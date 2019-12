Belkin WeMo Switch + Motion

Eerste indruk|Met Belkin WeMo kun je op afstand - via je smartphone - de stroom van afzonderlijke apparaten in je huis in- en uitschakelen. Ook kun je instellen dat dit automatisch gebeurt. Belkins WeMo Switch + Motion werkt met al je apparaten waar een stekker aan zit, zoals een lamp, ventilator en radio.

Belkin WeMo: review

Update 19 februari: technologiewebsite Ars Technica bericht dat hackers via kwetsbaarheden controle over je Belkin WeMo-apparaten kunnen krijgen. Na vragen van de Consumentenbond laat Belkin weten dat de betreffende fouten verholpen zijn. Gebruikers moeten hun app updaten naar versie 1.4.1 (iOS) of 1.2.1 (Android) en vervolgens firmware update versie 3949 of later installeren. Je kunt in de app controleren welke firmware versie je apparaten hebben.

Het Belkin WeMo-assortiment bestaat in Nederland uit de WeMo Switch en de WeMo Motion. De Switch is een draadloze schakeladapter voor in je stopcontact. De WeMo Motion is een adapter met daaraan een kabel van 1,8 meter. Aan die kabel zit een bewegingssensor.

De WeMo Switch en de WeMo Motion zorgen ervoor dat je allerhande automatiseringen kunt toepassen, zoals:

de radio aanzetten als er beweging wordt geconstateerd in de kamer;

tussen 01:00 en 6:00 's ochtends stroom uitzetten voor elektronische apparaten;

bij zonsondergang alle staande lampen in de woonkamer aanzetten;

een melding krijgen als er 's nachts beweging wordt geconstateerd in je woning.

Makkelijk automatiseren met iPhone

Om de WeMo te gebruiken heb je een app nodig die je gratis kunt downloaden. De Switch + Motion stel je vervolgens eenvoudig in. Het werkt daarna goed en snel. Je stelt een set met regels op op basis van tijd, beweging en/of zonsopgang en -ondergang. Het maken van regels is simpel en heeft direct effect. De app is helaas niet in het Nederlands.

Lukt niet met Android

Het lukte ons niet om de WeMo producten te installeren met een Android-telefoon. We hebben het met verschillende smartphones geprobeerd. De Android-versie van de WeMo-app is recent uitgebracht, maar kennelijk nog niet goed genoeg. Hopelijk lost Belkin dit binnenkort alsnog op.

Handmatig gebruik

Behalve automatiseren kun je je smartphone ook als afstandsbediening gebruiken. Zo zet je met een druk op de knop de lamp aan vanuit je luie stoel. Of alvast de ventilator op een warme zomerdag, als je onderweg naar huis bent.

Ook zonder app

Op de WeMo Switch zit een fysieke aan/uit-knop, zodat je zonder smartphone ook apparaten aan en uit kunt zetten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nuon Smart Lighting, waarbij je lampen alléén met je smartphone mag bedienen.

Engels, Duits, Spaans of Russisch

De WeMo app is in het Engelse, Duits, Spaans of Russich. Helaas is hij niet beschikbaar in het Nederlands. Belkin laat weten geen concrete plannen te hebben om de app te vertalen. Na installatie is de bediening eenvoudig zodat de taal geen grote belemmering zal zijn voor mensen die niet zo goed Engels kunnen.

Plaatsen bewegingssensor blijft lastig

Het is en blijft puzzelen hoe je de sensor het beste kunt neerzetten. Het bereik van de bewegingssensor is 3 meter. Dat is genoeg om te detecteren of iemand op de bank of achter het bureau zit, maar niet genoeg om de hele kamer te scannen. Dat beperkt de mogelijkheden. Ook zitten er geen plaatsingstips bij de sensor, terwijl we daar wel behoefte aan hebben.

Volop nachtelijke bewegingen

Met de WeMo Motion kun je ook bewegingsmeldingen op je smartphone ontvangen. Handig als je bijvoorbeeld wilt weten hoe laat je tieners 's nachts thuiskomen. Bij ons stond de bewegingssensor 's nachts in een donkere, afgesloten kamer waar absoluut niets bewoog. Toch kregen we de hele nacht, meermaals per uur, pushnotificaties dat er beweging was. In het donker werkt de sensor dus niet goed.

Flink vermogen

De Belkin WeMo Switch kan een flink vermogen schakelen, namelijk zo'n 3680 Watt. Dat betekent dat je bijvoorbeeld ook een elektrische kachel zou kunnen aan- of uitschakelen. Ook een wasmachine of droger kan, maar niet iedere wasmachine of droger komt ook in actie na het aanschakelen via het stopcontact.

Alternatieven zijn talrijk

Op gebied van huisautomatisering zijn er veel andere opties. Sommige bedrijven, zoals HomeWizard, bieden complete pakketten aan met camera's, deurbellen en brievenbussensoren die melden dat er nieuwe post is. Ook AVM Fritz! komt binnenkort met een product dat WeMo Switch-functies combineert met een homeplug met wifi. Belkin wil een graantje meepikken met het succes van deze producten. Het zou goed zijn als er in de toekomst een huisautomatiserings-standaard komt, net zoals wifi en hdmi een standaard zijn. Dan kun je namelijk producten van verschillende fabrikanten kopen en combineren - iets wat nu niet mogelijk is.

Afhankelijk van Belkin

Bij alle automatiseringsoplossingen waarbij je met de smartphone iets kunt bedienen moeten de apparaten elkaar op de een of andere manier kunnen vinden. Bij het systeem van Belkin maak je bijna ongemerkt gebruik van een internetdienst die altijd beschikbaar is, ergens in de cloud. Het grote voordeel is dat het de installatie eenvoudig maakt, en is vooral nuttig om apparaten zelf of automatisch te bedienen als je ver van huis bent. Belkin vraagt geen maandelijks of jaarlijks bedrag voor deze dienst. Maar net als bij andere clouddiensten: je bent er wel van afhankelijk.

Conclusie: thuisautomatisering voor iedereen

De WeMo Switch + Motion is méér dan een gadget. Het product is geschikt voor iedereen, maar de een zal meer nuttige toepassingen kunnen bedenken dan een ander. Met de verkoop van de WeMo Insight (zie tabblad 'Wat is Belkin WeMo?') vanaf februari 2014, wordt de functionaliteit verder uitgebreid met inzicht in stroomverbruik. Daarmee haal je een leuke set aan producten in huis.

Voor enkele tientallen euro's bedien je je apparaten automatisch of van afstand. Je hebt daarbij best wat vrijheid met het maken van regels. Wel is het jammer dat de app niet in het Nederlands is en dat de bewegingssensor niet vlekkeloos werkt. Android-bezitters kunnen het best even wachten met de aanschaf tot alles ook werkt op hun telefoon.

Wat is Belkin WeMo?

Met de WeMo Switch kun je elk apparaat met een stekker op afstand aan- en uitzetten met een iOS of Android-smartphone. Je kunt dat doen vanaf verschillende locaties, omdat de WeMo-producten met internet verbonden zijn via je wifi-netwerk thuis. Het is ook mogelijk om apparaten volgens een set aan regels automatisch aan of uit te laten gaan. Dat kan bijvoorbeeld op bepaalde tijden, bij zonsopgang of bij zonsondergang.

De WeMo Motion is een adapter met daaraan een kabel van 1,8 meter. Aan die kabel zit een bewegingssensor. In combinatie met de WeMo-motion bewegingssensor kan de WeMo Switch apparaten aan- of uitzetten als er beweging gedetecteerd wordt.

De Belkin WeMo Switch + Motion is te koop in diverse computer- en elektronicawinkels.

WeMo Insight, WeMo Light Switch

In de Verenigde Staten verkoopt Belkin ook 2 andere producten:

De WeMo Insight kan hetzelfde als de Switch, maar registreert ook het stroomverbruik. In de WeMo app kun je dan in euro's zien hoeveel stroom een apparaat verbruikt. Zelf gebruiken de WeMo-producten 1,5W, ofwel zo'n €3 per jaar. Bovendien kun je er regels op instellen, zoals: Als er 30 minuten geen beweging is en er meer dan 1 euro stroom wordt verbruikt, schakel de televisie dan uit.

De WeMo Light Switch vervangt je lichtknop. Daardoor kun je ook lampen zonder stekker toevoegen aan je WeMo-netwerk.

De Insight is naar verwachting rond februari 2014 te koop in Nederland. De Light Switch hoeven we volgens Belkin niet op korte termijn te verwachten.