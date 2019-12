Sony Xperia XA1: eerste indruk

Conclusie

De Sony Xperia XA1 is een betaalbare smartphone met een relatief goede camera. De camera lijkt aardig mee te kunnen komen met die van high-end smartphones, niet slecht voor een middenklasser smartphone. Verder heeft hij een goede uitrusting en is de behuizing van een goede kwaliteit.

De smartphone levert goede prestaties en heeft een ruime portie werkgeheugen en opslagruimte. Ook de kwaliteit van het scherm valt niet tegen. Op het eerste gezicht geeft de Sony Xperia XA best veel waar voor je geld.

Camera

Het draait bij deze smartphone allemaal om de camera, want Sony noemt de camerakwaliteit van de Xperia XA1 zelfs 'superieur'. Dat is een te groot woord, al is het wel een hele goede camera die onder verschillende omstandigheden goede foto’s maakt.

Een vergelijkbare sensor zat in de Sony Xperia Z5, het vlaggenschip van de fabrikant van ongeveer anderhalf jaar geleden. Toen viel al wel het gemis van een optische beeldstabilisatie op. Smartphones die daar wel over beschikken maken betere foto’s als het wat donkerder is. Aan pixels in ieder geval geen gebrek: aan de achterkant tref je een 23 megapixel camera, de camera aan de voorzijde telt 8 megapixel.

Erg praktisch is de aparte toets op de zijkant, voor het starten van de camera en vastleggen van een foto of video. Dat gaat ook snel, zelfs als je veel apps tegelijkertijd draait. Het toestel levert goede prestaties en beschikt over voldoende werkgeheugen.

Genoeg opslagruimte

Foto’s en video’s nemen al snel veel ruimte in, maar dat is bij de Xperia XA1 geen probleem. Er is een vrij riante opslagcapaciteit van 32 GB, waarvan iets meer dan 20 GB beschikbaar is. Naar wens kun je dit uitbreiden met een microSD-geheugenkaart tot 256 GB. Het sleufje vind je aan de linkerzijkant, direct naast het slot voor de simkaart, netjes verborgen achter een ietwat fragiel laatje.

Langwerpig ontwerp

Als we dan toch naar het ontwerp kijken, valt direct dat de smartphone behoorlijk smal en langwerpig is, maar toch een groot scherm biedt. Het toestel is verder wat hoekiger dan je bij concurrenten ziet en de achterkant is vrij glad. De zwarte kleur staat het toestel goed. Voor de liefhebber is hij ook in het wit, goud of roze verkrijgbaar.

Het toestel is smal omdat het scherm aan de zijkanten vrijwel tot aan de rand loopt. De dunne rand oogt niet alleen heel mooi maar is ook prettiger met één hand te bedienen.

Geen vingerafdrukscanner

Wat er aan de zijkanten is afgehaald, lijkt er aan de boven- en onderkant wel weer bijgestopt: hier is relatief veel ruimte vrijgehouden. Uiteindelijk bestaat daardoor toch maar 71 procent van de voorkant uit ‘scherm’.

Er is helaas geen moeite genomen om in al die ruimte een vingerafdruksensor te plaatsen, terwijl zo’n sensor zo langzamerhand toch wel tot de standaarduitrusting behoort.

Scherm acceptabel

Het scherm is helder en heeft een goede zichtbaarheid bij fel zonlicht, al spiegelt het wel wat. Het beeld oogt scherper dan de specificaties vooraf doen vermoeden. De 720p HD-resolutie kom je niet vaak meer tegen in smartphones, hooguit budgetsmartphones.

De schermdiagonaal van 5 inch is vrij gangbaar voor een Sony, al zie je bij concurrenten vaak een groter scherm.

Software

Het geheel draait op versie 7.0 van Android. Dat is prettig maar we zagen toch liever de laatste 7.1.1-versie. Zeker omdat het bedrijf zelf eind vorig jaar nog aangaf dat het nadrukkelijk voorop wil lopen met het uitbrengen van de laatste versies van Android.

Fabrikanten werken de software meestal niet of pas laat bij en zijn niet duidelijk over hun toekomstplannen. Daarom voeren we de actie ‘Updaten!’.

De Xperia XA1 bevat ook allerlei Sony-apps die normaal niet in Android zitten. Ze voegen maar weinig waarde toe.

Aansluitingen

De oplaadkabel is wél bij de tijd, want de Xperia XA1 gebruikt voor het opladen een het nieuwe usb-c type aansluiting. Dat heeft een aantal voordelen, zoals het ontbreken van een specifieke boven- of onderkant waardoor deze op twee manieren past. Bestaande micro-usbkabels passen helaas niet meer, behalve met een verloopstekkertje.

Batterijduur

Met de laadkabel kan het toestel extra snel worden opgeladen. Dat komt goed van pas, want de capaciteit van de batterij is met 2.300 milliampère-uur wat bescheiden. Wel zal de relatief lage schermresolutie het energiegebruik beperken, net als de zuinige processor en batterijbesparende functies in Android en toevoegingen van Sony.

Uit onze uitgebreidere test zal blijken hoe de batterij van de XA1 zich precies verhoudt met zijn concurrenten.

Concurrenten

Met de XA1 Ultra biedt Sony zelf een alternatief met een groter 6 inch scherm en hogere resolutie. Dankzij een 20 procent hogere pixeldichtheid belooft dit alternatief een stukje scherper te zijn. De XA1 Ultra verschilt overigens ook op enkele andere punten zoals de gebruikte camera en batterijcapaciteit. Het valt bovendien in een ander segment getuige de meerprijs van zo’n 100 euro.

Verder mag de XA1 het opnemen tegen de Lenovo Moto G5. Dat toestel maakte tijdens onze eerste indruk ook veelbelovende foto’s. Het scherm is bovendien scherper. Het heeft zelfs nog meer pluspunten, zoals plek voor een tweede simkaart en een vingerafdruksensor, terwijl de prijs lager ligt.

