Klacht over rechtsbijstandverzekeraar

Ben je ontevreden over hoe je rechtsbijstandverzekeraar jouw dossier behandelt? Kom in actie. Wij zetten voor je op een rij wat je kunt doen.

Stappenplan om te klagen

Een rechtsbijstandverzekering sluit je af voor het geval je in een juridisch probleem verwikkeld raakt. Je wilt dan natuurlijk dat jouw belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Helaas kan het gebeuren dat je dit gevoel niet hebt en ontevreden bent over de rechtsbijstand. Je hebt verschillende mogelijkheden om hiertegen in actie te komen.

Wat kun je verder doen?

Stuur een kopie van je klacht naar het Meldpunt Financiële Markten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bemiddelt niet in jouw klacht en beoordeelt ook niet of de klacht terecht is, maar kan wel een onderzoek starten als vermoed wordt dat de verzekeraar regels overtreedt.

Je kunt je klacht ook plaatsen op Klachtenkompas.nl. Een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij de rechtsbijstandverzekeraar. Het doel is dat je samen alsnog tot een oplossing komt. Deelname van bedrijven is vrijblijvend en alle klachten worden openbaar gemaakt.

