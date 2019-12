Eerste indruk|Bij Wissel.nl kun je ruim 250 verschillende cadeaubonnen ter waarde van €10 of meer eenvoudig inwisselen voor geld of een tweedehands-bon kopen met korting. Wissel.nl heeft sinds 9 april een nieuwe inwisselmogelijkheid. Je kunt nu ook een cadeaubon inwisselen voor Bol.com-tegoed.

Heb je een cadeaubon thuis liggen die je niet gaat gebruiken, dan kun je bij Wissel.nl jouw cadeaubon inwisselen voor geld of Bol.com-tegoed. Als je kiest voor Bol.com-tegoed dan levert je dat 8% meer op dan dat je kiest voor uitbetalen in geld.

Omwisselen levert alleen iets op als je de bon echt niet kunt gebruiken, want je krijgt 10 tot 60% minder dan de oorspronkelijke waarde. Daarnaast is het kopen van een tweedehands cadeaubon een bespaartip.

Handige gebruiksvriendelijke tool.

Je kunt er gebruik van maken zonder een account te hoeven aanmaken.

Het vrijblijvende bod is op verschillende tijden hetzelfde (geen prijsschommelingen).

Mocht je cadeaubon per post niet aankomen bij Wissel.nl dan krijg je toch je vergoeding. De kans dat de post niet aankomt is volgens Wissel.nl minder dan 0,2%.

Snelle uitbetaling na ontvangst van cadeaubon. In de voorwaarden staat maximaal 5 dagen, maar in de praktijk is het de dag van ontvangst van de cadeaubon.

Als bij een gekochte cadeaubon uit de webshop van Wissel.nl de ontvangen code niet werkt, dan heb je als koper volledige garantie.

Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

De kans bestaat dat je een tweedehands bon niet kunt gebruiken als cadeau voor een ander omdat de tweedehands bon gevouwen kan zijn.

Je kunt als betaalmethode alleen iDeal gebruiken.

Hoe werkt het inwisselen?

Op de website kun je eenvoudig een vrijblijvend bod opvragen voor de cadeaubon.

Je kiest via een dropdownmenu je cadeaubon en vult je naam en e-mailadres in. Dan verschijnt het bedrag waarvoor je de cadeaubon kunt wisselen.

Als je akkoord gaat met het bod dan verschijnt er op je scherm een referentienummer. De fysieke bonnen kun je vervolgens binnen 5 dagen met vermelding van het referentienummer per post sturen naar Wissel.nl. Je kunt er ook voor kiezen de bon/bonnen af te geven tijdens kantooruren in Houten.

Digitaal aanleveren

Bij een aantal merken cadeaubonnen is het mogelijk om de bon digitaal aan te leveren, bijvoorbeeld Bol.com, Douglas, Mediamarkt, Wehkamp en Zalando. Je krijgt als je het merk selecteert te zien of de cadeaubon geschikt is voor digitale aanlevering.

Als je kiest voor digitaal aanleveren dan kun je een foto van de cadeaubon (waarbij de kraslaag is verwijderd en de veiligheidscode zichtbaar is) uploaden. Daarbij moet je het unieke kaartnummer en de veiligheidscode doorgeven.

Nadat je cadeaubon is ontvangen, controleert Wissel.nl het geldbedrag op de kaart.

Vervolgens wordt het overeengekomen bedrag uitbetaald op de door jou opgegeven bankrekening. Wanneer je hebt gekozen voor Bol.com tegoed, dan ontvang je een e-mail met een code. Deze cadeaukaart-code kun je gebruiken in de webwinkel van Bol.com.

Vereisten

Er is een aantal vereisten om je cadeaubon te kunnen inwisselen zoals:

de cadeaubon moet ongebruikt zijn

deze mag niet handgeschreven zijn

de cadeaubon moet nog minimaal 4 maanden geldig zijn, anders geldt mogelijk een lagere prijs

Hoe werkt het kopen van cadeaubonnen?

Via de webwinkel op Wissel.nl kun je tweedehands cadeaubonnen kopen met een korting van 8 tot 50 procent. De betaling doe je via Ideal.

Gaat het om een tweedehands plastic cadeaukaart dan ontvang je direct per e-mail de codes en afhankelijk van het merk optioneel ook de plastic kaart per post. Bij papieren bonnen zoals bijvoorbeeld de VVV-bon ontvang je per post de originele bon.

Waarvoor kun je die bonnen gebruiken? Stel je wilt iets kopen bij H&M, kijk of je een bon met 20% kunt kopen. Met die bon krijg je dan in feite 20% korting op je aankoop.

Over onze test

Voor een eerste indruk zijn verschillende bonnen ingewisseld. Nationale DinerCheque, PluimVoucher en een H&M tegoedbon voor geld en een Nationale Bioscoopbon voor tegoed bij Bol.com.

Ook hebben we gekeken hoe het werkt met het kopen van een tweedehands cadeaubon, een Pathé FilmVoucher met korting.

Alternatief

Een alternatief is Kadobonnenplaza.nl, dat wij ook uitgeprobeerd hebben. Het bod dat wij hier kregen bij het checken van de Nationale DinerCheque en PluimVoucher was hetzelfde als bij Wissel.nl. Het verschil is dat Kadobonnenplaza.nl een kleiner assortiment heeft dan Wissel.nl. Zo konden wij de H&M-tegoedbon en een Pathé FilmVoucher niet vinden.

Een ander verschil is dat je bij Kadobonnenplaza.nl contant geld kunt krijgen of je bon kunt ruilen met een andere bon die wordt aangeboden. Bij Wissel.nl bestaan deze opties (nog) niet.

Formulier printen

Als je naar Kadobonnenplaza.nl een cadeaubon wilt sturen, zul je ook een formulier uit moeten printen en deze mee moeten sturen met de cadeaubon. Bij Wissel.nl is het niet nodig om een extra formulier uit te printen (zie: Hoe werkt inwisselen?).

