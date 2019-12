Eerste indruk|De Sony Xperia Z3 Compact is de kleinere variant van de Sony Xperia Z3 en tevens de opvolger van de Sony Xperia Z1 Compact. Klein maar fijn! Het toestel bezit voor een groot gedeelte dezelfde kracht als de Xperia Z3. Wel is het toestel daardoor iets duurder dan zijn mini-concurrenten.

Sony Xperia Z3 Compact: review

De Xperia Z3 Compact komt slechts 8 maanden na de introductie van de Xperia Z1 Compact uit. Het nieuwe toestel is dan ook geen grote upgrade maar vooral een verbetering van het vorige toestel. Het design is aangepast en van binnen zijn bepaalde onderdelen zoals het scherm, de processor en de camera verbeterd.

Design

Kijken we naar het design van het toestel, dan hebben vooral de randen een opfrisbeurt gehad. De metalen rand is vervangen door een transparante kunststofrand waardoor het toestel beter bestand lijkt tegen stoten en vallen. De aansluitingen zijn daarnaast mooier weggewerkt dan in de Z1 Compact.

Sony heeft verder een groter scherm in een dunnere en lichtere behuizing weten te verwerken. Zeker knap, aangezien Sony ook de capaciteit van de accu heeft vergroot. De compacte afmetingen in combinatie met de gebolde randen maken het een zeer comfortabel toestel om vast te houden.

Zeker als je niet veel games speelt onderweg of niet de hele tijd Netflix kijkt, is een groot scherm niet per se nodig. Het kleine formaat maakt de Z3 Compact veel handzamer en makkelijker mee te nemen dan zijn grote broer, de Xperia Z3. Bovendien is een 4,6 inch scherm groot genoeg om simpele taken uit te voeren zoals berichten sturen, internetten, youtube-filmpjes kijken en de meeste apps te gebruiken.

Er zijn ook wat kleine minpuntjes aan het design. Aan de zijkanten van het toestel zitten diverse knoppen. Daardoor is de rand niet glad en dat is onprettig bij vasthouden. Ook voelt de aansluiting in de linkerrand voor accessoires niet fijn aan. Pas ook op als je het toestel op een gladde oppervlakte legt, zoals een stoffen bank. Door de glazen achterkant glijdt het toestel er gemakkelijk van af.

Scherm

Het 4,6 inch scherm heeft een resolutie van 1280 bij 720 pixels. De pixeldichtheid komt daarmee uit op 319 pixels per inch, bijna even scherp als het scherm van bijvoorbeeld de iPhone 5s. Sony heeft de kwaliteit van het scherm verbeterd. Zo zijn de kleuren van het scherm levendiger en is de maximale helderheid verhoogd. Buitenshuis is het scherm van de Z3 Compact dan ook goed af te lezen. Verder zijn de kijkhoeken verbeterd en levert het scherm nu dezelfde kleuren vanuit verschillende kijkhoeken. De Z3 Compact heeft dan ook een prima scherm voor de meeste taken.

Prestaties

De Xperia Z3 Compact is dan wel kleiner dan de Xperia Z3, hij heeft genoeg in huis om door te gaan voor een topkwaliteit smartphone. Zo heeft het toestel dezelfde 2,5 GHz quadcore processor als de grotere Xperia Z3. Het werkheugen is met 2 GB iets lager dan dat van de Xperia Z3 die over 3 GB beschikt.

Met deze eigenschappen is de Z3 Compact op papier een stuk sneller en capabeler dan zijn concurrenten, de Samsung Galaxy S5 mini en de HTC One Mini 2. In de praktijk zul je dat vooral merken met het spelen van de zwaardere games of het draaien van veel apps tegelijkertijd. De Z3 Compact is in vergelijking met deze 2 toestellen wel iets duurder.

Camera

De Z3 Compact heeft dezelfde 20,7 megapixel camera als de Xperia Z3. Nu zeggen pixels niet alles, maar de camera van de Z3 Compact geeft je genoeg detail om achteraf aardig ver in te kunnen zoomen. Zo kun je een foto bijsnijden zonder dat je al te veel scherpte verliest in de rest van de foto. Foto’s gemaakt met de camera zijn verder goed scherp en mooi van kleur. De kleuren zijn wel iets aangedikt en warmer dan dat ze in werkelijkheid zijn.

Door de hoge gevoeligheid van de sensor bij weinig licht, maakt de Z3 Compact nu ook iets betere foto's in het donker dan zijn voorganger, de Z1 Compact. Dit is echter alleen in te stellen bij een resolutie van 8 megapixels. Jammer is wel dat bij weinig licht en zonder flits, de camera moeite heeft met witte achtergronden. Dan ontstaat er soms een rode of groene waas over de foto. De camera van de Sony Xperia Z3 Compact is dus vooral een camera voor overdag.

Software

Sony legt net als veel andere fabrikanten een eigen softwarelaag ('skin') over Android heen. Gelukkig beperkt deze 'skin' zich tot een paar uiterlijke aanpassingen en verschillende Sony-apps. Dat vertraagt het toestel niet onnodig en zo kun je zelf beter bepalen wat je wel of niet wilt installeren.

De meegeleverde entertainment apps van Sony zien er fraai uit. Maar je hebt er eigenlijk alleen wat aan als je jezelf al ondergedompeld hebt in Sony’s ecosysteem van entertainment. Heb je bijvoorbeeld al een Spotify-abonnement of kijk je films via Netflix, dan zijn Sony’s muziek en video-app minder zinvol. Ook de PlayStation app is alleen leuk als je al een PlayStation bezit of dat van plan bent te doen.

Waterdicht onder bepaalde omstandigheden

Sony pocht naast de camera vaak over de waterdichtheid van hun toestellen. Die waterdichtheid is niet absoluut. Je kunt met de Z3 Compact een half uur lang op 1,5 meter diepte vertoeven, maar dan wel in zoet water. Je kunt met de Z3 Compact dus niet de zee in. Een duik in het zwembad moet volgens Sony zelfs kunnen, maar gebruik het toestel niet te lang in het zwembad. Het chloor tast namelijk de waterdichte elementen in het toestel aan. Het toestel is wel volledig stofdicht. Helaas kunnen de afsluitklepjes wel slijten, waardoor het toestel op den duur mogelijk niet meer waterdicht is.

Accuduur

Sony stelt dat de Xperia Z3 Compact 2 dagen meegaat op een enkele acculading. Wij hebben dat helaas nog niet kunnen testen. Onze eerste ervaringen met de accu waren in ieder geval goed. Hij laadt snel op. In iets meer dan 2 uur heb je weer een volle accu.

Conclusie

Klein maar fijn! Dat is de nieuwe Sony Xperia Z3 Compact. Het toestel ligt comfortabel in de hand, voelt stevig aan, en ziet er gelikt uit. Sony heeft een relatief groot 4,6 inch scherm in een lichtere en dunnere behuizing dan zijn voorganger weten te stoppen. Dat scherm is verder ook van prima kwaliteit. Het compacte formaat in combinatie met een krachtige processor, een prima camera, en goed stereogeluid maken het toestel een aanrader als je op zoek bent naar een handzame smartphone. Het toestel is ook nog eens waterdicht in zoet water.

Wat is de Sony Xperia Z3 Compact?

De Sony Xperia Z3 Compact is een compacte smartphone van Sony met een 4,6 inch scherm. Het toestel is de kleinere variant van de Sony Xperia Z3 dat een 5,2 inch scherm heeft. Hoewel het toestel kleiner is, deelt het veel met de grotere Xperia Z3. Zo heeft het dezelfde 2,5 GHz processor, de 20,7 megapixel camera en is het toestel waterdicht in zoetwater.

Specificaties:

Besturingssysteem: Android 4.4.4 KitKat

Android 4.4.4 KitKat Beeldscherm: 4,6 inch (11,7 cm)

4,6 inch (11,7 cm) Resolutie: 1280 x 720 pixels

1280 x 720 pixels Pixeldichtheid: 319 ppi (scherp)

319 ppi (scherp) Gewicht: 129 gram (redelijk licht)

129 gram (redelijk licht) Afmetingen: 127,3 x 64,9 x 8,6 mm

127,3 x 64,9 x 8,6 mm Processor: 2,5 GHz quadcore

2,5 GHz quadcore Werkgeheugen: 2 GB

2 GB Opslagcapaciteit: 16 GB (uit te breiden tot maximaal 128 GB)

16 GB (uit te breiden tot maximaal 128 GB) Verbinding: wifi/3G/4G (LTE)/nfc

wifi/3G/4G (LTE)/nfc Camera achterkant: 20,7 megapixel (led-flits + autofocus)

20,7 megapixel (led-flits + autofocus) Camera voorkant: 2,2 megapixel

2,2 megapixel Prijs: €490

€490 Verkrijgbaar vanaf: september 2014

