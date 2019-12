Wat kun je met interactieve tv?

Met interactieve tv van je provider bepaal jij wat je kijkt en wanneer je kijkt. Via de tv-ontvanger kun je gemiste tv-programma's terugkijken en films huren. Lees welke providers interactieve televisie aanbieden en wat dat kost.

Welke providers hebben interactieve tv?

Veruit de meeste televisieproviders bieden interactieve tv. De prijs en de mogelijkheden verschillen wel per provider. CanalDigitaal en KPN Digitenne hebben geen interactieve tv. Dit komt doordat zij het tv-signaal aanbieden via de satelliet en de ether. Met deze technieken werkt interactieve tv niet. CanalDigitaal biedt ook tv via internet, daarbij is interactieve tv wel mogelijk.

Caiway (alleen glasvezel)

Interactieve tv is bij Caiway mogelijk als je een glasvezelabonnement hebt. Je betaalt afhankelijk van het abonnement €7,50 (abonnement Voordelig), €5 (abonnement Slim) of €2,50 (abonnement Snel) per maand voor interactieve tv. Je kunt dan:

Tv-programma's van meer dan 40 zenders tot 7 dagen na uitzending terugkijken (indien mogelijk in full hd).

Films en series huren via Pathé Thuis.

De decoder krijg je in bruikleen. Je kunt daarmee ook opnemen, pauzeren en live tv terugspoelen.

CanalDigitaal (tv via internet, niet via satelliet)

Om interactieve televisie te ontvangen heb je één van de interactieve decoders van CanalDigitaal nodig. Voor tv via internet sluit je een abonnement bij Online.nl af. Bekijk de mogelijkheden van interactieve tv bij Online.nl.

Delta

Interactieve tv zit bij Delta in de alles-in-1-pakketten (Instap, Premium en Super) en ook in het TV & Internet-pakket voor €3,50 per maand. Alleen TV & Internet budget bevat geen interactieve tv.

Met interactieve tv van Delta kun je live tv kijken op je smartphone, tablet, laptop en pc. Opnemen is alleen mogelijk bij een Premium-abonnement of hoger. Hetzelfde geldt voor Begin Gemist.

De interactieve tv-decoder huur je van Delta. Heb je een nieuwe televisie, dan heb je meestal geen losse decoder nodig. Deze tv’s beschikken meestal over de HbbTV-techniek. Delta gebruikt deze techniek voor interactieve tv. Vraag dit eventueel na bij Delta. Je hebt ook een internetabonnement bij ZeelandNet nodig om interactieve tv te kunnen ontvangen. Je kunt dan:

Tv-programma's terugkijken tot 7 dagen via de NPO Uitzending Gemist-app en de KIJK-app (met programma's van SBS6, Net5 en Veronica).

Verschillende apps gebruiken, zoals de Omroep Zeeland app, YouTube, TuneIn Radio en Vimeo.

Het laatste nieuws en weer uit Zeeland bekijken.

KPN, XS4ALL en Telfort

Om interactieve tv bij KPN, XS4ALL of Telfort te ontvangen, moet je ook je internetabonnement bij hen afnemen. Het televisieaanbod is identiek bij deze 3 providers. Je kunt:

Veel tv-programma's gratis terugkijken tot 7 dagen na uitzending.

Tv-programma’s van de RTL-zenders, SBS6, Net5 en Veronica terugkijken, meestal tegen betaling.

Een tv-programma herstarten vanaf het begin met 'Begin Gemist' (meestal gratis, maar bij programma's van RTL en SBS vaak tegen betaling).

Films en series huren vanaf €0,99.

Programma's van de NPO kun je ook terugkijken met de iTV app of via de iTV website van KPN. Met het Pluspakket (€10 p/m extra) krijg je extra televisiezenders en films. Je kunt tot 10 dagen een selectie van recent uitgezonden programma’s terugkijken.

Online.nl

Interactieve tv is bij Online.nl in alle pakketten inbegrepen. Je moet ook internet afnemen bij Online.nl om televisie te kunnen ontvangen. De decoder krijg je in bruikleen. Je kunt met interactieve tv (inbegrepen):

Live tv opnemen (meerdere programma's tegelijk), pauzeren en terugspoelen. 100 uur opnemen.

Films en series huren.

Tv kijken op je smartphone; tablet en pc en in de hele EU.

De populairste programma's van de meest bekeken Nederlandse tv-zenders kijk je tot 7 dagen terug. Inclusief Begin Gemist (programma's herstarten vanaf het begin).

Solcon (alleen glasvezel)

Interactieve televisie is bij Solcon in alle glasvezelpakketten inbegrepen. De decoder krijg je in bruikleen. Je kunt dan:

Tv-programma’s van 16 zenders 24 uur lang gratis of betaald terugkijken.

Met 'Begin gemist' een tv-programma vanaf het begin opnieuw bekijken.

Films en series huren.

Met het Pluspakket (€9,95 per maand) toegang krijgen tot 29 extra zenders op tv (en 8 extra op de tablet). Daarnaast zijn enkele zenders dan tot 7 dagen lang gratis of betaald terugkijken.

Stipte

Bij alle iTV-abonnementen (zowel via DSL als via glasvezel) is interactieve tv inbegrepen. Je kunt dan:

Tv-programma's van NPO, RTL en KIJK (SBS, Veronica en Net5) tot 10 dagen na uitzending terugkijken. Voor het terugkijken van sommige programma's moet je betalen.

Met 'Begin gemist' een tv-programma vanaf het begin opnieuw bekijken.

Ruim 115 zenders kijken.

Tele2

Belangrijk: bij Telfort kun je sinds 1 mei 2019 geen Telfort-abonnement meer afsluiten.

Het basispakket van Tele2 heeft interactieve tv. Om televisie af te nemen bij Tele2 heb je altijd verplicht een internetabonnement nodig. Je kunt dan:

Sommige tv-programma’s gratis terugkijken tot 10 dagen na uitzending van NPO, Net5, SBS6 en Veronica.

Films en series huren in de Videotheek vanaf €0,99.

Ziggo

Met alleen Kabel TV van Ziggo kun je online tv kijken via de Ziggo Go-app. Vanaf 1 april 2018 kun je met deze app in de hele EU tv-kijken zoals thuis. Met de app kun je ook offline Movies& Series (XL) kijken. Je dowloadt films en series dan op je smartphone of tablet.

De duurdere pakketten, met alleen tv of met internet & tv, bevatten meer functies zoals TV Gemist en Ziggo replay. Je krijgt hierbij een interactieve decoder in bruikleen. Je kunt dan:

Gebruikmaken van Ziggo Replay. Hiermee kun je via de elektronische programmagids tot 7 dagen programma's terugkijken zonder extra kosten. Het doorspoelen van reclame is met Ziggo Replay bij de commerciële zenders van RTL en SBS niet mogelijk. Je kunt wel een programma dat al begonnen is vanaf het begin bekijken.

Gebruikmaken van 1 van de 3 Movies & Series pakketten. Hiermee kun je onder andere 'honderden' films en 1000 afleveringen van tv-series kijken zonder extra kosten. Bij Alles-in-1 Complete en Alles-in-1 Max krijg je standaard Movies & Series erbij.

