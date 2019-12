Smartphone en tablet opladen op reis

Op vakantie de smartphone of tablet opladen kan een uitdaging zijn, zeker wanneer je hele dagen op pad bent en je geen stopcontact tot je beschikking hebt. Bovendien is de batterij sneller leeg door al het fotograferen, informatie zoeken en navigeren. Gelukkig zijn er alternatieven voor de standaard-oplader.

Draagbare oplader

Een draagbare oplader of powerbank is eigenlijk een accu met een oplaadsnoertje eraan. Hij kan een smartphone één of meerdere keren opladen. Daarna moet hij zelf aan de stroomvoorziening. Controleer wel of de kabel in de telefoon past.

Er zijn ook hoesjes met ingebouwde accu. De smartphone maakt dan eerst die accu leeg, en daarna pas zijn eigen accu. Je moet het hoesje daarna natuurlijk wel weer opladen.

Autolader

Voor auto’s zonder usb-aansluiting kun je een aparte lader kopen die in de sigarettenaansteker past. Er zijn er met een vaste usb-kabel en om zelf één of meerdere usb-kabels in te stoppen.

Snellader

Met een snellader is je smartphone sneller opgeladen. Mogelijk werd die al meegeleverd bij aankoop, maar ze zijn ook los te koop. Kijk in de specificaties van je telefoon, of gebruik een zoekmachine, om erachter te komen of je smartphone geschikt is voor snelladen. Is dat het geval, dan gaat het meestal om de techniek Qualcomm Quick Charge. Hiervoor zijn laders van verschillende merken te koop. Om een iPhone sneller op te laden, kun je een Apple USB-lichtnetadapter van 12 W of 10 W van je iPad gebruiken, of er eentje los kopen.

Ook handig

Een oplaadkabel van 2 of 3 meter komt van pas als het stopcontact op een onhandige plek zit. Zo ontbreekt er nog weleens een vrij stopcontact bij het nachtkastje. Door het langere snoer is de smartphone toch te gebruiken tijdens het opladen.

Zoek voor vertrek uit welk type stopcontact aanwezig is op de bestemming. Als het type of het voltage afwijkt van wat bij ons gebruikelijk is, vraagt dat om een aparte lader of opzetstukje.

