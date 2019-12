Snelheid compactcamera blijft achter bij smartphone

Test|De snelheid van een deel van de compactcamera's blijft achter bij die van andere typen camera's. In onze test valt op dat (high-end) smartphones erg snel zijn geworden. We testten hoe snel je een camera aan zet, hoe groot de afdrukvertraging is en hoe snel je meerdere foto's na elkaar kunt nemen.

Bij alle soorten camera's zijn snellere en minder snelle modellen. In de (klikbare) grafieken toont het donkerblauwe 'gemiddelde' 50% van de geteste modellen. In lichtblauw zie je de snelheid van 25% snelste en 25% traagste camera's. De snelheid zegt natuurlijk niets over de kwaliteit van de foto's.

Aanzetten

De afgelopen jaren hebben smartphonefabrikanten van alles verzonnen om smartphonecamera’s sneller aan te kunnen zetten. Bij een aantal Android telefoons start je de camera direct door 2 keer op de aan/uitknop te drukken. Ook een iPhone-camera kun je starten zonder de telefoon te ontgrendelen. Die verbeteringen zijn in onze test met highend-smartphones duidelijk zichtbaar. Vorig jaar was de opstarttijd meer vergelijkbaar met die van compactcamera's.

Spiegelreflexen zijn nog steeds het snelst (gebruiks)klaar voor het maken van een foto. Met andere fotocamera's kun je gemiddeld na 1,8 seconden de eerste foto gemaakt hebben.

Aanzetten voor filmen duurt gemiddeld (ruim) een seconde langer.

Afdrukvertraging

Ook de afdrukvertraging van smartphones is korter geworden. Bij sommige smartphones is er helemaal geen vertraging tussen het indrukken van de (virtuele) knop en het moment waarop de foto genomen wordt. Bij andere smartphones is de opgeslagen foto zelfs van een tiende seconde vóór het indrukken. Dat kan omdat de smartphone voortdurend beelden opslaat in een buffer en er daar één van kiest op het moment dat de knop wordt ingedrukt.

In de grafiek is duidelijk te zien dat je bij een spiegelreflex beter niet het scherm kunt gebruiken bij fotograferen. De camera wordt daardoor veel langzamer. Bekijk de foto liever achteraf op het scherm.

2 foto’s na elkaar

Soms wil je snel na de eerste foto nog een tweede foto maken. Meestal hebben camera’s even de tijd nodig om een foto te verwerken, waardoor je niet meteen de volgende foto kunt maken. Een (high-end) smartphone heeft daar weinig last van. Een compactcamera des te meer: sommigen hebben secondenlang nodig om een foto te verwerken.

Serie-opname (burst)

Het allersnelst is een camera in burst-modus. De camera maakt dan een aantal foto's heel snel achter elkaar: een serie-opname.

Hier verliest ook de spiegelreflex het van de (high-end) smartphone. Waar een spiegelreflex gemiddeld bijna 6 foto's per seconde maakt, maken de geteste smartphones er bijna 11. Enkele compactcamera's zijn echt traag: ze hebben langer dan een seconde nodig voor 1 foto. Dan heb je weinig aan zo'n functie.

De test

De gegevens komen uit onze fotocameratest. Die omvat 22 high-end smartphones, 69 compactcamera’s, 54 systeemcamera-lenscombinacties (23 body’s met verschillende lenzen), 44 spiegelreflex-lenscombinaties (30 body’s met verschillende lenzen). Bekijk ook de smartphonetest.