Samsung kondigt Galaxy Mega aan

Nieuws|Na de Galaxy Note 1 en 2 lanceert Samsung in juni opnieuw een zeer grote telefoon of 'phablet' (phone-tablet): de Galaxy Mega. Hij gaat €599 kosten. Op het 6,3 inch (16 cm) grote hd-scherm kun je internetten, games spelen en video's bekijken in breedbeeld.