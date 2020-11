Eerste indruk|a.s.r. heeft een nieuwe seniorenhypotheek. Ouderen kunnen hiermee de overwaarde opnemen uit hun woning. Het is een aflossingsvrije hypotheek waarvan de rente levenslang vaststaat. Dat laatste is iets nieuws in hypothekenland. Zolang je in je huis blijft wonen, weet je waar je aan toe bent.

Conclusie: relatief hoge lening mogelijk, vergelijk tarieven

De WelThuis Levensrente Hypotheek van a.s.r. is een hypotheek waarmee AOW'ers hun overwaarde kunnen opnemen. Daarmee is a.s.r. niet nieuw op de markt. Met de levenslange rente is a.s.r. wel vernieuwend. Een levenslange rente geeft zekerheid over de maandlasten.

Het tarief (1,75%) is gunstig als je dit vergelijkt met andere aflossingsvrije hypotheken, waar de rente 30 jaar vast staat. Vergelijk je dit met een hypotheek die 20 jaar vaststaat, dan is a.s.r. nu niet de voordeligste in de markt. Vind je 20 jaar vast voldoende? Dan ben je bij andere banken nu dus goedkoper uit.

Wat is het?

De a.s.r. WelThuis Levensrente Hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. Met deze hypotheek kunnen AOW'ers overwaarden uit hun huis opnemen.

De doelgroep van deze hypotheek is senioren met een (bijna) hypotheekvrije woning. Na pensioendatum kun je weer een hypotheek opnemen en daardoor komt er geld vrij. Dit geld kun je gebruiken om je inkomen aan te vullen, zorg in te kopen of om aan kinderen te schenken.

Kenmerken van de WelThuis Levensrente Hypotheek:

De maximale leensom is 50% van de woningwaarde.

Deze hypotheek kent slechts één rentetarief: levenslang. Zolang je in de woning blijft wonen, wijzigt het tarief dus niet.

De hypotheekschuld wordt afgelost na verkoop van de woning (na verkoop of overlijden van de langstlevende partner).

De hypotheekrente is niet aftrekbaar voor de belasting. Dat geldt voor alle opeet- en nieuwe aflossingsvrije hypotheken.

Hoge leensom mogelijk

Hoeveel je kunt lenen hangt af van (het maximum is het laagste bedrag van deze twee):

De woningwaarde : hiervan kun je maximaal 50% lenen. Dus met een woning die €350.000 waard is, kun je €175.000 lenen.

hiervan kun je maximaal 50% lenen. Dus met een woning die €350.000 waard is, kun je €175.000 lenen. Het inkomen: AOW en pensioen. a.s.r. kijkt hierbij naar de werkelijke lasten van de lening: alleen de rente. Veel banken berekenen de maximale leensom voor AOW-gerechtigden alsof je moet aflossen. Dus ook bij een aflossingsvrije hypotheek. Daardoor kun je bij die banken minder lenen.

Bijvoorbeeld: met AOW en een bruto pensioen van €10.000 kun je tegen de huidige rente bij deze hypotheek van a.s.r. zo’n €180.000 lenen. Tenminste, als ook de woningwaarde minstens €360.000 is.

Het tarief

Het tarief is op 4 november 2020 levenslang 1,75%. Er zijn geen andere hypotheekaanbieders die een levenslange rente bieden. Wel kun je het tarief vergelijken met een 20- of 30 jaar vaste rente.

Een 67-jarige (AOW-leeftijd) zal gemiddeld genomen niet langer dan 20 jaar in zijn of haar huis wonen. En sluit je deze hypotheek op je 70e, dan kun je al tot 90-jarige leeftijd vooruit. Vergelijk je de rente met de 20 jaar-vaste rente bij andere aanbieders, dan zijn veel andere banken nu voordeliger.

Kies je voor 20 jaar vast en woon je er toch langer? Dan kan de hypotheekrente na afloop wel hoger worden. Bij een vergelijking met een 30 jaar-vaste rente is ASR nu het voordeligst.

Kijk je naar andere soorten verzilverhypotheken zoals de opeethypotheek, dan is het tarief laag. Bij een opeethypotheek wordt de rente bij de schuld opgeteld en betaal je dus maandelijks niets. Ter vergelijking: de rente van de ABN AMRO Overwaarde Hypotheek is op 4 november 3,2% voor 20 jaar vast.

Voordelen

De rente verandert niet tijdens de looptijd van de hypotheek. Je weet precies wat je maandlasten zijn.

Je kunt relatief veel lenen op inkomen, omdat a.s.r. alleen rekent met de rentelasten. Dat doen niet alle banken bij senioren die een aflossingsvrije hypotheek afsluiten.

Nadelen

Mocht je verhuizen, dan kun je de hypotheekrente niet meeverhuizen naar de nieuwe woning.

Als één van de twee partners nog geen AOW krijgt, dan kun je deze hypotheek niet afsluiten.

De rente blijft gelijk. Als de hypotheekrente daalt, kun je hier niet van profiteren. Overstappen naar een andere bank kan wel, maar dan moet je (net zoals bij andere hypotheken) een boete betalen.

De bank betaalt het geld in één keer uit. Je betaalt dus over het gehele bedrag hypotheekrente. Ook als je niet alles tegelijk nodig hebt. Heb je het geld nodig om je inkomen aan te vullen, dan moet je wel de discipline hebben om niet te veel op te nemen.

Je moet de hypotheeklast maandelijks betalen. Bij sommige andere overwaardehypotheken wordt de hypotheekrente opgeteld bij de hypotheekschuld.

