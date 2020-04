Corona: phishing en oplichting

Ransomware

Vorige week doken de eerste nepmails op, zogenaamd afkomstig van het RIVM. In de bijlage zou belangrijke informatie staan over het virus. Open je de bijlage, dan wordt de computer besmet met malware, zoals ransomware. Ga niet in op mails over corona die van het RIVM of een andere autoriteit lijken te zijn. Zoek je betrouwbare informatie over het virus, ga dan zelf naar de site van het RIVM.

Phishing

In e-mails en sms’jes, zogenaamd van je bank, wordt gevraagd om je bankgegevens in te vullen op een nepsite. Zogenaamd omdat je dan een antibacteriële betaalpas krijgt of omdat je rekening in quarantaine is geplaatst.

Er zijn ook phishingmails in omloop waarin criminelen zich richten op mensen die thuiswerken. Ze proberen via e-mails, zogenaamd van de directie, toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken. In de mails staat vaak een link naar een nagemaakte Microsoft- of Outlook-website.

Voorbeeld van een phisingmail:

Nep-app

Criminelen bieden een Android-app aan waarmee je live kunt volgen hoe het virus zich verspreidt. Als je de app installeert, worden de bestanden op je telefoon versleuteld door lockscreen-ransomware. De app werkt alleen bij oudere, minder goed beveiligde Android-versies. Bovendien gaat het downloaden buiten de Google Play Store om, waartegen Android-telefoons standaard zijn beveiligd.

Nepwebshops

Andere boeven proberen mensen op te lichten door via malafide webshops mondkapjes en/of handgel te verkopen. De politie heeft al verscheidene nepshops uit de lucht gehaald. Maar sommige zijn nog steeds actief, zoals Breath-medics.nl. De politie is bezig om deze webwinkel offline te krijgen, maar op maandag 16 maart was dat nog niet gelukt. Die dag ontdekte de politie weer 2 nieuwe nepshops (beingenetic.nl en atrimedhealth.com) en wij ontdekten nog 2 andere verdachte sites. De nepwebwinkels maken misbruik van de gegevens van betrouwbare websites.

Loop niet de val en leer zelf nep van echt te onderscheiden.

Advertenties via andere platforms

Criminelen die niet de moeite namen om snel een website te maken, boden eerder mondkapjes aan via Marktplaats.nl. De site heeft al deze advertenties verwijderd na de oproep van de autoriteiten om deze middelen alleen aan zorginstellingen ter beschikking te stellen. Ook Google en Facebook nemen criminelen de wind uit de zeilen door advertenties voor mondkapjes te verbieden. De handel in mondkapjes en gels gaat wel door op internationale platforms als Alibaba, Amazon en eBay.

