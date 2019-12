Eerste indruk|Vodafone brengt twee voordelige 4G-smartphones onder eigen merk op de markt, de Smart 4 Power en smart 4 Turbo. We bekijken het meest uitgebreide model, de Smart 4 Power. Dat toestel is, met een prijs van €200, één van de voordeligste 4G-smartphones van dit moment.

Vodafone Smart 4 power: review

Je kunt tegenwoordig bij de meeste providers eenvoudig en voordelig profiteren van de hoge snelheden van de 4G-netwerken. Als je toestel er tenminste geschikt voor is. In juli kondigde Vodafone twee voordelige 4G-smartphones aan onder eigen merk, de Smart 4 Power en Smart 4 Turbo, geschikt voor downloadsnelheden tot 150 Mbit/s via 4G. Qua naamgeving zijn ze misschien wat lastig uit elkaar te houden, maar de Smart 4 Power is het meest uitgebreide model. Met een prijs van €200 is het één van de voordeligste 4G-smartphones van dit moment. De Smart 4 Turbo gaat €120 kosten, maar dan krijg je er wel een prepaid simkaart bij. Dat toestel nemen we binnenkort onder de loep, nu eerst de Smart 4 Power.

Conclusie

De Smart 4 Power is een voordelige 4G-smartphone met een enigszins saai maar wel degelijk ontwerp. Hij biedt prima prestaties, en niets staat je in de weg de wereld van Android verder te verkennen. De kwaliteit van het scherm en de camera vallen echter wel tegen. De opslagcapaciteit is met 4 GB bovendien erg mager.

Made in China

Vodafone fabriceert natuurlijk niet zelf toestellen, maar heeft ze in dit geval ingekocht bij TCT Mobile. Dat is een dochteronderneming van de Chinese fabrikant TCL Communication, die we vooral kennen van toestellen onder het merk Alcatel. De Chinese fabrikanten, waar we naast TCL Communication ook Huawei, ZTE, Lenovo, Xiaomi en Yulong onder mogen scharen, verkopen vooral goed in China zelf. Zo verkoopt Xiaomi in China al meer smartphones dan Samsung. Langzaam maar zeker beginnen ze in navolging van Huawei echter ook de rest van de wereld te veroveren.

Ontwerp

Het ontwerp van het toestel is niet heel spannend. Wel maakt het een degelijke indruk. Het gewicht is met 173 gram echter aan de hoge kant, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de 143 gram zware Samsung Galaxy S5 (die nagenoeg dezelfde afmetingen heeft). Onder het scherm zijn capacitieve knoppen geplaatst voor terug, home en menu. Het gebruik van een menu-knop is wel wat gedateerd, zeker in recente Android-versies. De menu-knop is tegenwoordig rechtsboven in apps verwerkt met drie verticale puntjes. Veel gangbaarder is daarom een knop voor het wisselen tussen apps. Met een trucje, door de menu-knop lang ingedrukt te houden, kan dat gelukkig wel. Als je het prettig vindt, kun je via de instellingen de verlichting van de toetsen altijd aan laten zodat ze gemakkelijker te herkennen zijn. De accu zou in theorie verwisselbaar moeten zijn, maar dat lijkt geen eenvoudige handeling. De handleiding vertelt hier niets over.

Scherm

Het scherm heeft een relatief lage resolutie (960 x 540 pixels). Dat merk je duidelijk in vergelijking met bijvoorbeeld de 720p- of zelfs 1080p-schermen die inmiddels vrij gangbaar zijn. Het kan zeker niet tippen aan het 720p-scherm van bijvoorbeeld de Motorola Moto G. Maar ook aan de meeste andere schermen met een gelijke resolutie kan hij kwalitatief niet tippen.

Camera

De Smart 4 power heeft een 5 megapixel camera met autofocus en led-flitser. De relatief lage resolutie is niet echt een bezwaar, beelden zijn groot genoeg om bijvoorbeeld via Facebook te delen. Wel blijkt helaas de kwaliteit ondermaats: foto's zijn flets en onscherp. Aan de voorkant heeft hij een eenvoudige vga-camera (0,3 megapixel, dus erg lage kwaliteit) voor bijvoorbeeld videobellen.

Prestaties

De prestaties hoeven je tegenwoordig niet meer tegen te houden een low-budget smartphone te kopen. De Smart 4 Power stelt niet teleur, de prestaties zijn vergelijkbaar met Europese budget-smartphones, zoals verschillende modellen van HTC en ook de Motorola Moto G. De grafische capaciteiten zijn beperkt, maar dat is niet al te bezwaarlijk: gezien de lage schermresolutie wordt er niet al te veel van gevraagd. De accu heeft een relatief hoge capaciteit van 3000 mAh. Dat is een mooi pluspunt, en ideaal als je actief gebruik gaat maken van 4G.

Opslagcapaciteit

De interne opslagcapaciteit is met 4 GB erg mager. Hiervan is nog maar 1,72 GB beschikbaar voor apps en overige eigen bestanden, en dat vinden wij echt te weinig. Dat kan dus een belangrijke reden zijn om dit toestel links te laten liggen. Je kunt de opslagruimte wel uitbreiden met een microSD-kaartje van maximaal 32 GB. Voor apps die beslist op het interne geheugen geïnstalleerd moeten worden, is dat echter geen oplossing.

Software

De Smart 4 Power bevat de laatste Android-versie (4.4.2) genaamd KitKat, waar slechts beperkte aanpassingen aan zijn gedaan. Het werkt snel en soepel. De belangrijkste aanpassing is de toevoeging van verschillende Vodafone-apps, die je desgewenst kunt verwijderen. Handig voor beginnende gebruikers is dat je bij het aanzetten en tijdens het gebruik van het toestel tips krijgt over bijvoorbeeld functies van het besturingssysteem en de bedieningstoetsen op het toestel. Of je met dit toestel in de toekomst updates voor Android mag verwachten is onduidelijk. Er worden in ieder geval geen beloftes voor gedaan.

Nfc-tags

Een leuke toevoeging zijn de zogenaamde nfc-tags. Twee van deze tags, te gebruiken als sticker, vind je in de verpakking. Door zo'n tag aan te raken kan je telefoon automatisch enkele taken uitvoeren, zoals het activeren van bluetooth in de auto of omschakelen naar de stille modus in de slaapkamer. De reeds op het toestel geïnstalleerde app NFC Task Launcher helpt je bij het instellen van deze taken.

Concurrenten

Zoek je een 4G-smartphone dan zijn er in deze prijsklasse weinig concurrenten. De belangrijkste zijn de Motorola Moto G 8GB 4G-editie (€200) met 4,5 inch scherm en de Archos 50 Helium 4G (€200), die net als de Smart 4 Power van een 5 inch scherm is voorzien. Beide toestellen hebben een beter en scherper scherm met 720p-resolutie en beschikken tevens over een betere camera.

Wat is de Vodafone Smart 4 power?

Vodafone brengt twee voordelige 4G-smartphones aan onder eigen merk, de Smart 4 power en Smart 4 turbo, geschikt voor downloadsnelheden tot 150 Mbit/s via 4G. De Smart 4 power is het duurste model en heeft de betere specificaties. Het toestel heeft een 5 inch scherm, een 5-megapixel camera en draait op Android's laatste versie 4.4.2 KitKat.

Specificaties

Merk en type: Vodafone Smart 4 Power

Vodafone Smart 4 Power Besturingssysteem: Android 4.4 Kitkat

Android 4.4 Kitkat Beeldscherm: 5,0 inch (13 cm)

5,0 inch (13 cm) Pixeldichtheid: 220 ppi (redelijk scherp)

220 ppi (redelijk scherp) Gewicht: 145 gram (redelijk zwaar)

145 gram (redelijk zwaar) Afmetingen: 171 x 71 x 9,5 mm

171 x 71 x 9,5 mm Processor: 1,3 GHz quad-core

1,3 GHz quad-core Werkgeheugen: 1 GB

1 GB Opslagcapaciteit: 4 GB (1,72 over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB

4 GB (1,72 over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB Netwerk: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 5 megapixel (autofocus + led-flits)

5 megapixel (autofocus + led-flits) Camera voorkant: 0,3 megapixel

0,3 megapixel Bijzonderheden: nfc

nfc Prijs: €200

€200 Verkrijgbaar vanaf: augustus 2014

