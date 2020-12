Vitamine D: etikettentest supplementen

Test|Miljoenen Nederlanders hebben baat bij vitamine D-supplementen. De aanbevolen hoeveelheid is dan eigenlijk altijd 10 of 20 microgram. Van de 58 potjes die we onderzochten bleken er 33 te veel vitamine D te adviseren.

Eén product adviseert een dosis van 100 microgram per dag. Een dosis die niet is toegestaan volgens de Warenwet. Het maximum is 75 microgram.

Zo hebben we getest

We kochten in totaal 58 potjes vitamine D voor volwassen. Voor grote groepen wordt namelijk extra vitamine D aangeraden door de Gezondheidsraad. Meestal is dit 10 microgram. Voor mannen en vrouwen boven de 70 jaar of met een tekort wordt het dubbele aangeraden, dus 20 microgram.

We bekeken of:

De juiste aanbevolen hoeveelheid wordt aangeraden.

Op het etiket wordt aangegeven voor welke groepen welke hoeveelheid vitamine D wordt geadviseerd.

De producten zijn ingekocht in augustus 2020.