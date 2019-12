Over onze test & dienstverlening

Voor de beoordeling van alles-in-1-providers vragen we een panel van ruim 10.000 consumenten naar hun ervaringen met hun internet-, telefonie-en/of tv-aanbieder. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt en welke informatie we hiervoor nodig hebben. We leggen ook uit hoe onze testoordelen tot stand komen.

Hoe wij alles-in-1-providers testen

Elke maand vragen we consumenten naar hun ervaringen met storingen (internet-, bellen- en tv). Per kwartaal vragen we ook naar de klanttevredenheid en publiceren we een rangschikking met een 'Beste uit de Test'. Om een testoordeel te geven voor een provider moeten minimaal 75 consumenten de enquête hebben ingevuld. Op dit moment zijn er nog niet voor alle providers voldoende panelleden om een testoordeel te geven.

Bekijk welke alles-in-1-providers als Beste uit de Test komen of vergelijk alle alles-in-1-providers.

Hoe werkt de beoordeling van internetproviders?

De beoordeling van een provider is gebaseerd op de volgende aspecten:

Kwaliteit internetverbinding (20%)

Oordeel over de internetkwaliteit (snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van de internetverbinding)

Het gemiddelde % internetstoringen afgelopen kwartaal

Het % 'altijd/(heel)vaak/ regelmatig' tragere internetverbinding dan normaal (bekabeld, niet draadloos/wifi)

Kwaliteit vaste telefoonverbinding (20%)

Oordeel over de telefoonkwaliteit (gesprekskwaliteit en betrouwbaarheid van de telefoonverbinding)

Het gemiddelde % telefoonstoringen afgelopen kwartaal

Kwaliteit digitale televisieverbinding (20%)

Oordeel over televisiekwaliteit (beeld- en geluidskwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid van de televisieverbinding)

Oordeel over de kwaliteit van apparatuur (reactiesnelheid, vastlopen en onduidelijkheid bediening)

Het gemiddelde % televisiestoringen afgelopen kwartaal

Het % 'altijd/(heel)vaak/regelmatig' meer haperingen in beeld dan normaal

Het % 'altijd/(heel)vaak/regelmatig' meer haperingen in geluid dan normaal

Kwaliteit klantenservice (20%)

Oordeel snelheid

Oordeel deskundigheid

Oordeel vriendelijkheid

% 'ja' probleem opgelost

Oordeel Aanbieder (20%)

Oordeel aanbieder (algemeen oordeel provider + NPS)

% 'niet overwogen' over te stappen

Rangschikking providers

De rangschikking van de providers is op basis van hoogste rapportcijfer naar laagste rapportcijfer. Het verschil in rangorde, bijvoorbeeld tussen nummers 1 en 2, hoeft geen significant verschil te zijn. Significant betekent dat de toevalsfactor kan worden uitgesloten in de (soms kleine) verschillen. In de rangschikking van providers kan dit dus niet worden uitgesloten.

Vergelijken

De resultaten van de ProviderMonitor vind je terug in de vergelijker. Om alles-in-1-providers te vergelijken is de Consumentenbond een samenwerking aangegaan met Pricewise. De Consumentenbond zet de prijzen van pakketten op een rij in samenwerking met Pricewise. Pricewise werkt onafhankelijk van de alles-in-1-providers en biedt ondersteuning als je overstapt naar een andere provider.

Deelname aan panel

Jij kunt ook meedoen! Geef je op voor het Consumentenbond Internetpanel. Vink na het interessegebied 'Elektronica & Communicatie', het hokje van de ProviderMonitor aan. Het panel van de Consumentenbond is ISO gecertificeerd.

Werven door providers

Providers mogen onder voorwaarden zelf klanten oproepen om deel te nemen aan de ProviderMonitor. Het is niet de bedoeling dat deze klanten selectief worden geworven en ze moeten ook anoniem blijven voor de provider. De wervende provider heeft een document met gedragsregels ondertekend. Op dit moment hebben de providers Caiway, CanalDigitaal, Online.nl, Stipte (voorheen Scarlet), Solcon, Telfort, Tele2, T-Mobile (Thuis), Tweak, XS4ALL, ZeelandNet/Delta en Ziggo de verklaring ondertekend.

Predicaten

De Consumentenbond test producten en diensten en geeft die vervolgens een testoordeel mee. Naast dat testoordeel wordt ook een richtprijs van een product of dienst bepaald. Op basis daarvan wordt de prijs-kwaliteitverhouding berekend en kan een getest product of een dienst binnen zijn groep of categorie een predicaat meekrijgen.

Bedrijven mogen onder heldere voorwaarden een licentie nemen op het uitgedeelde predicaat, zodat ze het logo in hun reclame-uitingen kunnen gebruiken.

Welke aanbieder is de beste alles-in-1-provider?

Bekijk de beste alles-in-1-provider Vergelijk alle alles-in-1-providers