Kom jij in aanmerking voor Bemiddeling?

Heb je een probleem met je aankoop en kom je er zelf niet uit? Bekijk dan of wij voor jou kunnen bemiddelen.

Wanneer kunnen wij bemiddelen?

Als jouw probleem onder het consumentenrecht valt, dan is de kans groot dat wij voor je kunnen bemiddelen. Bel 070 - 445 45 45 en bespreek je situatie met onze adviseur of meld je online aan.

Geen bemiddeling door ons: waar kun je terecht?

Er zijn ook situaties waarin wij niet kunnen bemiddelen. In de lijst hieronder zie je bij welke onderwerpen wij niet kunnen bemiddelen. Bekijk waar je wel terecht kunt.

Let op!

Helaas kunnen wij bedrijven geen boetes geven of dwingen om mee te werken. Daardoor kunnen wij geen garantie voor succes geven. Maar wij doen natuurlijk ons uiterste best en in de praktijk blijkt dat als wij contact opnemen met een bedrijf, dit veel effect heeft.