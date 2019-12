Eerste indruk|Sony brengt elk half jaar een nieuwe versie van het Xperia Z topmodel uit. Hierdoor zijn de verschillen tussen de opeenvolgende modellen minder groot dan bij andere fabrikanten, die een jaarlijkse cyclus hanteren. Voor eigenaars van een Z2 is er dan ook weinig reden om over te stappen naar de nieuwe Sony Xperia Z3. Voor gebruikers van de originele Z en de Z1 zijn het verbeterde design, de lange accuduur en het heldere scherm wel interessant.

Wat is de Sony Xperia Z3?

Specificaties:

Besturingssysteem: Android 4.4.4 KitKat;

Android 4.4.4 KitKat; Beeldscherm: 5,2 inch (13,2 cm);

5,2 inch (13,2 cm); Resolutie: 1080 x 1920 pixels;

1080 x 1920 pixels; Pixeldichtheid: 424 ppi (extreem scherp);

424 ppi (extreem scherp); Gewicht: 152 gram;

152 gram; Afmetingen: 146 x 72 x 7,3 mm;

146 x 72 x 7,3 mm; Processor: 2,5 GHz quadcore;

2,5 GHz quadcore; Werkgeheugen: 3 GB;

3 GB; Opslagcapaciteit: 16 GB (+ microSD tot 128 GB);

16 GB (+ microSD tot 128 GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE)/nfc;

wifi/3G/4G (LTE)/nfc; Camera achterkant: 20,7 megapixel (ledflits + autofocus);

20,7 megapixel (ledflits + autofocus); Camera voorkant: 2,2 megapixel;

2,2 megapixel; Prijs: €650;

€650; Verkrijgbaar vanaf: september 2014.

Design

Sony heeft van de nieuwe Z3 een meer gestroomlijnde telefoon gemaakt. De vele aansluitingen en knopjes in de randen zijn nu veel mooier weggewerkt en gaan gepaard met minder richeltjes. In plaats van vlakke randen heeft het toestel nu afgeronde randen van metaal. Daarnaast is het toestel in alle dimensies kleiner dan zijn voorganger. Ook de randen naast het scherm zijn dunner geworden. Die waren nog altijd fors bij een Xperia-toestel. De veranderingen in design leveren een toestel op dat duidelijk comfortabeler is dan zijn voorgangers.

Scherm

Het gebruikte 5,2 inch full-hd-scherm is goed genoeg. Nieuwe toestellen als de LG G3 en de Samsung Galaxy Note 4 gebruiken een scherm met een nog hogere resolutie. Het verschil in scherpte zul je echter nauwelijks zien op een scherm van dit formaat. Bovendien vraagt een nog scherper scherm meer energie van de batterij.

Sony heeft wel aan het scherm gesleuteld. De kleuren zijn nu mooier en levendiger. De kleuren hebben standaard wel een veel koelere uitstraling dan bijvoorbeeld op de Samsung's Galaxy S5 of de onlangs onthuldde iPhone 6 en 6 Plus. Wit heeft hierdoor ook een iets blauwere tint. Daar verandert de 'Superlevendige modus' - die je bij de instellingen kunt inschakelen - niet veel aan. De koele uitstraling komt wel veel helderder over. Overigens kun je zelf bepalen hoe je de kleuren wilt hebben door bij de instellingen de witbalans aan te passen.

Wat betreft het contrast is zwart op dit scherm niet zo zwart als op Samsung's Galaxy S5 of de iPhone 6 en 6 Plus. De maximale helderheid heeft een flinke boost gehad en dat verschil met de Z2 is duidelijk zichtbaar. Dat komt ook het aflezen van het scherm in het zonlicht ten goede. De scherpte is nog steeds uitstekend met 424 pixels per inch, en het scherm is vanuit iedere hoek goed te bekijken.

Camera

Foto's gemaakt met Sony's hoge resolutiecamera zijn mooi en hebben een realistische kleurweergave. In de automatische modus schiet de camera foto's met een resolutie van 8 megapixels. Deze foto's komen overeen met de doorgaans goede foto's van de iPhone 5S. De 20,7 megapixels die op de doos staan kun je alleen bereiken door dit handmatig in te stellen. In deze hogere resolutie legt de camera zeer veel details vast maar wordt de bestandsgrootte van een foto ook een stuk groter, zo'n 8 MB. Hieronder zie je een aantal voorbeeldfoto's: de linker twee zijn vastgelegd in de hoogste resolutie, de rechter in de automatische modus.

Sony's camera stond niet echt bekend om de goede prestaties bij weinig licht. Integendeel, daar werd hij vaak door andere smartphones voorbij gestreefd. Daarom heeft Sony nu ondersteuning toegevoegd voor ISO 12800, een technische term voor een hogere gevoeligheid bij weinig licht. Deze hoge gevoeligheid is alleen te gebruiken bij 8 megapixels. Het werkt dus niet in combinatie met de hoogste resolutie. De foto's komen er in het donker iets beter uit dan op de Z2 en bevatten minder ruis. Maar geweldig is het niet.

Geen zin om dat iedere keer in te stellen bij donkere situaties? Schiet foto's dan in de automatische modus. Foto's zijn dan lichter en bevatten minder ruis dan bij 20,7 megapixel.

De nieuwe 25 mm 'G-Lens' zorgt ten slotte voor net iets wijdere shots dan de camera in de Z2, waardoor er veel in het kader past. Handig voor dat mooie landschap of die krappe kamer.

Prestaties

Met de prestaties zit het bij de Xperia Z3 wel snor. De hele Androidervaring is op de Xperia Z3 zeer aangenaam. Alles loopt lekker soepel, apps starten snel op en games draaien vloeiend.De processorsnelheid is namelijk weer ietsje opgekrikt, van 2,3 GHz naar 2,5 GHz en wordt nog steeds bijgestaan door een forse 3 GB aan werkgeheugen.

Accuduur

Sony belooft een accuduur van 2 dagen bij normaal smartphonegebruik. Hoewel dit wij nog niet hebben kunnen testen, hield de batterij het goed vol in onze eerste ervaringen. Grote kans dus dat je die 2 dagen haalt als je geen extreme gebruiker bent.

Stof- en waterdicht

De nieuwe Xperia Z3 is nog beter beschermd tegen stof en water. Het toestel is nu volledig stofdicht. Daarnaast kan de Xperia Z3 een half uur onder water op 1,5 meter diepte zonder dat er schade optreedt. Ook kan het toestel waterstralen op lage druk weerstaan. Denk bijvoorbeeld aan de straal uit de kraan. Maar neem de Z3 niet mee de zee in. Zout zorgt namelijk voor corrosie van de elementen die je telefoon waterdicht houden.

Sony zegt zelf dat de telefoon ook tegen een duik in een zwembad met chloor moet kunnen. Doe het alleen niet te lang en spoel je toestel daarna altijd af met kraanwater. Uiteraard moet je in iedere situatie alle poortjes dicht houden. We moeten hierbij ook zeggen dat de klepjes op den duur slijten en dat we al meerdere meldingen hebben gehad van Sony Xperia telefoons die na een tijdje, ondanks dichte klepjes, toch niet zo waterdicht meer waren. Wees dus altijd voorzichtig en houd je telefoon liever uit de buurt van water.

Conclusie

De Xperia Z3 is geen grote upgrade ten opzichte van de Z2 maar wel een mooie. De nieuw vormgegeven randen maken het toestel veel comfortabeler om vast te houden. Daarnaast is het toestel lekker licht en dun. De Z2-bezitters kunnen dit toestel overslaan, daarvoor zijn er te weinig veranderingen. Voor de Sony-liefhebbers met nog een originele Z of Z1 is dit wél een heel interessant toestel. Zeker met de uitstekende helderheid van het scherm en de lange batterijduur.

Zijn er dan geen minpunten? Ja een paar. Zo voelt de connector voor accessoires in de rand onprettig aan. Ook is het nog steeds een aardig grote telefoon vergeleken met de concurrentie.

