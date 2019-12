Tweede Zonnecollectief van start

In augustus 2015 organiseerden de organisaties voor het eerst gezamenlijk een collectief waarbij zo’n 600 huishoudens voorzien werden van een zonnestroomsysteem.

Een gemiddeld huishouden bespaart met 10 zonnepanelen op het dak rond de €500 per jaar op de energierekening en verdient zo de aanschafprijs van de panelen in 7 jaar terug. De deelnemende huishoudens aan het eerste Zonnecollectief schaften gemiddeld 11 panelen aan voor zo'n €4500. Naar aanleiding van ervaringen uit dit collectief zijn er een aantal zaken in het tweede Zonnecollectief aangepast. Zo wordt er geen waarborgsom van €45 meer gevraagd bij een offerteaanvraag en wordt standaard een dakinspectie (schouw) aangeboden. Consumenten krijgen korting als ze hier van afzien en kiezen voor een schouw op afstand (online).

Informatiebijeenkomsten

De Consumentenbond en VEH organiseren informatiebijeenkomsten waar consumenten vragen kunnen stellen aan experts over de werking van zonnepanelen en de installatie. Op 25 mei is er een Informatiebijeenkomst in Den Bosch.

Strenge kwaliteitseisen

De Consumentenbond onderzocht samen met Europese zusterorganisaties wereldwijd producenten van zonnepanelen. Alleen fabrieken die goed uit de test kwamen, mogen zonnepanelen voor het Zonnecollectief leveren. Ook de aangeboden omvormers (die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzetten naar wisselstroom voor in huis) zijn getest en aan de leveranciers worden strenge eisen gesteld om vakkundige en veilige installaties te waarborgen.

Het project wordt ondersteund door het Intelligent Energy Europe Programme van de Europese Unie.

