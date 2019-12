Eerste indruk|De Sony Xperia XA is de goedkoopste variant in de nieuwe Xperia X-serie. Hij mag dan met zijn prijs behoren tot de middenmoot in de markt, het ontwerp is desondanks erg mooi en de slimme camera maakt mooie foto’s en selfies.

Conclusie

De Sony Xperia XA mag dan niet uitblinken in een bepaalde eigenschap, maar overweeg hem zeker als je je toestel gebruikt om gewoon te bellen, browsen en social media te checken. Sony lijkt veel tijd te hebben besteed aan het ontwerp, want de telefoon heeft een elegante en professionele uitstraling. Het scherm loopt in de breedte zowat helemaal door tot aan de rand; helaas hebben ze voor een hd-scherm gekozen in plaats van full hd-scherm.

Erg handig is dat je met de cameraknop al een foto kunt maken als de camera nog opstart. Hierdoor mis je misschien net dat belangrijke moment niet. Foto’s zijn scherp en gedetailleerd en de kleuren zijn erg realistisch. De telefoon wordt wel warm als je te lang met de camera in de weer bent.

Mooi design en scherm

Het mooie ontwerp van de Xperia XA valt direct op. Door het ontwerp en de gebruikte materialen heeft het toestel een elegante uitstraling. De onderdelen van de telefoon sluiten naadloos op elkaar aan en door de ronde afwerkingen voel je geen scherpe randen en ligt de telefoon lekker in je hand.

De aansluiting voor de oordopjes had beter afgewerkt mogen worden. De ingang voor de oordopjes gaat namelijk niet helemaal in de telefoon, waardoor je misschien denkt dat de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten en hem verder probeert te duwen. Het doet in ieder geval af aan het mooie ontwerp.

Wat bijdraagt aan de elegante uitstraling is het scherm dat in de breedte helemaal doorloopt. Hierdoor zie je bijna geen schermrand meer aan de zijkant en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. Houd wel je poetsdoek bij de hand want het scherm is gevoelig voor vingerafdrukken.

Het is jammer dat er voor een hd-scherm is gekozen. In dezelfde prijsklasse krijg je bij andere merken namelijk wel een full hd-scherm. Het scherm van Xperia XA is desondanks van prima kwaliteit met realistische kleurweergave en in de zon is het scherm door de hoge helderheid ook goed te gebruiken.

Foto maken als camera nog opstart

Sony belooft een camera die razendsnel opstart met de cameraknop aan de zijkant. Hoewel hij snel reageert, start hij niet sneller op dan een aantal andere toestellen, zoals de Huawei P9 Lite. Veel noemenswaardiger is dat het toestel direct een foto kan maken met de cameraknop terwijl de camera nog opstart. Hoewel de eerste foto overbelicht was, waren de andere foto’s scherp en gedetailleerd.

De camera stelt niet teleur. Foto’s bevatten veel details en realistische kleuren. Ook met de scherpte zit het goed. Vooral overdag bij genoeg licht presteert de camera goed. Bij minder licht zien de foto’s er soms wat korrelig uit.

De camera- app van Sony heeft verschillende opties, waarvan de automatische stand de fijnste is. Hiermee wordt automatisch de beste instellingen gekozen, maar kun je nog wel zelf kiezen op welk object je wilt focussen. De autofocus blijft continu focussen op dit object, zelfs als het in beweging is.

Een andere handigheid is de lachsluiter: automatisch wordt een selfie gemaakt als de camera ziet dat er wordt gelachen. En net als bij de Albert Heijn dino-plaatjes springt Sony in op Augmented Reality. Hiermee worden animaties toegevoegd aan het camerabeeld, waardoor het lijkt alsof de figuren in de kamer rondwandelen.

Een zorgelijk punt is dat het toestel wel warm wordt als je langdurig de camera gebruikt. Sony is hier blijkbaar ook van op de hoogte, want je krijgt zelfs een waarschuwing dat de camera-app wordt uitgezet als het toestel te warm wordt.

Batterij

Zoals veel fabrikanten roept ook Sony dat de batterij 2 dagen meegaat, maar dat is bij weinig gebruik. Luisteren naar meer muziek en uren aan één stuk doorpraten - zoals Sony schrijft - zal niet gaan als je de rest van de dag ook nog iets met je toestel wil doen. Maar 1 dag kom je zeker door als je belt, appt, e-mail verstuurt, social media checkt, browst en onderweg muziek luistert.

Sony claimt dat je de Xperia XA met een snellader binnen 15 minuten kunt opladen zodat je er weer 5,5 uur plezier van hebt. Deze claim moet je met een korreltje zout nemen. Met de snellader laadt een bijna lege Xperia XA in 15 minuten ongeveer 20 procent op; daarmee kom je de genoemde 5,5 uur alleen door als je weinig met je toestel doet. De snellader wordt daarnaast niet bijgeleverd maar is los te koop.

Veel standaard apps

De Xperia XA draait op Android 6.0. Dit mag wel de laatste versie van Android zijn, maar we kunnen helaas niets vinden op de website van Sony over de ondersteuning van verdere updates. De Consumentenbond voert actie tegen fabrikanten die hun toestellen op verouderde Android-software laten draaien, dit zorgt namelijk voor beveiligingsrisico’s.

Fabrikanten hebben er een handje van: het toevoegen van ongevraagde apps, zo ook Sony. Niet alleen staan er verplichte apps van Google en Sony op, maar ook 6 apps van derde partijen, waaronder LinkedIn, Kobo ebooks en Amazon Shopping. De apps kun je niet verwijderen, maar wel verbergen door ze uit te schakelen. Zoek je een toestel dat op een kale Android-versie draait, kijk dan eens naar de Moto G4 of de General Mobile 5 Plus.