Digitale tv bij alles-in-1-providers

Betere beeldkwaliteit, minder storingen

Digitale televisie heeft een flink aantal voordelen boven analoge televisie. Zo is de beeldkwaliteit een stuk beter en hebben digitale tv-kijkers minder last van storingen. Via digitale tv is het mogelijk om zenders in hd-kwaliteit te versturen.

De huidige full-hd televisies in de winkels kunnen hiermee heel scherp beeld tonen. Het verschil met de normale standaardresolutie is goed te zien.

Meer zenders

Je hebt met digitale tv veel meer keuze uit tv-zenders. Het basispakket bestaat meestal al uit 60 zenders, en je kunt dit aanvullen met extra zenderpakketten. Vaak zijn dat zenders in een thema: kinderzenders, natuurzenders of buitenlandse zenders.

Je kunt met digitale tv ook een abonnement op 1 van de betaalzenders voor films en sport nemen. Bijna alle providers bieden abonnementen aan op Film 1, Fox Sports Eredivisie, Fox Sports International en Ziggo Sport Totaal.

Meer providers

Met digitale tv heb je meer keuze uit aanbieders. Voor analoge televisie kon je alleen terecht bij de kabelaanbieder in jouw regio en sinds 2010 niet meer bij Caiway. Ziggo en ZeelandNet zijn sinds april 2018 ook gefaseerd gestopt met analoge tv. Digitaal tv kijken kan niet alleen via de kabel, maar ook via de ether, satelliet, dsl en glasvezel.

Interactieve tv

Met een digitaal tv-pakket is het mogelijk om via je provider gemiste afleveringen terug te kijken en films en series te huren. Dit kan bij alle providers, behalve bij Digitenne. Je hebt er wel geschikte apparatuur voor nodig en soms een extra abonnement.

Digitale tv opnemen

Digitale televisie opnemen gaat het makkelijkst met een losse tv-ontvanger. Dit kan een decoder met een ingebouwde harde schijf (ook wel PVR genoemd) zijn of een decoder met de mogelijkheid in de cloud op te nemen. De opnames worden dan opgeslagen op een van de servers van je providers.

Met moderne televisies kun je ook opnemen op een externe harde schijf, maar je bent dan wat beperkt, omdat je maar één zender tegelijk kunt kijken of opnemen.

Live tv pauzeren of terug naar het begin

Als je kunt opnemen, dan kun je ook live televisie pauzeren. Handig als de telefoon gaat of als je even iets te drinken wilt pakken in de keuken. Je kunt ook live televisie terugspoelen tot het moment dat je naar de betreffende zender bent gezapt.

Zo kun je heel makkelijk nog eens dat belangrijke doelpunt of de ontknoping van een spelshow kijken. Onder andere KPN, XS4ALL, Telfort* en Ziggo hebben de speciale optie ‘Begin Gemist’. Hiermee kun je de meeste tv-programma’s snel vanaf het begin terug kijken, ook als je de decoder nog niet aan had staan.

De Ziggo Mediabox XL is uitgerust met Ziggo Replay, waarmee je programma’s tot een week terug opnieuw kunt starten. Andere decoders van Ziggo hebben deze optie niet.

* Sinds 1 mei 2019 kun je geen Telfort-abonnement meer afsluiten.

Welke apparatuur heb ik nodig voor digitale tv?

Om digitale tv te ontvangen, heb je wel speciale apparatuur nodig. Maar dit klinkt ingewikkelder dan het is: de meeste moderne tv’s gemaakt sinds 2009 zijn uitgerust met ingebouwde digitale tuners en losse tv-ontvangers kun je bij de provider in bruikleen krijgen of kopen.

De techniek achter digitale tv

Er zijn verschillende technieken om digitale tv te versturen. De bekendste manier is digitale tv via de kabel. Het protocol dat daarvoor gebruikt wordt, heet DVB-C. Dat staat voor Digital Video Broadcasting via Cable.

Digitale televisie kan ook door de lucht worden verzonden. Dit kan via de satelliet (DVB-S met de S van satellite) en via de ether (DVB-T met de T van terrestrial). Voor satelliet tv heb je altijd ook een schotel nodig, voor tv via de ether een antenne.

Ook via de telefoonlijn (dsl) kan tv worden verstuurd. Het tv-signaal gaat dan via internet. Dit heet IP-tv. Hiervoor is de snelheid van de internetverbinding heel belangrijk. Woon je te ver van de wijkcentrale en heb je een lage snelheid, dan kun je via IP-tv soms geen hd-zender ontvangen of geen tv opnemen. Doe de postcodecheck in onze alles-in-1-vergelijker, of op de site van de provider om te zien wat er mogelijk is op jouw adres.

De meeste providers van glasvezel maken ook gebruik van IP-tv, maar vanwege de hoge snelheid kun je daar altijd alle tv-opties gebruiken als je wilt. Er zijn ook enkele kleine glasvezelaanbieders die tv niet alleen via internet, maar ook via het kabelprotocol DVB-C versturen. Dit is een voordeel als je nog oude kabelapparatuur in huis hebt (bijvoorbeeld voor radio), je kunt dat vaak dan blijven gebruiken.

