Bij een internet- en tv-abonnement is het advies eerst voor beiden apart te bekijken wat je belangrijk vindt. Voor de pakketten geldt: hoe hoger de snelheid van het internet, hoe duurder. Meestal kun je bij een internet- en tv-abonnement kiezen uit 3 pakketten: instap, standaard en premium.

Internet: waar let ik op?

Hoe snel moet je internetverbinding eigenlijk zijn?

20 Mbit/s : is genoeg om te surfen, mailen en zo nu en dan video's te streamen op enkele apparaten.

: is genoeg om te surfen, mailen en zo nu en dan video's te streamen op enkele apparaten. 30/ 40 Mbit/s: websites/video’s laden gaat een stuk sneller en het down- en uploaden van bestanden kost minder tijd.

50 Mbit/s en hoger: voor als je veel en vaak downloadt, met meerdere apparaten.

Twijfel je nog? Kies dan het goedkoopste internetabonnement. Je kunt je abonnement later altijd nog upgraden. Maar downgraden is moeilijker.

Let wel extra op bij aanbieders die internet via dsl aanbieden. Hoe verder weg je van de wijkcentrale woont, hoe minder snel internet op jouw adres. De snelheid waarmee de aanbieders adverteren is meestal niet de snelheid die je daadwerkelijk thuis krijgt. Doe de postcodecheck voor de snelheid op jouw adres in onze alles-in-1-vergelijker of op de website van de aanbieder. Je kunt er ook naar vragen bij de klantenservice van de provider.

Lees meer over een internetabonnement vergelijken of vergelijk pakketten met internet en tv in de alles-in-1-vergelijker.

Tv: wat zijn de mogelijkheden?

Alle aanbieders bieden een standaard zenderpakket aan met zo’n 60 (ook veel hd) zenders, waaronder de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse zenders. Alleen KPN Digitenne heeft een kleiner pakket. Maar het tv-aanbod kan wel per provider verschillen. Neem je specifieke zendervoorkeur mee bij je providerkeuze, want los bijbestellen is vaak niet mogelijk en soms duur.

Je kunt het basispakket uitbreiden met extra zenderpakketten of een abonnement nemen op betaalde zenders, zoals Fox Sports Eredivisie (bij sommige providers in het basispakket) of Film 1. Vaak kun je ook films huren en gemiste tv-programma’s terugkijken. Onder andere bij Ziggo, KPN, XS4All en Telfort (let op: sinds 1 mei 2019 kun je geen Telfort-abonnement meer afsluiten) kun je een programma dat al begonnen is vanaf het begin kijken. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de aanbieder en de tv-techniek die hij gebruikt.

Lees meer over de opties van digitale tv.

Geen vaste telefoon

Waarschijnlijk gebruik je de vaste telefoon (bijna) nooit meer en heb je een mobiele telefoon op het moment dat je kiest voor tv en internet. Bellen kun je ook via het internet, bijvoorbeeld met de app Skype op je smartphone. Ook is er Facetime voor Apple-gebruikers. Dit is gratis als je gebruik maakt van je (eigen) wifi-netwerk, buiten de deur verbruik je meestal data.

Lees meer over gratis bellen via internet.

Internet en tv vergelijken

Hoewel het bij de meeste providers iets goedkoper is om te kiezen voor internet en tv in plaats van een alles-in-1-pakket, is het verschil soms erg klein. De verschillen zijn bij Ziggo bijvoorbeeld bijna te verwaarlozen.

In onze alles-in-1-vergelijker kun je internet- en tv-abonnementen vergelijken op mogelijkheden en kwaliteit. Ook kun je daar de aanbieder vinden die internet en tv voor de laagste prijs aanbiedt.

