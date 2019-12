Eerste indruk Windows Phone 7 op HTC 7 Mozart

Eerste indruk|Windows Phone 7 is een nieuw besturingssysteem voor telefoons. We onderworpen een toestel met deze software aan een eerste indruk: de HTC 7 Mozart.

Beperkingen en conclusie

Beperkingen

Wat zijn (vooralsnog) de beperkingen van Windows phone 7?

Windows phone 7 biedt voorlopig nog geen multitasking en ook geen knippen en plakken;

Het updaten van oudere Windows Mobile-toestellen naar Windows Phone 7 is niet mogelijk;

Windows Phone biedt (nog) geen Twitter-integratie;

Nog geen ondersteuning van Adobe Flash (multimedia in de browser). Wel heeft Adobe beloofd dit ook voor Windows phone 7 te ontwikkelen;

Nog geen ondersteuning van Silverlight (video) of HTML5 (alternatief voor Flash);

Nog geen YouTube-app, in de Marketplace vind je enkel een app die naar de mobiele site van YouTube linkt;

Apps kun je alleen downloaden via de Marketplace.

Conclusie

Windows phone 7 is in gebruik prettiger dan zijn voorganger Windows Mobile. De bediening van de telefoonsoftware is dankzij een minimalistische vormgeving teruggebracht tot een overzichtelijke en intuïtieve basis. Windows Phone 7 zet actuele informatie op de voorgrond, zoals Android dat ook goed kan. Android-gebruikers zullen echter waarschijnlijk het gevoel hebben dat ze te weinig grip op het Windows Phone-systeem kunnen uitoefenen. De navigatie en bediening zit prima in elkaar. Niet per se beter of slechter dan het iOS, (van de Apple iPhone) maar: anders.

Wel merk je dat het systeem nog in de kinderschoenen staat. Veel praktische functies die op andere besturingssystemen gemeengoed zijn, ontbreken vooralsnog. Wat betreft het apps-aanbod heeft Microsoft nog heel wat in te halen ten opzichte van app-koning Apple, maar ontwikkelaars zullen ongetwijfeld al druk bezig zijn met het ontwikkelen van Windows-apps.

Onze ervaringen met Windows phone 7 op de HTC Mozart

De HTC 7 Mozart, onze testtelefoon met Windows Phone 7, reageert opvallend snel en soepel op aanrakingen. De structuur van tegels (zie de openingsfoto) is overzichtelijk en het menu is teruggebracht naar een zeer kale basis.

Contextmenu

Bij veel tegels en menu-items komen extra opties beschikbaar als je ze lang aanraakt. Dit werkt als een soort contextmenu, zoals de rechter muisknop in Windows. Het gebruik is even wennen, mede omdat je lang moet drukken voor het contextmenu verschijnt.

Je persoonlijke informatiebronnen (je eigen 'content') staan continu centraal en alle extra informatie is zoveel mogelijk weggewerkt. In de balk bovenin het telefoonscherm is standaard alleen de tijd plus een driehoekje te zien. Dat maakt het scherm overzichtelijk leeg, maar het voelt onhandig dat je elke keer langs de bovenkant van het scherm moet vegen om de status van wifi, netwerk en batterij te kunnen zien.

Adresboek

We leggen de Windows Phone 7 het vuur aan de schenen door te proberen ons adresboek in vcard-formaat (elektronische visitekaartjes) vanuit Mac OS X naar de Windows Phone over te dragen. Die opdracht blijkt te moeilijk. Er kan geen Bluetooth verbinding opgezet worden tussen de telefoon en de computer. Ook wordt het apparaat niet herkend als apparaat voor massaopslag via USB. Bovendien hebben Windows Phones standaard geen toegankelijk micro-SD-kaartslot, dus ook bestanden overzetten via een kaartje is niet mogelijk.

Microsoft gaat hierin Apple achterna. Je kunt Windows Phones alleen synchroniseren via speciale Zune-software. Deze software is voorlopig alleen beschikbaar voor Windows. Hiermee kun je foto’s, video’s en audiobestanden synchroniseren. Voor contacten werkt de synchronisatie niet.

‘People hub’

De contacten in de 'People hub', de applicatie die je relaties beheert, worden opgebouwd uit al je contacten uit je Windows Live, Gmail- en Facebook-accounts. Als je daarin veel contacten hebt, wordt de lijst onoverzichtelijk lang. Je kunt de synchronisatie van contacten alleen per account aan of uit zetten. Nieuwe contacten kun je wel eenvoudig aan de accounts toewijzen en die worden daar ook direct mee gesynchroniseerd. De beschikbare synchronisatiemogelijkheden zijn effectief, maar beperkt en daardoor weinig flexibel.

Internet en e-mail

Internet op Windows phone 7 voelt aan als internetten op de iPhone. In- en uitzoomen op webpagina’s gaat eenvoudig met twee vingers. Als je dubbel tikt, past de pagina zich aan de breedte van het scherm aan. Het hangt van de website af of de mobiele variant of de volledige website geladen wordt. Je kunt tot maximaal 6 verschillende pagina’s tegelijk openen.

E-mail wordt net als de rest van de interface prettig kaal weergegeven. Navigatie gaat soepel en je switcht gemakkelijk tussen alle mail, ongelezen en urgente mail. Ook de zoekfunctie werkt zeer snel en effectief. Wel moet je elke mailaccount via een aparte hub bekijken en worden e-mailconversaties niet gegroepeerd.

Marketplace

De telefoonapplicatie Marketplace biedt de categorieën 'applications', 'games' en 'music' en navigeert prettig heen en weer tussen aanraders, gratis en nieuwe apps. Je kunt delen van liedjes uit de Zune store op de achtergrond door laten spelen, terwijl je door de app store dwaalt. Ontwikkelaars zijn al druk bezig met het ontwikkelen van apps. Tegen de tijd dat Windows phone 7 in de Nederlandse winkels ligt (waarschijnlijk zomer 2011), kunnen we een aardig aanbod verwachten.

Wat is Windows Phone 7

Microsoft maakt zelf geen smartphones (computertelefoons), maar levert er wel software voor. Telefoonproducenten kunnen de software van Microsoft kopen en op hun toestellen zetten. De laatste jaren was 'Windows Mobile' (zoals de software heette) een zorgenkindje voor Microsoft. De software was te weinig gebruiksvriendelijk. De Apple iPhone, de lijn BlackBerry-telefoons en telefoons met Google Android-software, waren succesvoller.

Opvolger van Windows Mobile

Er is enkele jaren gewerkt aan een opvolger van Windows Mobile en nu is deze dan verschenen onder een nieuwe naam: Windows Phone 7. Ook in Nederland zou de telefoon al worden aangeboden, maar dan gaat het om geïmporteerde toestellen. Omdat Windows Phone 7 nog niet officieel in Nederland wordt ondersteund, kochten we een Duitse HTC 7 Mozart met naar keuze Engelstalige of Duitstalige bediening.

Import

Het probleem met geïmporteerde toestellen als deze is dat de Nederlandse ondersteuning nog niet klaar is. Pas bij de Nederlandse introductie (nieuwsberichten spreken van 'zomer 2011') krijgen de Windows Phone 7's Nederlandse bediening, tekstvoorspelling en woordcorrectie.

Bovendien kun je op buitenlandse toestellen momenteel nog niet volledig gebruik maken van de Windows Marketplace en Xbox Live. Dat kan voorlopig alleen met een Amerikaanse of Duitse Windows Live-account. De echte toegevoegde waarde van 'apps' (leuke en handige programmaatjes om te installeren) ontbreekt dus voorlopig nog op de niet-Nederlandse toestellen.

Vanwege de nu nog wat beperkte ervaring, raden we je aan te wachten tot de officiële Nederlandse marktintroductie, die mogelijk komende zomer volgt.

Snelle processor

Microsoft eist van telefoonfabrikanten dat álle toestellen met Windows Phone 7 aan strenge eisen voldoen: elk toestel moet ten minste een capacitief touchscreen hebben (een aanraakscherm dat reageert op één of meerdere vingers) met een resolutie van 480 x 800 pixels (later wordt de eis lager: 320 x 480 pixels). Ook moeten de toestellen een snelle processor hebben (1 GHz).

Het minimum aan intern geheugen is vastgesteld op 8 GB. Ook kun je minimaal een 5 megapixel camera met een LED-flits (een flits met zeer beperkte lichtopbrengst) en een speciale cameraknop verwachten. Een GPS-ontvanger, een digitaal kompas, een versnellingsmeter, omgevingslichtsensor en nabijheidssensor, zijn andere vereisten. Elk toestel moet zijn voorzien van een terug-, start- en een zoekknop.

Inbreng fabrikanten

De inbreng van fabrikanten in het besturingssysteem is erg klein. Dat heeft als voordeel dat de bediening op alle toestellen hetzelfde is; ongeacht merk en model. Fabrikanten onderscheiden zich met de vormgeving van het toestel en met de extra's bovenop de standaardspecificaties. Denk aan een extra goede camera, een nog beter geluid of een groter intern geheugen.