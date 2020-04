Waarom een e-bike leasen?

Met een e-bike kom je aan de nodige beweging en kun je op een gezonde manier grotere afstanden afleggen. Ook heb je geen last van files of parkeerproblemen.

E-bikes zijn wel prijzig in aanschaf en kosten al snel zo’n €2000. Daarnaast zijn er bijkomende kosten voor de verzekering, accu en onderhoud. Wil of kun je dit niet ineens betalen, dan kan een e-bike privé (private) leasen een goed alternatief zijn.

Waarom een e-bike private leasen via de Consumentenbond?

Met het E-bike collectief van de Consumentenbond lease je een nieuwe elektrische fiets voor een vast bedrag per maand en hoef je nergens naar om te kijken.

Alle voordelen E-bike collectief

Gecheckt leasecontract door de Consumentenbond.

Volledig ontzorgd: prijzen zijn inclusief periodiek onderhoud en reparaties, vervanging van versleten onderdelen, diefstal- en casco fietsverzekering en pechhulp. Die kosten zijn bij een e-bike flink hoger dan bij een normale fiets.

Geen grote investering in één keer, geen risico's.

Vaste maandprijzen: je leaseprijs stijgt dus niet vanwege bijvoorbeeld gestegen verzekeringspremies.

Geen BKR-registratie: e-bike lease is niet van invloed op je hypotheeklening. Het leenbedrag wordt niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Contract kosteloos beëindigen bij persoonlijke omstandigheden, zoals ontslag en overlijden.

Garantie op de accu. Accu's kunnen snel kapotgaan of gestolen worden. Een nieuwe accu kost al snel €500 en bij sommige merken zelfs meer dan €1000.

Restwaarderisico: geen risico op weinig geld terug voor je gebruikte e-bike na 3 jaar, door nieuwere modellen die op de markt zijn.

Goed slot: op de e-bike zit standaard een goedgekeurd slot.

: op de e-bike zit standaard een goedgekeurd slot. Geen maximumleeftijd.

Vast maandbedrag

Het maandbedrag voor de e-bike is via het E-bike collectief inclusief:

Het gebruik van de fiets

De afschrijvingen

Onderhoud en reparaties

Garantie op de accu

Diefstalverzekering en cascoverzekering (dekking bij schade) met werelddekking

Ongevallen- en opzittendenverzekering met werelddekking

Verhaalsrechtsbijstand-verzekering met Europa-dekking

24/7 pechhulp in Europa

In geval van een reparatie geldt een eigen risico van €35, als de schade niet verhaald kan worden op derden. Bijvoorbeeld als je de schade zelf veroorzaakt hebt.

Let op: als je een contract afsluit, betaal je éénmalig administratiekosten van €28,50. Deze kosten zijn voor de financiële check via de leasemaatschappij. Dus om na te gaan of je de maandelijkse lasten voor de leasefiets kunt dragen.

Hoe werkt e-bike private lease via de Consumentenbond?

Voordat het E-bike collectief van start gaat, kun je je vrijblijvend inschrijven. Is het aanbod bekend, dan krijg je als eerste een e-mail. Je kunt de e-bikes dan direct bekijken en aanvragen. Het aanbod van het E-bike collectief is per 1 april 2020 bekend.

Omdat je een betaalverplichting aangaat, doet de leasemaatschappij een financiële check. Als deze akkoord is, kun je de leaseovereenkomst afsluiten en de fiets normaal gesproken ophalen na een paar weken. Voor onderhoud en reparaties kun je terecht bij de winkel waar je de fiets afhaalt of een winkel van dezelfde keten. Na de contractperiode (3 jaar) kun je de fiets inleveren. Je kunt dan als je wilt een nieuwe e-bike kiezen. Na afloop van de leaseperiode kun je ook besluiten de e-bike van de leasemaatschappij te kopen.

Zakelijk leasen

Een fiets of e-bike leasen via je werkgever klinkt aantrekkelijk en kan relatief goedkoop zijn. Niet iedere werkgever biedt zo’n regeling aan. Nadeel is dat je reiskostenvergoeding vervalt als je compleet overstapt op de fiets of voor de dagen/afstand die je dan per fiets aflegt. Dat is zeker ongunstig als je wat verder van je werk af woont. Bij private leasen van een e-bike ben je vrij in het gebruik en verlies je de reiskostenvergoeding niet.

