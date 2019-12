Wat is Das Prepaid Rechtshulp?

Werkwijze

Het aanvragen via de website gaat snel. Je kunt zelf aangeven wanneer je teruggebeld wilt worden (dag en tijdvak). Een medewerker neemt telefonisch contact op om de mogelijkheden door te nemen. Afhankelijk van de gekozen dienst, krijg je een factuur per e-mail. De factuur kan ook per iDeal betaald worden. Na betaling gaat een jurist voor je aan de slag.

Met de prepaid hulp heb je een ruime keuze aan diensten. Zo kun je bijvoorbeeld een juridisch document laten controleren, een brief laten schrijven of een proces voeren. Ook hulp bij scheiding of ontslag behoort tot de mogelijkheden. Je betaalt alleen de dienst die je nodig heb.

Kosten

De prijs varieert van €120 voor het controleren van een door u geschreven brief, tot €2795 voor hulp bij een echtscheiding met kinderen.

Een vergelijking

De dienst 'Das behandelt en onderhandelt' kost €405. Deze dienst zal meestal ook vanuit een rechtsbijstandverzekering geleverd worden (als het conflict binnen de dekking valt). De gemiddelde premie voor een standaard rechtsbijstandverzekering (gezin met kinderen en eigen woning) is €169,89. Dit betekent dat de prepaid dienst ruim 2,5 jaar premie kost. Eventuele werkzaamheden die daaraan vooraf gegaan zijn, zoals bestuderen en adviseren over het conflict en het schrijven van een brief, moeten prepaid los afgenomen worden. Hiermee kunnen de kosten dan toch aardig oplopen.

Das Prepaid rechtshulp: review

Ook zonder rechtsbijstandverzekering kun je tegenwoordig terecht bij Das. De website geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden, namelijk Das:

bestudeert en adviseert;

schrijft;

behandelt en onderhandelt;

procedeert;

maakt (een dagvaarding, overeenkomst of juridisch document);

controleert (een brief of document).

Daarnaast hebben ze nog een Ontslaghulp en Scheidingshulp.

Per dienst staat helder omschreven wat het inhoud en wat de werkwijze is.

Snelle start

Wij probeerden 'Das bestudeert en adviseert' uit. Het aanvragen gaat heel makkelijk. En we werden ook keurig op tijd teruggebeld. De medewerker hoorde ons verhaal aan en dacht ook kritisch mee of de kosten wel zouden opwegen tegen de baten. Aan ons de keus. Wij besloten door te gaan.

Niet geheel vlekkeloos

Al snel volgde de bevestiging en factuur. So far, so good. Maar toen werd het stil. Heel stil. De beloofde vijf werkdagen verstreken. Na drie weken pakten we zelf maar eens de telefoon. Of ze ons misschien vergeten waren? Vele excuses volgden. Uiteindelijk duurde het bijna 7 weken voordat er een advies lag.

Duidelijk advies

Het advies was goed en werd duidelijk toegelicht. De jurist bood ook de mogelijkheid om nog even contact op te nemen als we het er niet mee eens waren.

Reactie Das

Das beaamt dat in dit geval niet alles vlekkeloos verlopen is. Er is geprobeerd om de klant te bellen, maar dit is niet gelukt. De gebruikelijke brief die dan moet volgen is niet verstuurd. Dit heeft tot een onnodige vertraging geleid. Zij houden hun dossiers nu nog nauwlettender in de gaten, om nieuwe vertragingen te voorkomen.

Kan de rechtsbijstandverzekering de deur uit?

Als je de kans op het krijgen van een conflict klein acht, is de prepaid hulp een goed alternatief. Ook voor het controleren van bijvoorbeeld een koopakte of het schrijven van een juridische brief kan de prepaid service hulp bieden. Het is betaalbaar en weegt op tegen het langdurig betalen van de verzekeringspremie.

Echter, voor procederen of bijvoorbeeld hulp bij (dreigend) ontslag lopend de kosten al gauw op. Zo kost procederen €810, maar dan moet het wel bij 1 zitting blijven. En de kosten voor bijvoorbeeld een expert, gerechtsdeurwaarder of griffie zijn niet inbegrepen.

Prepaid naast verzekering?

De prepaid hulp kan ook uitkomst bieden als de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld:

voor werkgerelateerde geschillen;

geschillen met de overheid (bestuursrecht);

geschillen rondom alimentatie of erfrecht;

of tijdens de wachttijd na het afsluiten van de verzekering.

Als klant van Das krijg je 5% korting op de prepaid hulp.