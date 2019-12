Windows Phone 7 preview

Eerste indruk|Microsoft heeft met Windows Phone 7 een opvolger gelanceerd voor zijn mobiele besturingssysteem Windows Mobile. Diverse telefoonproducenten lanceren toestellen met de nieuwe software. Wat belooft Windows Phone 7 en op welke telefoons is het binnenkort te vinden?

Wat is Windows Phone 7

De nieuwe Windows-telefoons gaan de strijd aan met succesvolle Apple iPhones, BlackBerry's en de uiteenlopende smartphones met Google Android. Deze merken en typen beheersen de markt van slimme telefoons, terwijl de telefoons met de software van Microsoft de laatste jaren steeds minder goed werden verkocht.

Gebruiksvriendelijkheid

De Microsoft-telefoonsoftware was om uiteenlopende redenen toe aan een upgrade. De meeste klachten over Windows Mobile 6.5 betroffen de gebruiksvriendelijkheid. Microsoft heeft lang gewerkt aan upgrade van de software, maar nu is deze er dan alsnog. Helaas komt deze niet als update beschikbaar voor toestellen met een oude versie van Windows Mobile.

Telefoons met Windows Phone 7 gebruiken een volledig herziene gebruikersinterface, met zogenoemde 'hubs'. Daarmee start je toepassingen als e-mail, foto's en spelletjes. Ook nieuw is de integratie met Windows Live- en Xbox-accounts. Een deel van de toepassingen is internetgebaseerd. Een geschoten foto of video kan bijvoorbeeld direct op het internet worden gepubliceerd. Ook het startscherm van de telefoon kan worden bepaald door internet; je ziet geactualiseerde content in plaats van steeds dezelfde iconen.

Wie gegevens wil synchroniseren met de eigen pc krijgt nu ook de mogelijkheid draadloos (via WiFi) contact te leggen; de 'ouderwetse' usb-kabel is niet langer verplicht.

Alle Windows Phone 7-telefoons bevatten drie grote knoppen: back, home en search.

Engelstalig

Alle telefoons met Windows Phone 7 die voor de zomer van 2011 op de Nederlandse markt verschijnen zijn Engelstalig. Pas vanaf de zomer zijn er ook Nederlandstalige systemen beschikbaar. Op de Engelstalige toestellen ontbreekt (voor Nederlanders) de mogelijkheid Nederlandse telefoonsoftware ('apps') te kopen via Microsofts Marketplace.

Marketplace is een softwarewinkel om direct onder andere programma's naar de telefoon te kunnen downloaden en is als zodanig de tegenhanger van Apple's succesvolle AppStore en Google's Play Store (voorheen Android Market). Consumenten die nu de eerste Engelstalige toestellen kopen, missen dus deze belangrijke winkelfunctionaliteit.

Telefoons met Windows Phone 7

Drie telefoonproducenten brengen binnenkort smartphones met Windows Phone 7 op de markt. De toestellen lijken in veel opzichten nogal op elkaar - en op de iPhone 4 van Apple.

HTC 7 Trophy

HTC introduceert op 21 oktober zijn HTC 7 Trophy. Deze telefoon is vooralsnog Engelstalig en wordt (nog) niet verkocht bij een abonnement. De winkelprijs bedraagt €499. De Trophy bevat een 1 GHz Snapdragon-processor en een 3,8 inch touch screen. De fabrikant claimt een extra ruimtelijk 'virtual surround' geluid uit de interne speakers.

De Trophy bevat als uitbreiding op de standaardsoftware een weer- en een beurs-applicatie. Met de extra fotoapplicatie kunnen speciale effecten aan foto's worden toegevoegd, belooft HTC.

Samsung Omnia 7

Samsung meldt ‘vanaf november’ de Omnia 7 aan Nederlandse consumenten te kunnen leveren. Voor welke prijs is nog niet bekend. Ook hier gaat het weer om een Engelstalig toestel.

Kenmerken van de Samsung Omnia 7: een 4 inch aanraakgevoelig kleurenscherm (800x480 pixels), een 1 GHz processor en een 5 megapixel camera. Samsung claimt een extra goed, ruimtelijk geluid uit de speakers waardoor bijvoorbeeld een conference call (een handsfree gesprek) klinkt alsof je met de gesprekspartners in dezelfde ruimte zit. Wie uitgepraat is, kan naar de radio luisteren (FM).

LG Optimus 7

LG Electronics legt op zijn beurt vanaf 21 oktober in de winkel, met een prijskaartje van €549. Dit LG-toestel heeft een 3,8 inch aanraakgevoelig kleurenscherm (precies als de HTC 7 Trophy), 16 GB opslagcapaciteit en een 5-megapixelcamera (gelijk aan de Samsung Omnia) met led-flitser. De camera kan tevens videobeelden met een resolutie van 1280x720 pixels opnemen. Ook hier is de resolutie van het scherm 800x480 pixels en bedraagt de kloksnelheid van processor 1 GHz.

Zoek de verschillen

Wie de specificaties van deze eerste Windows Phone 7-telefoons naast elkaar zet, ziet veel overlap. Maar telefoons met ogenschijnlijk dezelfde eigenschappen kunnen in de praktijk flink van elkaar verschillen. De Consumentenbond kijkt dan ook uit naar het moment om een of meerdere van deze telefoons aan de tand te voelen voor een vergelijkende test of eerste indruk.

We hebben Windows Phone 7 getest voor een Eerste Indruk met een Duitse HTC 7 Mozart.