Viber - review

Wat is Viber?

Viber is een app (klein programmaatje) voor de iPhone die het mogelijk maakt om via een 3G- of Wifi-internetverbinding gratis te bellen met andere Viber-gebruikers. Gratis sms’en is nog niet mogelijk, maar staat op de planning.

Bedoeld voor iPhone

Op moment van schrijven, is Viber met name geschikt voor de iPhone en worden de iPad en iPod Touch nog niet officieel ondersteund, maar werkt het er wel op. Oudere en minder krachtige versies van de iPhone, zoals de 3G(s), kunnen Viber ook draaien. De producent meldt dat binnenkort ook gebruikers van Android-telefoons en BlackBerry's Viber kunnen installeren.

Niet uniek

Viber is niet uniek; er zijn al langere tijd apps beschikbaar waarmee via de internetverbinding kan worden gebeld. Zoals de Skype app en Fring. Deze twee maken zelfs videobellen mogelijk tussen gebruikers, een functie die Viber nog niet heeft. Skype en Fring zijn ook voor andere smartphones (en apparaten) beschikbaar. De ontwikkelaar van Viber claimt echter dat zijn app meer gebruiksgemak biedt.

Lees verder over de installatie of lees over de prestaties.

De prestaties

Hoe komt Viber uit de verf? We hebben de app geïnstalleerd op de volgende apparaten:

iPhone 3G (oud model iPhone);

nieuwe iPhone 4 (nieuw model);

iPod Touch (recent model).

De iPhones gebruikten we met zowel een (tragere) 3G-verbinding als met een snel Wifi-netwerk. De iPod Touch is geen telefoon en kan alleen bellen via Wifi.

Vertraging in gesprek

Wat opviel is dat de oudere iPhone 3G moeite had met alles op tijd verwerken. Het resultaat was een vertraging in het gesprek (met aan de andere kant een iPhone 4) van enkele seconden. Ook de spraakkwaliteit was niet goed.

Daarentegen was de kwaliteit tussen de iPhone 4 en een nieuw type iPod Touch wel erg goed. Ook was er hier geen sprake van vertraging. In het ergste geval, bellen met een iPhone 3G over een 3G verbinding, is Viber niet aan te raden.

Concurrentie

Wat maakt Viber nou beter dan de reeds bestaande, populaire alternatieven Fring en Skype? De ontwikkelaars zeggen hier gebruiksgemak, en dat klopt. Bij Fring en Skype moet je een speciale, aparte account aanmaken en onthouden. Bij Viber is je telefoonnummer de identificatie en die hoef je slechts eenmalig in te voeren.

Verder doet Viber zijn best om te integreren met de iPhone-menu’s en navigatie. Fring en Skype hebben een afwijkend uiterlijk en lijken meer op een losse, niet-Apple, applicatie. Bovendien blijf je met Viber bereikbaar, ook al is de applicatie afgesloten. Dit is niet het geval bij Fring en Skype.

Niets is gratis

De grote vraag is natuurlijk hoe de mensen achter Viber eraan gaan verdienen. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Op de website staat dat Viber op termijn inkomsten wil krijgen uit 'extra diensten'. Welke dat zijn, heeft Viber nog niet bekendgemaakt.

Privacy

Hoe zit het dan met de privacy als je Viber gebruikt? Kort na de lancering van Viber kwam het bedrijf erachter onder vuur vanwege privacybezwaren. In de voorwaarden, die je overigens nergens te zien krijgt alvorens de app te gebruiken, staat dat een kopie van jouw adresboek op de servers van Viber wordt vastgelegd. Ook mag Viber volgens de voorwaarden alle gesprekken in een logboek vastleggen en verzamelen. Je persoonlijke gegevens mag Viber bovendien delen met externe partijen.

Viber installeren

Je kunt op de iPhone de gratis Viber app installeren via het App Store-programma op je iPhone. Zoek naar 'Viber'. Klik op 'Viber – free phone calls'. Bij opstarten heet de app je welkom in het Engels. Helaas is de Viber app volledig Engelstalig.

Geen account nodig

De Viber app meldt dat je gratis kunt bellen, dat het net als Skype werkt maar ook dat je eigen telefoonnummer je identificatie is. Het is dus niet nodig om, zoals bij Skype, een speciale account aan te maken.

Klik je op 'Continue' (doorgaan), dan vraagt Viber je of hij je adressenboek mag raadplegen. Vervolgens dien je eenmalig je eigen telefoonnummer in te voeren. Om fraude en misbruik te voorkomen, zal Viber een code naar je zojuist ingevoerde telefoonnummer sms'en. Deze dien je als laatste stap in te voeren.

Contacten

Vervolgens wordt je persoonlijke lijst met contactpersonen getoond. Personen die Viber ook hebben geïnstalleerd, krijgen een Viber-logo achter hun naam. Op die manier kun je eenvoudig zien wie je gratis kunt bellen. Contactpersonen die geen Viber ikoon achter hun naam hebben staan, bel je op de normale, niet-gratis manier.

Integratie

De mensen achter Viber hebben (en dat is slim) het standaard telefoonscherm van de Apple iPhone overgenomen in Viber, maar dan met een paarse kleur in plaats van grijs. Viber werkt niet continu je contactgegevens bij. Pas wanneer je de app volledig afsluit en opnieuw opstart (of de iPhone herstart), zal Viber de contactenlijst synchroniseren met de standaard iPhone contactenlijst.

Conclusie

Viber is een eenvoudige applicatie om gratis, goede gesprekken met andere Vibers mee te voeren. Helaas is de app alleen in de Engelse taal. Ook is het jammer dat je er niet mee kunt sms'en en videobellen. Je zult deze functies waarschijnlijk wel in een volgende update terugzien, samen met extra talen en bredere ondersteuning voor apparaten. Ben je gesteld op je privacy, dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en Viber links laten liggen.



Pluspunten

Gratis;

Neemt contactenlijst over;

Mooie integratie met iPhone look;

Geen account aanmaken;

Blijft op achtergrond werken;

Werkt via Wifi en 3G;

Goede gesprekskwaliteit.



Minpunten