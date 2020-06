Subsidie elektrische (lease)auto vanaf 1 juli

Nieuws|Wil je een (tweedehands) elektrische auto kopen of private leasen? Naar verwachting kun je vanaf 1 juli dit jaar hiervoor subsidie aanvragen van €2000 of €4000.

De subsidie geldt bij aankoop of private lease en is €4000 voor een nieuwe elektrische auto en €2000 voor een gebruikt exemplaar. De regeling geldt alleen voor 100% elektrische auto’s, hybride auto’s vallen hierbuiten. Hybride auto’s kunnen zowel op elektriciteit rijden als op fossiele brandstoffen (zoals benzine en diesel).

Elektrische auto’s stoten geen uitlaatgassen uit en dragen daarmee bij aan het klimaat. In het klimaatakkoord van vorig jaar is daarom afgesproken elektrisch rijden financieel te stimuleren tot eind 2025.

Voorwaarden

De oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto moet tussen de €12.000 en €45.000 liggen. Voor prijzige elektrische auto’s, zoals een Tesla, kun je dus geen subsidie aanvragen. Voor goedkopere exemplaren wel, zoals de Opel Ampera-e en MINI Elektric uit het Autolease-collectief van de Consumentenbond.

De subsidie Elektrische personenauto’s vraag je achteraf aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het geld wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je kunt per persoon één keer een subsidieaanvraag doen via een erkend bedrijf, zoals aangesloten bij Bovag. Je kunt ‘waarschijnlijk’ vanaf 1 juli hiervoor aanmelden.

Ontvang je subsidie voor een private leaseauto en beëindig je het contract binnen 4 jaar, dan stopt de subsidie ook. Bij een koopauto geldt dat wanneer je binnen 3 jaar een andere auto koopt, je een deel van de subsidie moet terugbetalen.

Een auto private leasen

Met een elektrische private leaseauto rijd je een paar jaar in de auto tegen een vaste prijs, inclusief service en onderhoud. Je hoeft de aanschafprijs niet ineens te betalen en hebt geen risico op waardedaling. Volgens Milieu Centraal is een middenklasse elektrische auto private leasen zelfs voordeliger dan kopen.