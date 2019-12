Oplichting via WhatsApp

'Pa, kun je het geld nú overmaken?' Een man liet zich via WhatsApp overhalen zo'n €1300 over te maken naar een oplichter die zich uitgaf voor zijn zoon. Het liep maar net goed af. Ook op WhatsApp moet je dus op je hoede zijn voor oplichters. Hoe zie je dat iets foute boel is?

Het is simpel om iemand geld af te troggelen door je voor te doen als een vriend of familielid. Dat bewijst het gesprek dat een man voerde met zijn vermeende zoon. De Fraudehelpdesk heeft het gesprek op zijn site gezet. Bekijk het gesprek.

Hoe werkt het?

De oplichter stuurt een appje naar het slachtoffer en zegt meteen dat zijn telefoonnummer is gewijzigd. Het slachtoffer twijfelt niet omdat hij zijn zoon herkent op de profielfoto. De 'zoon' heeft die foto simpelweg ergens gevonden en als eigen profielfoto ingesteld.

Als het slachtoffer aangeeft telefonisch te willen overleggen, dreigt het plannetje te mislukken. De oplichter weet dat gevaar af te wenden. Het geld wordt overgemaakt, maar als het slachtoffer direct daarna ontdekt dat hij is opgelicht, weet hij de betaling nog net terug te draaien.

Zo herken je WhatsApp-fraude:

Een 'bekende' stuurt je een appje vanaf een onbekend nummer (de profielfoto klopt). Deze 'bekende' zit in geldnood en vraagt je om geld voor te schieten. Er is (veel) haast bij. De 'bekende' wil niet op een andere manier communiceren, of hij beweert dat dit niet kan.

Speervissen

Deze vorm van oplichting wordt 'spear phishing' genoemd: Engels voor speervissen, een bijzondere vorm van phishing. Met spear phishing wil een oplichter niet met een ‘visnet’ proberen zo veel mogelijk slachtoffers maken, maar richt hij zich specifiek op een bedrijf of individu. Deze vorm bestaat al jaren, eerst via e-mail, later ook via de sociale media. Een oplichter doet zich niet altijd voor als familielid, maar vaker nog als 'vriend' die beweert dat hij in het buitenland zonder geld zit voor de terugreis.

De oplichter vindt de telefoonnummers op bijvoorbeeld Marktplaats en een profielfoto kopieert hij van Facebook. Daar vindt hij ook namen van familieleden en gesprekken die hij kan gebruiken om zich in te leven in zijn rol.

De Fraudehelpdesk krijgt geregeld meldingen over dit soort identiteitsfraude.

Bij twijfel

Vermoed je dat iemand je probeert op te lichten via WhatsApp en wil je zekerheid?

Bel die persoon dan op via een nummer uit je eigen adresboek. Een oplichter valt meteen door de mand. Kun je die persoon niet direct telefonisch bereiken: geen geld overmaken. Stel de 'bekende' een vraag waarop een oplichter geen antwoord kan weten.

Meer over identiteitsfraude

