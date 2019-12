Eerste indruk|Sony heeft op het Mobile World Congress (MWC) het nieuwe vlaggenschip aangekondigd, de Sony Xperia Z2. Dit toestel volgt de Xperia Z1 op die pas een half jaar oud is. Het nieuwe toestel brengt een 5,2 inch full-hd-scherm dat rijker van kleur moet zijn dan het scherm van de Z1. Verder kan er in 4K-resolutie worden gefilmd en heeft het toestel een 2,3 GHz quad-core-processor.

Ontwerp

Het design van het toestel is nagenoeg hetzelfde gebleven (zie ook de video hiernaast). Het toestel bestaat uit een aluminium-frame dat de boel bij elkaar houdt. Aan de voor- en achterkant vinden we het bekende geharde glas. Ook dit toestel uit Sony's waterdichte Z-serie is weer waterdicht. Het toestel is iets langer geworden door het nieuwe 5,2 inch-scherm, maar is iets minder breed en dik.

Nieuw scherm

De grote trekpleister van de nieuwe Sony Xperia Z2 is uiteraard het nieuwe full-hd-scherm. Allereerst is de grootte van een 5 inch-scherm in de Z1 naar een 5,2 inch-scherm in de Z2 gegaan. De resolutie is hetzelfde gebleven, 1920 x 1080 pixels. De beste verandering zit hem in de rijkere kleurweergave. Dankzij een nieuwe techniek van Sony genaamd 'Live Colour LED' heeft het nieuwe toestel een rijker en helderdere kleurenpalet dan zijn voorganger. Op het nieuwe scherm zouden kleuren natuurlijker zijn en kun je bijvoorbeeld meer kleuren rood onderscheiden.

Onder de motorkap

Voor de rekenkracht heeft Sony de processor geüpgrade van een 2,2 GHz quad-core-processor naar de laatst nieuwe 2,3 GHz quad-core-processor van Qualcomm. Weer een stukje sneller dus. Om de hoeveelheid informatie te verwerken is er 3 GB werkgeheugen aanwezig. Het opslaggeheugen bedraagt 16 GB en is uit te breiden met een geheugenkaartje van maximaal 64 GB. Niet zoveel als de 128 GB die je nu in de Samsung Galaxy S5 kunt steken. En er is ondersteuning voor 4G.

Camera

Net als de Xperia Z1 bevat het nieuwe toestel een 20 megapixel-camera aan de achterzijde. Nieuw is de mogelijkheid om op te nemen in 4K-resolutie, dat is filmen in een resolutie die 4 keer groter is dan full-hd. Nog meer detail dus. Om hiervan te kunnen genieten moet je je video wel afspelen op een 4K-tv (die Sony overigens ook heeft voor je). Op het full-hd-scherm heb je er nog niet zoveel aan, behalve dan dat je heel ver in kunt zoomen. Een ander nieuwtje is 'Timeshift video' waarmee gebruikers slowmotion filmpjes kunnen maken met 120 frames per seconde. Dit kan alleen in 720p-resolutie. Ook is er 'SteadyShot' beeldstabilisatie aanwezig zodat als je lopend filmt beelden nog steeds stabiel zijn. Sony heeft de Xperia Z2 ook volgedouwd met nieuwe camera-apps zodat je je in ieder geval niet hoeft te vervelen als camerafanaat.

Geluidsonderdrukking

Sony levert bij de Z2 een noise cancelling headset die er volgens Sony voor zorgt dat 98% van het achtergrondruis wordt weggefiltert. Op de drukke beurs merkten we een duidelijk hoorbaar verschil, al hoorden we nog steeds flink wat achtergrondgeluid, waardoor we niet helemaal ongestoord van de muziek konden genieten. Wel zorgt het ervoor dat je de muziek op een lager volume toch nog goed kunt horen. Dat is niet alleen beter voor je oren, het is ook aangenamer.

De noise cancelling-headset werkt samen met de Z2 en de Z2 tablet (en dus niet met de nieuwe M2). De headset kan gebruikt worden met smartphones van andere merken, maar dan ontbreekt wel de ruisonderdrukking. De headset werkt zonder batterijen en dat is voor een noise cancelling-headset bijzonder. Daarbij moet je namelijk vrijwel altijd een extra blokje met batterijen mee dragen.

Verkrijgbaarheid

Het toestel is vanaf april verkrijgbaar. De prijs is €650.

Klachten bij de Sony Xperia Z

Voorganger Sony Xperia Z veroorzaakte een opmerkelijk aantal klachten over de duurzaamheid van de usb-aansluiting en het spontaan breken van het scherm. We besteedden daar al eerder aandacht aan. Hoewel het design van de Z1 en Z2 op een flink aantal punten behoorlijk is aangepast, kunnen we op dit moment nog niet beoordelen of deze problemen bij de Z1 en/of de Z2 structureel zijn opgelost.

Andere toestellen

Wat is de Sony Xperia Z2?

Sony heeft op het Mobile World Congress (MWC) haar nieuwe vlaggenschip en tevens opvolger van de Xperia Z1 aangekondigd: de Sony Xperia Z2. Het nieuwe toestel heeft een 5,2 inch-scherm met een rijkere kleurweergave, een 20 megapixel-camera waarmee je in 4K-resolutie kan filmen en een headset met ruisonderdrukking. Bekijk hieronder de specificaties.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 KitKat;

Android 4.4 KitKat; Beeldscherm: 5,2 inch (13,2 cm);

5,2 inch (13,2 cm); Pixeldichtheid: 424 ppi (extreem scherp);

424 ppi (extreem scherp); Gewicht: 163 gram;

163 gram; Afmetingen: 146.8 x 73.3 x 8.2 mm;

146.8 x 73.3 x 8.2 mm; Processor: 2,3 GHz (quad-core);

2,3 GHz (quad-core); Werkgeheugen: 3 GB;

3 GB; Opslagcapaciteit: 16 GB + microSD tot 64 GB;

16 GB + microSD tot 64 GB; Netwerk: wifi, 3G, 4G;

wifi, 3G, 4G; Camera achterkant: 20,7 megapixel (autofocus, led-flits, 4K, slowmotion);

20,7 megapixel (autofocus, led-flits, 4K, slowmotion); Camera voorkant: 2 megapixel;

2 megapixel; Bijzonderheden: waterdicht, opname in 4K-resolutie, slowmotion, geluidsonderdrukking;

waterdicht, opname in 4K-resolutie, slowmotion, geluidsonderdrukking; Richtprijs: €650;

€650; Verkrijgbaar vanaf: april 2014.

