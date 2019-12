Eerste indruk|Vodafone brengt met de Smart 4 turbo en Smart 4 power twee voordelige 4G-smartphones op de markt. De turbo die we hier bespreken is het eenvoudigste model. Niet eerder zagen we een 4G-smartphone onder de €120. Kan hij op andere onderdelen ook meekomen?

Wat is de Vodafone Smart 4 turbo?

Vodafone brengt met de Smart 4 turbo en Smart 4 power twee voordelige 4G-smartphones op de markt. De Smart 4 turbo is met €120 het goedkoopste model en heeft een 4,5 inch scherm. Het toestel beschikt als grootste voordeel over 4G zodat je gebruik kunt maken van de hogere snelheden van het 4G-netwerk.

Specificaties

Merk en type: Vodafone Smart 4 turbo

Vodafone Smart 4 turbo Besturingssysteem: Android 4.4.2 Kitkat

Android 4.4.2 Kitkat Beeldscherm: 4,5 inch (11 cm)

4,5 inch (11 cm) Pixeldichtheid: 218 ppi (redelijk scherp)

218 ppi (redelijk scherp) Gewicht: 154 gram (redelijk zwaar)

154 gram (redelijk zwaar) Afmetingen: 135 x 68 x 10,4 mm

135 x 68 x 10,4 mm Processor: 1,2 GHz quad-core

1,2 GHz quad-core Werkgeheugen: 1 GB

1 GB Opslagcapaciteit: 4 GB (1,95 over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB

4 GB (1,95 over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB Netwerk: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 5 megapixel (autofocus + led-flits)

5 megapixel (autofocus + led-flits) Camera voorkant: 0,3 megapixel

0,3 megapixel Bijzonderheden: nfc

nfc Prijs: €120

€120 Verkrijgbaar vanaf: augustus 2014

Vodafone Smart 4 turbo: Review

Om een breed publiek de kans te geven gebruik te maken van de snelle 4G-netwerken, heeft Vodafone twee voordelige 4G-smartphones gelanceerd. Vooral de Smart 4 turbo is, met een prijs van €120, verrassend voordelig. Voor dit bedrag krijg je naast de smartphone ook een prepaid simkaart met 1 GB aan data en één maand 4G.

Conclusie

De Smart 4 turbo doet zijn naam eer aan: het is een krachtig toestel, dat ook nog eens kan meeliften op de snelle 4G-netwerken, uniek in deze prijsklasse. Het scherm en de camera zijn naar ons idee echter zeker zo belangrijk en op deze onderdelen punten scoort het toestel wat minder. Ook de opslagcapaciteit is met 4 GB te beperkt. Over het geheel genomen zijn we positief gestemd over de capaciteiten van het toestel, zeker gelet op de prijs van minder dan €120. Opvallender nog is dat het toestel, afgezien van de minder mooie behuizing, het iets kleinere scherm en de lagere accucapaciteit, niet onderdoet voor de ongeveer €80 duurdere Smart 4 power.

Ontwerp

De Smart 4 turbo oogt, veel meer nog dan de Vodafone Smart 4 power, als een budgetsmartphone, met een duizend-in-één design waarin plastic de boventoon voert. Hij lijkt wel vrij degelijk, al is de afwerking niet perfect. Het toestel is met 154 gram bovendien relatief zwaar. De positie van de micro-usb-aansluiting, aan de bovenkant, is minder gebruikelijk en niet altijd even handig. Onder het scherm zijn drie aanraakgevoelige (capacitieve) knoppen geplaatst voor terug, home en menu. Door de menu-knop lang ingedrukt te houden kun je wisselen tussen apps. De accu van de Smart 4 turbo is verwisselbaar.

Scherm

Het toestel beschikt over een 4,5 inch scherm met een resolutie van 480x854 pixels. De scherpte is redelijk, en stemt overeen met de Smart 4 power. Gelet op de goedkopere schermtechnologie die in dit toestel wordt gebruikt valt de kwaliteit, zoals de kleurweergave en kijkhoeken, eigenlijk alleszins mee. Een beetje hinderlijk is wel dat tekst wat lijkt te vervagen tijdens het scrollen.

Camera

De 5 megapixel camera geeft redelijke resultaten, al is het belangrijk om het toestel goed stil te houden tijdens het fotograferen. Aan de voorzijde heeft hij een vga-camera met 0,3 megapixel, bruikbaar voor videobellen, maar wel in erg lage kwaliteit.

Prestaties

Een quad-core processor lijkt ook voor budgetsmartphones inmiddels de norm. De Smart 4 turbo is geen uitzondering. Het toestel werkt snel en soepel, met dank aan een rappe quad-core processor op 1,2 GHz. De processor doet niet of nauwelijks onder voor de krachtbron in zijn grotere broer, de Smart 4 power. Ook op het geheugen (1 GB) is niet beknibbeld. Het gebruik van de laatste versie van Android 4.4.2 (KitKat) is ook een pluspunt, gelet op de snelheidsoptimalisaties in dit besturingssysteem. Het uithoudingsvermogen lijkt op het eerste gezicht toereikend, al is de capaciteit van de accu met 1880 mAh wel wat mager, zeker in vergelijking met het 3000 mAh exemplaar in de Smart 4 power.

Snel internet heeft zijn prijs

De hoge internetsnelheid via 4G is natuurlijk mooi meegenomen, al moet je als prepaid-gebruiker bij Vodafone wel rekenen op zo'n 15 euro per maand voor een 1 GB BloX en nog eens 5 euro per maand voor 4G-internet. Dat zal niet in ieders budget passen.

Opslagcapaciteit

De interne opslagcapaciteit is met 4 GB zeer beperkt. Hiervan is maar 1,95 GB beschikbaar. Gelukkig kun je het wel uitbreiden door het plaatsen van een microSD-kaartje tot 32 GB. Voor apps die beslist op het interne geheugen geïnstalleerd moeten worden is dat echter geen oplossing.

