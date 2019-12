Maximaal verdienen aan zonnepanelen

Energieleveranciers gaan verschillend om met de financiële kant van zonnepanelen, zoals salderen bij een dubbele meter en de terugleververgoeding. Ze zijn op hun website niet allemaal even helder over hun werkwijze. Daarom zetten wij het voor je op een rijtje.

Salderen bij een dubbele meter

De stroom die zonnepanelen in een jaar opwekken wordt verrekend met de stroom die je in een jaar van het elektriciteitsnet afhaalt. Dit heet salderen. In veel huizen hangt een dubbele elektriciteitsmeter. Deze meter registreert apart de stroom die je overdag (in de 'normaal'- of 'piek'uren) opwekt en/of verbruikt en de stroom die je 's nachts en in het weekend (in de 'dal'uren) opwekt en/of verbruikt. Zonnepanelen leveren vooral overdag stroom op, in de normale uren. In de daluren wordt vaak juist veel stroom verbruikt. Stroom in normaaluren is duurder dan stroom in daluren. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de energieleverancier de stroom die je opwekt verrekent met je verbruik.

Er zijn verschillende manieren:

Alle opgewekte stroom wordt eerst weggestreept tegen de stroom die je in de normale uren verbruikt, daarna tegen de stroom die je in de daluren verbruikt. Totaal aan opgewekte en verbruikte stroom wordt tegen elkaar weggestreept. Als er een restant aan verbruik in normale uren is wordt dit gesaldeerd tegen dalverbruik en andersom. Salderen per telwerk. Op jaarbasis wordt gekeken hoeveel er in de normale uren is opgewekt en verbruikt. Hetzelfde gebeurt voor de daluren. Dit is alleen gunstig als de terugleververgoeding hoger is dan het kale stroomtarief inclusief btw.

Het hangt van je stroomopbrengst en -verbruik af hoe gunstig welke manier is. In onderstaande tabel zie je welke leverancier welke manier toepast.

Wie een dubbele meter heeft en liever op basis van enkeltarief saldeert kan hierop letten bij de keuze van een leverancier. Dit kan namelijk niet bij elke leverancier.

Salderen bij dubbele meter (mei 2018)

Leverancier Salderen bij dubbel telwerk1 Anode Energie Per telwerk BudgetEnergie Per telwerk Delta Per telwerk DGB Totaal wordt tegen elkaar weggestreept Eneco Eerst tegen normaalverbruik, rest tegen dalverbruik Energie VanOns2 Per telwerk Energiedirect Eerst tegen normaalverbruik, rest tegen dalverbruik EnergieFlex Totaal wordt tegen elkaar weggestreept Engie Per telwerk E-on Eerst tegen normaalverbruik, rest tegen dalverbruik Essent Eerst tegen normaalverbruik, rest tegen dalverbruik Fenor Totaal wordt tegen elkaar weggestreept Greenchoice Per telwerk Huismerk energie Per telwerk HVC Per telwerk Main Energie Eerst tegen normaalverbruik, rest tegen dalverbruik NLEnergie Maatschappij Totaal wordt tegen elkaar weggestreept Nuon Eerst tegen normaalverbruik, dan tegen enkel-, rest tegen dalverbruik Oxxio Eerst tegen normaalverbruik, rest tegen dalverbruik Powerpeers Totaal wordt tegen elkaar weggestreept Pure Energie Per telwerk Qurrent Totaal wordt tegen elkaar weggestreept Qwint Per telwerk Robin Energie Per telwerk Om nieuwe energie Per telwerk Sepa Green Per telwerk United Consumers Per telwerk Vandebron Meest voordelige saldeermethode, hangt af van oplevering en verbruik Vrijopnaam Per telwerk

1 Bij 'Totaal wordt tegen elkaar weggestreept' wordt het resterende aantal kWh in normaaluren gesaldeerd tegen dalverbruik en vice versa.

2 Energie vanOns heette eerst Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Terugleververgoeding

Als de zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan je van het net afhaalt, dan heb je een overschot aan opgewekte stroom. Hiervoor krijg je van je energieleverancier een 'terugleververgoeding'. Een leverancier bepaalt zelf hoe hoog deze vergoeding is. De terugleververgoeding is lager dan de prijs die je voor stroom per kWh betaalt. Dat komt doordat het om de 'kale stroomprijs' gaat, exclusief overheidsheffingen. Die heb je er immers ook niet over betaald.

Sommige leveranciers betalen de stroomprijs inclusief btw. Dat betekent niet automatisch dat deze leveranciers een hogere vergoeding geven dan degenen die de prijs exclusief btw betalen. Een hoge stroomprijs exclusief btw kan meer opleveren dan een lage stroomprijs inclusief btw. Het gaat om het bedrag dat je betaald krijgt.

Voor een modelcontract (voor onbepaalde tijd, met variabele tarieven) bedraagt de terugleververgoeding momenteel tussen de 3 en de 12 cent per kWh.

Sommige leveranciers betalen een hogere vergoeding voor de eerste 1.500, 5.000 of 10.000 kWh van je overschot.

Terugleververgoeding bij modelcontract van leveranciers die kaal tarief inclusief btw betalen (mei 2018)

Leverancier Terugleververgoeding per kWh DGB €0,059 Energie VanOns Enkel: €0,09. Dubbel: €0,094 (normaal), €0,085 (dal) Engie Enkel: €0,059. Dubbel: €0,066 (normaal), €0,052 (dal) Huismerk energie Enkel: €0,067. Dubbel: €0,071 (normaal), €0,059 (dal) NLEnergie Maatschappij Enkel: €0,058. Dubbel: €0,065 (normaal), €0,053 (dal) Robin Energie Enkel: €0,042. Dubbel: €0,047 (normaal), €0,036 (dal) Om nieuwe energie Enkel: € 0,053. Dubbel: €0,058 (normaal), €0,047 (dal) Sepa Green Enkel: €0,069. Dubbel: €0,079 (normaal), €0,060 (dal) United Consumers Enkel: €0,068. Dubbel: €0,075, (normaal), €0,060 (dal) Vandebron € 0,06 Vrijopnaam Enkel: €0,073. Dubbel: €0,076 (normaal), €0,063 (dal)

Terugleververgoeding bij modelcontract van leveranciers die kaal tarief exclusief btw betalen (mei 2018)

Leverancier Terugleververgoeding per kWh Anode Energie Enkel: €0,054. Dubbel: €0,059 (normaal), €0,047 (dal) BudgetEnergie Enkel: €0,049. Dubbel: €0,055 (normaal), €0,041 (dal) Delta Enkel: €0,059. Dubbel: €0,064 (normaal), €0,052 (dal) EnergieFlex €0,039 Fenor Enkel: €0,036. Dubbel: €0,039 (normaal), €0,031 (dal) HVC Enkel: €0,049. Dubbel: €0,053 (normaal), €0,043 (dal) Main Energie Enkel: €0,045. Dubbel: €0,050 (normaal), €0,030 (dal) Oxxio €0,053 Qwint Enkel: €0,068. Dubbel: €0,072 (normaal), €0,059 (dal)

Terugleververgoeding bij modelcontract van leveranciers die vaste vergoeding betalen (mei 2018)

Leverancier Terugleververgoeding per kWh Eneco €0,092 Energiedirect €0,060 E-on €0,070 Essent €0,070 Nuon €0,070 Qurrent €0,100

Terugleververgoeding bij modelcontract van leveranciers die het eerste deel van het overschot een hogere vergoeding betalen (mei 2018)

Greenchoice €0,11 tot 10.000 kWh, daarboven enkel: €0,053. Dubbel: €0,059 (normaal), €0,045 (dal) Powerpeers €0,11 tot 5.000 kWh, daarboven €0,05 Pure Energie €0,12 tot 1.500 kWh, daarboven enkel: €0,056. Dubbel: €0,060 (normaal), €0,048 (dal)

De terugleververgoeding kan, net als de stroomprijs, verschillen per type contract dat je afneemt. Wil je weten wat het terugleverbedrag voor jou is, kijk dan in onze Energievergelijker.

Vaste leveringskosten

Iedereen moet vaste leveringskosten betalen aan zijn energieleverancier. Ook als je geen of nauwelijks stroom afneemt. Hier zitten grote verschillen in. De ene leverancier rekent €2,42 per maand, de andere €8,75 (bij een modelcontract).

Vaste leveringskosten (mei 2018)

Leverancier Vaste leveringskosten stroom per maand bij modelcontract Anode Energie €2,42 BudgetEnergie €5,99 Delta €6,66 DGB €5,45 Eneco €3,96 Energie VanOns €4,75 Energiedirect €3,75 EnergieFlex €5,75 Engie €4,49 E-on €3,49 Essent €4,74 Fenor €4,84 Greenchoice €3,33 Huismerk energie €5,75 HVC €5,83 Main Energie €4,24 NLEnergie Maatschappij €6,99 Nuon €3,50 Oxxio €4,99 Powerpeers €6,99 Pure Energie €6,05 Qurrent €6,96 Qwint €6,05 Robin Energie €6,05 Om nieuwe energie €3,00 Sepa Green €4,54 United Consumers €4,01 Vandebron €8,75 Vrijopnaam €6,50

Het vaste leveringstarief kan verschillen per type contract dat je afneemt. Wil je weten wat het het vaste levertarief voor jou is, kijk dan in onze Energievergelijker.

En verder

Verder hangt de opbrengst van je zonnepanelen uiteraard ook af van de kwaliteit, het vermogen en het aantal en de plaatsing van de panelen.

