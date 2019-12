Professionele nepshops met elektronica

Regelmatig proberen criminelen in korte tijd duizenden euro’s binnen te halen via professioneel ogende malafide webshops. De producten die je bestelt worden niet geleverd. Om de website zo echt mogelijk te laten lijken zorgen ze soms voor een KvK-nummer, een (contact)adres, een echt webwinkelkeurmerk, betalen via iDeal en in een enkel geval verspreiden ze zelfs flyers.

Wees alert als je bij het shoppen voor cadeaus en luxe artikelen (te) mooie aanbiedingen ziet. Sinds we deze waarschuwing plaatsten (in november 2018), hebben we al een hele rij nieuwe professionele webshops voorbij zien komen. Onderaan deze pagina vind je een aantal voorbeelden.

Extra opletten rond feestdagen en Black Friday

Sommige nepshops worden speciaal voor de feestdagen opgetuigd. De politie heeft er zelfs een speciaal ‘decemberpiket’ voor, die binnenkomende signalen analyseert en indien nodig actie onderneemt. Ook rond Black Friday en het daarop volgende Cyber Monday, de uitverkoophype die uit Amerika is overgewaaid, moet je extra opletten.

Zo herken je de 'professionele' nepshop

Een malafide webshop herkennen is niet altijd makkelijk. Hoe meer van onderstaande kenmerken je ziet, hoe groter de kans dat het foute boel is. Bestel bij twijfel ergens anders.

Zoek naar gebruikerservaringen . Gebruik het hele webadres tussen aanhalingstekens als zoekterm, bijvoorbeeld 'www.webshop.nl'. Geen of weinig ervaringen is verdacht. Eventuele gebruikerservaringen op de website zelf geven geen extra zekerheid.

. Gebruik het hele webadres tussen aanhalingstekens als zoekterm, bijvoorbeeld 'www.webshop.nl'. Geen of weinig ervaringen is verdacht. Eventuele gebruikerservaringen op de website zelf geven geen extra zekerheid. Bekijk hoe lang de website bestaat . Voor websites die eindigen op .nl gebruik je sidn.nl, voor websites die eindigen op .com, .org en .net gebruik je whois.icann.org. Is de website pas enkele maanden actief en heeft hij nu al een grote aanbiedingsactie, dan klopt het waarschijnlijk niet.

. Voor websites die eindigen op .nl gebruik je sidn.nl, voor websites die eindigen op .com, .org en .net gebruik je whois.icann.org. Is de website pas enkele maanden actief en heeft hij nu al een grote aanbiedingsactie, dan klopt het waarschijnlijk niet. Twijfelachtig adres. Een bedrijfsverzamelgebouw of woonhuis is niet per se vreemd. Maar wel een extra reden om niet te bestellen als andere zaken ook twijfelachtig zijn.

Een bedrijfsverzamelgebouw of woonhuis is niet per se vreemd. Maar wel een extra reden om niet te bestellen als andere zaken ook twijfelachtig zijn. Populaire artikelen. De nepshops mikken op populaire dure artikelen. Denk aan de nieuwe Apple iPhones en AirPods, elektrische steps, spelcomputers en ander speelgoed. Let dus extra goed op bij deze producten. Als dezelfde website geen goedkope producten en accessoires verkoopt, is het een extra aanwijzing dat er iets fout is.

De nepshops mikken op populaire dure artikelen. Denk aan de nieuwe Apple iPhones en AirPods, elektrische steps, spelcomputers en ander speelgoed. Let dus extra goed op bij deze producten. Als dezelfde website geen goedkope producten en accessoires verkoopt, is het een extra aanwijzing dat er iets fout is. Check de gegevens van de verkoper bij de politie. Dat kan bij elke verkoper nuttig zijn, zelfs bij een particulier. Je kunt bijvoorbeeld controleren of het IBAN, telefoonnummer of e-mailadres bekend is bij de politie.

Trap niet in deze valse zekerheden

De 'decembershops' van criminelen kun je soms extra lastig herkennen. Criminelen kunnen er in korte tijd veel geld mee verdienen en doen daarom extra moeite. Door de volgende kenmerken krijg je soms onterecht vertrouwen in een website:

Keurmerken . Soms misbruiken criminelen keurmerklogo’s. Je moet kunnen klikken op het logo en op de website van het keurmerk moet informatie staan over webshop. Vertrouw alleen bekende keurmerken, zoals Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk. Maar let op, een keurmerk is geen 100% garantie. Sommige malafide webshops hebben toch een echt keurmerk gekregen, door tijdelijk 'onschuldige' producten te verkopen.

. Soms misbruiken criminelen keurmerklogo’s. Je moet kunnen klikken op het logo en op de website van het keurmerk moet informatie staan over webshop. Vertrouw alleen bekende keurmerken, zoals Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk. Maar let op, een keurmerk is geen 100% garantie. Sommige malafide webshops hebben toch een echt keurmerk gekregen, door tijdelijk 'onschuldige' producten te verkopen. KvK-nummer . Een geldig KvK-nummer is geen 100% garantie voor een betrouwbare webshop. Soms wordt een KvK-nummer gebruikt van een ander bedrijf met een vergelijkbare naam.

. Een geldig KvK-nummer is geen 100% garantie voor een betrouwbare webshop. Soms wordt een KvK-nummer gebruikt van een ander bedrijf met een vergelijkbare naam. Claims over zekerheid of voor geruststelling, zoals 'Niet goed? Geld terug' of '30 dagen retourrecht' kan iedereen maken en geven geen garantie.

of voor geruststelling, zoals 'Niet goed? Geld terug' of '30 dagen retourrecht' kan iedereen maken en geven geen garantie. Slotje of https-verbinding. Criminelen zorgen steeds vaker voor een https-verbinding voor nepsites. Https en het bijbehorende slotje naast het webadres zeggen niets over de betrouwbaarheid van websites. Het betekent alleen dat de verbinding met de website afgeschermd is.

Criminelen zorgen steeds vaker voor een https-verbinding voor nepsites. Https en het bijbehorende slotje naast het webadres zeggen niets over de betrouwbaarheid van websites. Het betekent alleen dat de verbinding met de website afgeschermd is. Betalen met iDeal . Het komt niet vaak voor, maar soms weten criminelen een iDeal-betaalmogelijkheid aan te vragen. Wordt het product niet geleverd, dan ben je je geld kwijt. Betaal je met Paypal of creditcard, dan ben je hiertegen verzekerd. Maar je wilt liever niet dat je creditcardgegevens in handen van criminelen vallen, dus bestel bij twijfel ergens anders.

. Het komt niet vaak voor, maar soms weten criminelen een iDeal-betaalmogelijkheid aan te vragen. Wordt het product niet geleverd, dan ben je je geld kwijt. Betaal je met Paypal of creditcard, dan ben je hiertegen verzekerd. Maar je wilt liever niet dat je creditcardgegevens in handen van criminelen vallen, dus bestel bij twijfel ergens anders. Flyers . In een enkel geval pakken criminelen het groots aan en verspreiden zelfs reclameflyers per post.

. In een enkel geval pakken criminelen het groots aan en verspreiden zelfs reclameflyers per post. Een chatoptie of e-mailcontact . Sommige nepshops hebben een chat-optie of mailen je zelfs na je bestelling. Persoonlijk contact is geen garantie voor betrouwbaarheid. Wij bestelden bij een nepshop een spelcomputer met betaling via een betaallink achteraf. Die kregen we niet, maar wel een vriendelijke mail van de "klantenservice" of de betaling was gelukt. Toen wij reageerden dat we geen betaallink hadden ontvangen, kregen we alsnog een ING-betaalverzoek, dat we uiteraard niet hebben voldaan.

. Sommige nepshops hebben een chat-optie of mailen je zelfs na je bestelling. Persoonlijk contact is geen garantie voor betrouwbaarheid. Wij bestelden bij een nepshop een spelcomputer met betaling via een betaallink achteraf. Die kregen we niet, maar wel een vriendelijke mail van de "klantenservice" of de betaling was gelukt. Toen wij reageerden dat we geen betaallink hadden ontvangen, kregen we alsnog een ING-betaalverzoek, dat we uiteraard niet hebben voldaan. Nep-gebruiksreviews. Bij enkele nepshops troffen we gebruikersreviews van enthousiaste vorige kopers aan. Trap er niet, deze kunnen criminelen makkelijk zelf toevoegen. Bij reviews op externe bekende reviewsites is dit lastiger.

Voorbeelden 'professionele' nepshops

In eind november en begin december 2018 kwamen er enkele nepshops online die misbruikt maakten van de naam Tele2. Onder andere via tele2-deals.com, tele2-nedeland.com en tele2-webshop.com verkochten criminelen onder meer smartphones als de iPhone Xs en Samsung Galaxy Note 9 en spelcomputers. Er werden nepkeurmerken getoond en als excuus voor het tijdelijk niet werken van de iDeal-betaling werd de drukte rond Black Friday gebruikt.

Meeliftend op de naam van het failliete Kijkshop (dat online nog wel onder de naam kijkbijmij.nl opereert) openden criminelen een webshop op kijkshop-actie.com. Het aanbod varieert van luxeproducten, zoals tablets en tv's, tot enkele populaire goedkopere artikelen, zoals een Senseo. Om vertrouwen te wekken hadden sommige producten positieve gebruikersreviews. De site heeft in ieder geval van eind november tot en met half december online gestaan.

In 2016 openden criminelen een professioneel ogende nepshop. Rond de feestdagen 'verkochten' ze onder andere tv’s, de nieuwste smartphones, (spel)computers en wasmachines. De website bevatte veel van de eerder genoemde kenmerken en via de post werden reclameflyers bezorgd.

Let op: de website en (domein)naam op de afbeelding hieronder is inmiddels in gebruik door een bedrijf dat niets met deze oplichting te maken heeft.

