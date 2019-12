Verkoop van 24 onveilige usb-laders verboden

Na meldingen over onveilige usb-laders (stekkers met een usb-ingang aan de andere kant waarmee je apparaten via het stopcontact kunt opladen) heeft de NVWA een onderzoek ingesteld. Een verkeerde constructie of productie kan namelijk voor kortsluiting zorgen waardoor de lader heet wordt en zelfs smelt. Hierdoor kan brand ontstaan.

De NVWA heeft 41 usb-laders op elektrische veiligheid, verplichte informatie en relevante delen van de technische documentatie. Het gaat hier om ‘direct plug-in adapters’: opladers waarvan de stekker direct in een wandcontactdoos wordt geplaatst.

Technische gebreken

In totaal hebben 12 opladers technische gebreken, waarvan zelfs 10 ernstige gebreken hebben. Met deze laders loop je het risico op een elektrische schok of brand. En nog 12 andere opladers zijn technisch wel in orde, maar daarvan is de documentatie niet correct en kan de veiligheid niet worden gewaarborgd.

Goedkopere usb-laders hebben vaker mankementen: 17 van de 19 usb-laders uit het goedkopere segment voldoen niet aan de eisen.

Zeer gevaarlijke laders

De gevaarlijkste laders hebben soms geen merknaam en ook geen modelaanduiding. Die zijn voor de consument niet te herkennen. De zeer gevaarlijke laders met wél een merknaam en/of modelnummer zijn de volgende:

Flextronics / DS: A1265 SerieN1X91029Y5656

Onbekend logo: KY-2016

Merkloos: T3-500

Onbekend merk: ETA-U90EWE SerieNDW1C917DS/BE

Merkloos: SCM-CD03

mjoy: ST30 (op verpakking: MJ10735)

Pure2: XL-1210

Met deze laders kunt u terug naar de winkel en uw geld terugvragen. Dringend advies is deze laders in ieder geval niet meer te gebruiken!

Lees hier het nieuwsbericht van de NVWA met een overzicht van welke usb-laders wel en niet veilig zijn.