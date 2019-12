Kleine scherptediepte met compactcamera

De mooiste portretten maak je met een camera die met een kleine scherptediepte kan fotograferen. Ook met sommige compactcamera's kun je een beetje spelen met dit effect. In dit artikel laten we zien hoe.

In de Consumentengids van december 2016 staat het artikel Meer dan een kiekje (pdf voor leden) ;over travelzoom compactcamera's. In het gidsartikel verwijzen we naar deze webpagina.

Scherptediepte-effect

Met een kleine zoomcamera kun je ver inzoomen. Leuk bijeffect van inzoomen kan zijn dat je onderwerp scherp wordt afgebeeld tegen een vage achtergrond. Daar knapt de foto van op, omdat je onderwerp meer naar voren komt in het beeld.

We kennen dat effect van spiegelreflexcamera’s, maar bij een camera met veel zoom kun je er ook een beetje mee spelen.

Voorbeeldfoto's Canon SX720 en Panasonic TZ100

Twee camera's waarmee je een redelijk scherptediepte-effect kunt creëren, zijn de Canon Powershot SX720 HS en de Panasonic Lumix DMC-TZ100. Er is wel duidelijk een verschil, zoals je in de 4 foto's hieronder kunt zien.

In de eerste 2 foto's zie je bij de Canon SX720 HS nauwelijks een scherptediepte-effect. Maar bij de Panasonic TZ100 is het duidelijk zichtbaar: de bloemen op de achtergrond zijn vaag.

Canon Powershot SX720 HS Groothoekbeeld

Klik op de afbeelding om te vergroten Panasonic Lumix DMC-TZ100 groothoekbeeld

Klik op de afbeelding om te vergroten

Bij de volgende 2 foto's zie je dat de bloemen op de achtergrond in beide gevallen vaag zijn. Het effect is hier bij de Canon SX2720 veel groter dan in de foto hierboven en vergelijkbaar met de foto van de Panasonic TZ100.

Canon Powershot SX720 HS Tele

Klik op de afbeelding om te vergroten Panasonic Lumix DMC-TZ100 Tele

Klik op de afbeelding om te vergroten

Zonder inzoomen

De eerste 2 foto's zijn genomen zonder in te zoomen. Er is veel van de omgeving in beeld: het kenmerk van fotograferen met een groothoeklens. Dat de achtergrond bij de Panasonic TZ100 vager is dan bij de Canon SX720, komt doordat bij de TZ100 de beeldsensor (de gevoelige plaat) en daarmee de lens en de lichtinval flink groter zijn. Bij de meeste andere kleine zoomcamera's zul je het effect niet zien wanneer de camera is uitgezoomd.

Met inzoomen

Het effect in de onderste foto's bereikten we door meer afstand te nemen van de bloemen en vervolgens helemaal in te zoomen. Er is dan nog maar weinig van de omgeving in beeld: het kenmerk van fotograferen met een telelens. Bij de SX720 en de meeste andere kleine zoomcamera's is deze tactiek de enige manier om een kleine scherptediepte te creëren.

Dichterbij, maar niet té

Het effect is groter als het onderwerp waarop je scherpstelt, dichtbij is. Dus als je verder inzoomt én dichter op je onderwerp kruipt, wordt de scherptediepte kleiner. Maar let op: als je maximaal inzoomt met deze camera's moet je wel minimaal 70 cm (TZ100) tot 2 m (SX720) afstand houden. Anders kan de camera helemaal niet scherpstellen.

In onze vergelijker

Met veel kleine (travel)zoomcamera's is het niet mogelijk om met een kleine scherptediepte te fotograferen. Maar in onze vergelijker zijn exemplaren te vinden waarmee het door in te zoomen redelijk gaat.

Ben je op zoek naar een camera met een sterker scherptediepte-effect, kies dan spiegelreflex- of systeemcamera met lichtsterke lens.