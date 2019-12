Weerapps: eerste indruk

Eerste indruk|Geen onderwerp zo dankbaar om over te praten als het weer. Misschien dat er daarom zoveel telefoonapplicaties (apps) over het weer zijn. We bespreken een aantal populaire apps die je helpen droog te blijven en je tijdig naar een zonnig terras leiden.

Weerapps: review

Voor iedere smartphone en tablet kun je kiezen uit een heel scala aan weerapps. De meeste zijn gratis. Toch kunnen ze niet allemaal hetzelfde. Veel apps maken gebruik van je locatie en passen hun voorspelling daarop aan. Je moet de app dan wel toestemming geven je locatie te gebruiken. Apps op de telefoon of tablet installeer je via de standaard softwarewinkel (app store) op het apparaat.

Buienradar

Voor iOS, Android, Blackberry, Nokia Symbian, Bada

Een begrip in Nederland en beschikbaar op elk denkbaar platform. Op een kaart van Nederland zie je waar het regent. Je kunt het beeld animeren zodat je ziet welke kant de buien op gaan. Je kunt inzoomen op het gebied waar je bent. Ook kun je de weersvoorspelling bekijken en een buienalert instellen. Je krijgt dan een berichtje als het gaat regenen in het gebied dat je instelt.

Het Weer in Nederland

Voor Android

Deze app maakt gebruik van de kaarten van het KNMI. Zo zie je een overzicht van de huidige temperatuur, wind, zicht, buien en zelfs het weeralarm. Ook kun je de weersverwachting zien voor later die dag, morgen en de komende week. Jammer is dat de app geen weersvoorspelling geeft voor specifiek jouw locatie.

Piet!

Voor iOS, Android

Deze app van de populaire weerman Piet Paulusma toont het actuele weer op jouw locatie, een weersverwachting voor de komende drie dagen, een buienradar en een weerkaart van heel Europa. Dit alles gaat niet echt in de detail. Leuk bedoeld maar weinig zeggend zijn de cijfers voor barbecue- en terrasweer en het stripje dat niet ververst wordt.

Voor de echte fans van Piet is er het soundboard waar je kunt luisteren naar enkele beroemde uitspraken van deze weerman. Toch jammer dat hij niet het hele weerbericht voorleest, maar alleen 'oant moarn!' zegt.

Weer&Zo

Voor Android

Met Weer&Zo scroll je eenvoudig door veel verschillende kaarten van het KNMI, teletekstpagina's en specifieke pagina's over onder andere straling, brandgevaar en bevingen. Hier geen kant en klare voorspellingen afgestemd op jouw locatie, maar gedetailleerde achtergrondinformatie. Je kunt zelf de volgorde van de kaarten instellen.

AccuWeather

Voor iOS, Android, Nokia Symbian

Uitgebreide app die gedetailleerd het weer voorspelt. Je stelt zelf de locatie in en kan vervolgens de weervoorspelling voor die dag per uur bekijken. Ook geeft de app precieze informatie over onder andere windsnelheid en regenval. In een tweede tabblad kun je de weersverwachting tot twee weken vooruit bekijken. Ook is er een buienradar. Handig is dat je meerdere locaties kunt invullen en er eenvoudig tussen kunt wisselen.

Weather Pro (niet gratis!)

Voor iOS, Android, Symbian, BlackBerry en Windows Phone

Ben je niet tevreden over de gratis apps, dan wil je misschien toch eens kijken wat je koopt voor een paar euro. Zoals met Weather Pro dat rond de €3 (iPhone, Android) à €4 (iPad) kost. Weather Pro is verkrijgbaar voor de meeste mobiele besturingssystemen en maakt een complete indruk.

Je kunt in Weather Pro verschillende steden op de wereld instellen om het weer voor op te vragen, tot 7 dagen vooruit. Per dag zie je van iedere gegeven locatie in blokken van 3 uren de weersvoorspelling (temperatuur, bewolking/zonneschijn en het percentage (de kans op) neerslag. Ook de windrichting staat aangegeven en dat kan voor watersporters handig zijn. Met de optie satelliet zie je de bewolking over een land of provincie trekken en in het radarscherm zie je dat met de regenbuien.

Wat is jouw favoriete weerapp?

Ken je nog meer goede weerapps? Of heb je andere tips? Laat een reactie achter!