Smartphone opslagruimte

Wanneer je een 16 GB-smartphone koopt, verwacht je ook 16 GB aan opslagruimte. Maar dat klopt niet. De vrije opslagruimte is namelijk altijd minder dan wat er op de doos staat. Maar hoeveel heb je nu eigenlijk nodig? Is dat 4 GB, 64 GB of zelfs 128 GB? Geen onbelangrijke vraag, want meer geheugen is duurder en het geheugen is bij veel toestellen niet uit te breiden.

Wat kan ik met 1 GB?

1 gigabyte (GB) aan opslagruimte op een smartphone kun je vullen met ongeveer:

500 foto's (gemaakt met de smartphone)

of 8 minuten aan video-opnames

of 200 mp3's

of 10 - 40 apps

De grootte van apps kan sterk verschillen, van zo'n 1 MB tot wel 4 GB. Gemiddeld moet je rekenen op zo'n 25 tot 100 MB per app. De grootste apps zijn spellen en navigatiesoftware met offline kaarten. Navigatiesoftware kan inclusief kaarten meerdere gigabytes innemen.

Maar ook populaire apps als WhatsApp, Spotify en Facebook kunnen op den duur veel ruimte innemen. Heeft je smartphone die ruimte niet beschikbaar, dan kun je de app dus niet downloaden of na veelvuldig gebruik niet meer gebruiken.

Onze tip: We raden aan te kiezen voor een model met ten minste 16 GB aan opslagruimte. Overweeg 32 GB of meer bij een dure telefoon met een topcamera.

Hoeveel vrije opslagruimte heeft mijn telefoon?

De vrije opslagruimte is altijd minder dan op de doos staat. Een deel van het ingebouwde geheugen wordt altijd in beslag genomen door:

Het besturingssysteem .

. Extra toepassingen van de fabrikant.

Mediabestanden zoals (demo-)muziek, foto's en video's.

Bekijk de testresultaten en specificaties van door ons geteste telefoons voor de beschikbare opslagruimte op dat model.

Kan ik de opslagruimte uitbreiden?

Wil je meer opslagruimte, dan kan dat soms met een sd-kaart. Het is vooral bedoeld voor meer muziek, foto's en video's. Apps kun je helaas niet altijd op de sd-kaart zetten.

Niet elke smartphone kun je uitbreiden met een sd-kaart. Bij iPhones kan dit überhaupt niet. Ook bij steeds meer Android-telefoons ontbreekt de mogelijkheid om een sd-kaart te gebruiken.

Uitbreiden geen optie? Met onze tips kun je je telefoon opschonen om ruimte vrij te maken.

In de cloud

Je kunt ook bestanden in de cloud opslaan. Je bestanden worden dan opgeslagen op servers bij de aanbieder van de clouddienst. Apple, Google en Microsoft bieden alle 3 gratis cloudopslag aan om bestanden te bewaren. Tussen deze diensten zitten wel veel verschillen, bijvoorbeeld in de hoeveelheid gratis opslag, de kosten en de mogelijkheden.

Het voordeel van de cloud is dat het zeer geschikt is om je media en documenten in op te slaan. Je kunt vaak met ieder apparaat bij je bestanden. En mocht je telefoon stukgaan, dan zijn je bestanden niet verloren. Het nadeel is dat een internetbedrijf je bestanden bewaart. Dat bedrijf moet je kunnen vertrouwen. Zo is het bijvoorbeeld van Google Foto's bekend dat zij je foto's analyseren. De vraag is of je dat wel wilt. Vertrouw je de aanbieder wel, dan kan de cloud zeker een uitkomst bieden bij een tekort aan opslagruimte.

Bekijk onze instructievideo's over de cloud en ontdek hoe het precies werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

