Elektrisch het schoonst

Elektrisch rijden is de groenste keuze. Dat bleek al uit eerdere testresultaten en onderzoek naar de complete levenscyclusanalyse van auto's. De elektrische Nissan Ariya bevestigt dit met een score van 5 sterren: het maximum. Vooral de hoge laadefficiëntie valt op.

Green NCAP's groene sterren zeggen iets over de milieu-impact van een auto. De organisatie Green NCAP, waarin de Consumentenbond partner is, testte in 2023 tot nu toe 10 auto’s. De helft middelgrote SUV's, maar ook de compacte Ford Fiesta en de grote Hyundai Staria - een MPV die niet in Nederland te koop is. Gelukkig maar, want hij scoort maar 1 ster.

SUV's getest

Het verbruik van SUV's is door de afmetingen en het gewicht een stuk minder gunstig dan bijvoorbeeld een hatchback of sedan. En daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen. De hybride Renault Austral heeft een totaalscore van 3 groene sterren. Deze auto springt er qua uitstoot wat gunstiger uit, in vergelijking met andere SUV's met brandstofmotor.

Beste scores

De Volvo XC40 B3 en Volkswagen T-Roc 1.5 TSI blijven steken op 2,5 sterren. Waarbij de T-Roc wel op indrukwekkende wijze de uitlaatgassen ontdoet van schadelijk bestanddelen.

De elektrische Nissan Ariya scoort volgens verwachting 5 sterren: geen schadelijke uitlaatgassen, gunstig energiegebruik en beperkte uitstoot van (indirecte) broeikasgassen. Opmerkelijk: er gaat heel weinig energie verloren tijdens het laadproces. Niet eerder zagen we een efficiëntie van 91,6%.

Grote MPV's

Ondanks de door Ford aangekondigde productiestop in juni 2023 werd de Fiesta nog opgenomen in het Green NCAP-programma. De geteste uitvoering met een 7-traps automatische transmissie en milde hybridisatie blijft steken op 2,5 sterren. Dat de auto de uitstoot van verontreinigende stoffen met name op de snelweg niet goed kan beperken draagt hieraan bij.

De Hyundai Staria is een 7-persoons MPV (Multi Purpose Vehicle) en niet in Nederland op de markt. Liefhebbers kunnen hem over grens kopen. Bedenk dan wel dat deze grote en 2,4 ton wegende auto een hoog verbruik en hoge uitstoot van broeikasgassen kent. Samen met een niet overtuigende nabehandeling van uitlaatgassen zorgt dit voor een score van slechts 1 ster.

Testresultaten

Hieronder vind je de testresultaten van de 10 in 2023 geteste auto's. De complete tabel van 2022 en 2023 vind je op de pagina groener autorijden.

Onderstaande tabel is gesorteerd is op het gemiddelde van de 3 deelscores:

Luchtkwaliteit Index : uitstoot met gezondheidsrisico’s.

: uitstoot met gezondheidsrisico’s. Energiegebruik Index : het elektriciteit- en brandstofverbruik.

: het elektriciteit- en brandstofverbruik. Broeikasgas Index : uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect.

: uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect. Aandrijfvorm: (B) = Benzine, (D) = Diesel, (E) = Elektrisch, (H) = Hybride, benzine.