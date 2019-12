Over onze test & dienstverlening

Wij vergelijken de premies en voorwaarden van bijna alle rechtsbijstandverzekeringen. Verder helpen we je de juiste verzekering voor jouw situatie te kiezen. Op deze pagina leggen we uit hoe de Vergelijker werkt, welke informatie we nodig hebben en hoe onze Testoordelen tot stand komen.

Wat doen wij voor jou?

Via onze rechtsbijstandverzekeringenvergelijker kun je de rechtsbijstandverzekeringen van circa 30 aanbieders met elkaar vergelijken op premie en voorwaarden. Om een goede vergelijking te kunnen maken, stellen wij eerst een aantal persoonlijke vragen. Op basis van de antwoorden op deze vragen, maken wij een vergelijking.

Sorteren

De uitkomsten kun je sorteren op maandpremie en Testoordeel. Bij maandpremie staat de goedkoopste verzekering bovenaan, op Testoordeel staat de best scorende verzekering bovenaan.

Hoe wij testen

De testoordelen baseren we op een polisvoorwaardenonderzoek van de rechtsbijstandverzekering. Dit onderzoek verloopt in hoofdlijnen als volgt:

We bepalen welke dekkingsaspecten we meenemen in het onderzoek. De geselecteerde dekkingsaspecten beoordelen we ten opzichte van het marktgemiddelde. De geselecteerde dekkingsaspecten wegen we onderling op basis van relevantie.

MoneyView ProductRating

Voor de tweede stap in het proces gebruiken we de MoneyView ProductRating. Direct gevolg is dat we alleen rechtsbijstandverzekeringen kunnen beoordelen die zijn opgenomen in de database van MoneyView. Aan ieder dekkingsaspect kennen we een aantal punten toe, uiteenlopend van 1 tot 5.

Op de basis-totaalscore wordt vervolgens een weging toegepast. De aan elkaar gerelateerde producteigenschappen voegen we bij elkaar tot samenhangende clusters. Per cluster tellen we de gewogen scores bij elkaar op. Ook op de clusters onderling wordt een weging toegepast. Zo ontstaan gewogen scores, die we per cluster bij elkaar optellen.

Op die manier ontstaat er een puntentotaal. Dat puntentotaal rekenen we om naar een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10.

Relevantie dekkingsaspecten en weging

De meeste juridische conflicten zijn in de werksfeer, familie, met de overheid, over wonen en over consumentenkwesties (zoals winkelaankopen). Dit nemen we allemaal mee in de beoordeling van de rechtsbijstandverzekeringen. Een overzicht van de belangrijkste dekkingsonderdelen in onze rechtsbijstandverzekeringtest:

Maximum externe kosten (diverse items): 13%

Dekkingscombinaties: 9%

Advies bij niet-gedekte zaken: 8%

Flexibiliteit (opzegtermijn e.d.): 5%

Wachttijd: 5%

Franchise (minimum schadebedrag): 4,5%

Andere dekkingsonderdelen nemen we wel mee, maar in mindere mate (zoals arbeidsrecht, erfrecht, fiscaal recht en echtscheidingsmediation). Deze onderdelen hebben een wegingspercentage van 3% of lager. Daarnaast houden we rekening met de onderlinge verschillen.

Een polis kan een uitstekende dekking hebben, maar wanneer andere polissen dezelfde soort dekking bieden dan scoren ze allemaal hetzelfde. We kiezen er om die reden soms voor een bepaalde dekking niet mee te nemen in onze weging.

Klanttevredenheid

We onderzoeken ook regelmatig hoe tevreden klanten zijn over de afhandeling van ingediende claims. We leggen dan een vragenlijst voor aan het ledenpanel van de Consumentenbond. Het laatste onderzoek vond plaats in juli 2018.

We vroegen 1550 verzekerden via een online vragenlijst naar hun oordeel over de geboden juridische steun via de rechtsbijstandverzekering. Het ging om consumenten die de afgelopen 4 jaar minstens 1 claim indienden bij hun verzekering.

Verzekerden vroegen vooral om rechtsbijstand bij een arbeidsconflict, gevolgd door conflicten met leveranciers of dienstverleners en geschillen rondom wonen en verkeer.

De rechtsbijstandverzekeraars of rechtshulpverleners kregen van deze consumenten gemiddeld een 7 voor de dienstverlening, net als het onderzoek in 2014. De tevredenheid over SRK en Univé Rechtshulp is het grootst. De rechtshulpverleners krijgen een 7,3 als klantoordeel. Das scoort gemiddeld opnieuw minder goed en krijgt een 6,5 (in 2014 was dit een 6,6). Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) verdient volgens de verzekerden een 7,2 en Arag een 7,1.

Welke rechtsbijstandverzekeringen kun je vergelijken?

De volgende aanbieders zijn opgenomen in onze Vergelijker. Bij een aantal aanbieders kun je direct een verzekering aanvragen:

Verzekeraar Rechtshulpverlener Afsluiten via Vergelijker ABN Amro Arag nee Aegon Arag nee Allianz Das nee ANWB Das, MRT nee Aon Direct Arag nee Arag Arag ja a.s.r. Das ja Bruns ten Brink Arag nee Centraal Beheer SAR ja Ditzo Das ja FBTO SAR ja ING Das nee inShared Das, LegalShared nee Klaverblad KRS ja Lancyr SRK nee Nationale-Nederlanden Das ja nowGo Das nee Ohra Das nee Reaal Das nee SNS Das nee Unigarant Das, MRT nee Univé Univé Rechtshulp ja Verzekeruzelf.nl Anker Rechtshulp ja Voogd & Voogd Arag ja ZLM RBZLM, Das nee

Samenwerking Consumentenbond en Pricewise

De Consumentenbond zet in samenwerking met Pricewise de prijzen van rechtsbijstandverzekeringen op een rij. Pricewise heeft contact met de verzekeraars en verzamelt voor ons de specificaties en actuele tarieven.

Geen enkele verzekeraar heeft een direct of indirect belang in de rechtsbijstandverzekeringenvergelijker. Met de rechtsbijstandverzekeringenvergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk de premies en voorwaarden van rechtsbijstandverzekeringen.

Contactgegevens bij vragen

Bij Pricewise kun je terecht met vragen over de rechtsbijstandverzekeringen en een aangevraagde verzekering. Neem contact op met de Klantenservice van Pricewise via 088 - 22 66 988 (op werkdagen tussen 9:00 uur en 18:00 uur) of mail Pricewise.

Predicaten en licenties

De Consumentenbond test producten en diensten en geeft die vervolgens een Testoordeel. Naast dat Testoordeel bepalen we ook een richtprijs voor een product of dienst. Op basis daarvan berekenen we de prijs/kwaliteitverhouding en kan een getest product of een dienst een predicaat krijgen. Bedrijven mogen onder heldere voorwaarden een licentie nemen op het uitgedeelde predicaat. Ze mogen het logo dan gebruiken in reclame-uitingen.

Geen winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor consumenten en vooral voor onze leden. Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in verzekeringen. Het licentienummer is: 12020656.

Bekijk de beste rechtsbijstandverzekering Vergelijk alle rechtsbijstandverzekeringen