Besparen bij wassen

Was met een volle trommel

Spaar de was zodanig op dat de trommel goed vol zit met wasgoed. Daarmee was je het zuinigst.

Fabrikanten claimen door middel van beladingsherkenning precies de juiste hoeveelheid energie en water te kunnen gebruiken voor een schone was. Ook als de trommel maar half vol zit. Essentieel, omdat wastrommels steeds groter worden en we ze met moeite gevuld krijgen.

Deze claim blijkt deels waar: wanneer je de trommel voor 40% vult, was je zuiniger dan met een gevulde trommel. Maar helaas blijken de sensoren niet erg nauwkeurig. Met een 60% gevulde trommel was je juist minder zuinig.

Daarbij komt dat de was met een volle trommel veruit het beste schoon wordt door de wrijving van het wasgoed. Om zeker te zijn van een zuinige én schone was, stop je daarom het beste de trommel toch vol.

Overigens geldt dit voor een katoenwas. Synthetische was, wol was en fijne was moet je voorzichtig wassen met een halfvolle trommel. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je wasmachine.

Lees meer over de capaciteit van de wasmachine.

Was niet heter dan nodig

Hoe lager de temperatuur, hoe lager het energieverbruik van de wasmachine. Want water opwarmen kost de meeste elektriciteit: een wasje op 60°C kost bijna 2 keer zoveel als een wasje op 40°C.

Besparing bij kouder wassen

Temperatuur Kosten* per wasbeurt 15°C € 0,03 30°C € 0,08 40°C met eco € 0,08 40°C € 0,12 60°C met eco € 0,15 60°C € 0,21 90°C € 0,33

* Bij 5 kg katoenwas in een gemiddelde wasmachine met 5 kg belading en energielabel A (oud label); elektriciteitsprijs 23 eurocent / kWh (prijspeil 2019).

Bron: Milieu Centraal

Met een programma op 20°C verwijder je geurtjes en stof. Op 30°C of 40°C verwijder je de meeste vlekken, eventueel met behulp van een vlekkenmiddel. Items waarbij hygiëne belangrijk is, moet je op 60°C wassen. Denk aan vaatdoekjes, kleding van een zieke en erg vuil wasgoed van baby's.

Lees wat de juiste temperatuur is voor welke was.

Gelukkig zijn steeds meer wasmiddelen geschikt voor lage temperaturen. Lees hiervoor het advies van AISE (Europese organisatie van wasmiddelfabrikanten).

Ecoprogramma

Met een ecoprogramma op 60°C bespaar je tot €0,25 per wasbeurt ten opzichte van een gewoon programma op 60°C. Een ecoprogramma wast op een lagere temperatuur en verbruikt minder energie. Soms gebruikt een ecoprogramma ook minder water.

Om de was toch schoon te krijgen, heb je wel even geduld nodig. De meeste ecoprogramma's duren vrij lang, zo'n 4 uur. Maar dat wachten is niet voor niets. De was wordt met het ecoprogramma net zo schoon of zelfs schoner dan met het standaard programma.

Het spoelresultaat kan wel tegenvallen. Vooral bij de wasmachines met een lager waterverbruik is dat een stuk minder goed.

Niet op alle machines is even duidelijk wat het ecoprogramma is. Als er 2 programma's zijn die hetzelfde lijken, maar waarvan er 1 langer duurt, dan is dat het ecoprogramma. Ook wel te herkennen aan een pijltje dat bij het programma getoond wordt.

Wasmiddel doseren

Veel mensen doseren hun wasmiddel niet erg nauwkeurig. Als je het juiste wasmiddel kiest, het doseeradvies op de wasmiddelverpakking volgt en het wasmiddel afmeet met een doseerhulp, kun je besparen op wasmiddel. Veel mensen doseren te veel.

Lees meer over de juiste hoeveelheid wasmiddel.

Bij een hoge waterhardheid heb je overigens meer wasmiddel nodig om de was schoon te krijgen. Op de wasmiddelverpakking staat een doseeradvies voor water met verschillende hardheden. De hardheid van het water kun je navragen bij je waterleverancier.

Als je het doseeradvies volgt, heb je ook geen extra antikalk- of ontkalkingsmiddelen nodig en er ontstaan minder snel vieze geurtjes door vetluis.

Heb je geen tijd of zin om het wasmiddel af te meten? Dan kan een machine met een automatisch doseersysteem handig zijn. De wasmachine weegt de was, bepaalt de hoeveelheid wasmiddel en voegt het zelf toe.

Wassen tijdens daluren

Heb je een energiecontract voor dubbeltarief, dan betaal je in de daluren ('s nachts en in het weekend) een lager stroomtarief dan in de piekuren.

Goed centrifugeren

Als je wasgoed goed droog uit de centrifuge komt, dan hoeft het minder lang in de wasdroger als je de was niet aan de lijn kunt drogen. Dat scheelt weer energie. Was drogen aan de lijn is helemaal zuinig.

In theorie levert een hoog toerental een drogere was op, maar met een hoog toerental slijt je wasmachine een stuk sneller. Een toerental van 1200 is het beste. Het wasgoed wordt mooi droog, kreukt niet te erg en je belast de machine niet enorm.

Sommige stoffen, zoals zijde en fijne was, slijten snel van te hard centrifugeren. Op het waslabel in het wasgoed staat vaak een aanbevolen programma. Het toerental wordt aangepast aan het programma.

Overige tips

Sla het voorwasprogramma over. Dat is meestal niet nodig. Je kunt bijvoorbeeld een vlekkenmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken voor te behandelen.

Kies het katoenprogramma boven het synthetische programma, wanneer je zuinig wilt wassen.

Zet de wasmachine helemaal uit, in plaats van hem op standby te laten staan. De lampjes zorgen voor wat sluipverbruik.

