Een babybedje opmaken: hoe doe je dat veilig?

Kort opmaken

Maak het bedje kort en strak op, anders kan een baby onder de dekens terechtkomen. Je baby moet met de voetjes nét iets van het voeteneind af liggen. Stop de deken en het lakentje goed strak in onder het matras bij het voeteneind en aan de zijkanten. Zo draait je kind zich minder makkelijk om. Het strakke instoppen zou ook een geborgen gevoel geven en helpen tegen overmatig huilen.

Het lakentje Nunki van het merk Fedde&Kees is erg geschikt voor het kort opmaken van een babybedje. Je vouwt het laken om het matras en zet het aan de onderkant vast met klittenband. Aan de bovenkant zit een brede elastische band. Nadat je je kindje in bed hebt gelegd, rits je het laken aan de zijkant dicht.

Het juiste matras

Een babymatras moet perfect in het bedje passen. Er mag niet meer dan een vingerbreed tussen de rand van het matrasje en het bedje zitten. Let er goed op dat de matras niet opkrult doordat er een te krappe hoes omheen zit. Ook moet de tijk van het matrasje afritsbaar en wasbaar zijn, liefst op 60 °C.

Verder mag het matrasje zelf niet zo zacht zijn dat het hoofdje van je kind er te ver in kan wegzakken. Het matras moet zo hard zijn dat het mondje nog volledig vrij ligt als je baby op de zij of buik draait.

Wij testen of babymatrassen hard genoeg zijn.

Speciale topdekjes

Sommige merken, zoals AeroSleep, verkopen matrassen met speciale topdekjes. Deze dekjes zouden extra ventileren en daardoor 'veiliger' zijn voor de baby. Daarmee spelen ze in op de angst van ouders dat een kind niet goed kan ademhalen als hij op zijn zij of buik ligt. Er bestaat geen enkel bewijs dat deze producten veiliger zijn voor baby's dan producten zonder deze speciale topdekjes. Wel zijn deze producten fors duurder dan de matrasjes van andere (huis)merken.

Lees meer over babymatrasjes en het risico op wiegendood.

Wij testten ook 15 los verkijgbare topdekjes en matrasbeschermers op hoeveel lucht ze doorlaten. Ze claimen namelijk allemaal zowel 'waterdicht' als 'ademend' of 'ventilerend' te zijn - eigenschappen die moeilijk samengaan. Lees meer over de testresultaten.

Slaapzak of deken

Laat kinderen jonger dan 2 jaar niet onder een dekbed slapen, maar in een katoenen babyslaapzak of onder een niet te dik babydekentje met laken. Als ze zich eronder hebben gewoeld, kunnen zulke jonge kinderen een dekbed namelijk nog niet wegduwen of eronderuit kruipen. Zo ontstaat er kans op verstikking en oververhitting.

Slaaphouding

Leg je kind altijd op zijn rug in bed. Dat is het advies van de kraamzorg en het consultatiebureau. Het is de veiligste slaaphouding, omdat het gezichtje vrij ligt. Wil of kun je je kindje niet op de rug laten slapen? Overleg dan met de (consultatiebureau)arts wat de beste oplossing is.

Tip: wissel de richting waarin je kindje kijkt door voorzichtig het hoofdje te draaien. Het ene slaapje naar links, het volgende slaapje naar rechts. Op deze manier beperk je de kans op het ontstaan van een afgeplat hoofdje. Zodra een baby zichzelf makkelijk kan omdraaien, is het geen probleem om hem zelf zijn slaaphouding te laten bepalen.

Leg je kind niet vast

Je kind op de rug laten slapen is een van de belangrijkste veiligheidsadviezen, maar leg je kindje nooit vast met riemen, banden of 'stutranden' om te voorkomen dat het op de buik draait.

Lees meer over je baby vastleggen in bed.

Eigen bed

Kinderartsen en veiligheidsdeskundigen raden met klem af om jonge baby's (tot 4 maanden) bij je in bed te laten slapen. Mieke Cotterink van VeiligheidNL noemt een paar redenen. 'Baby's kunnen bekneld raken tussen het matras of stikken doordat hun ouders tegen ze aan of zelfs op ze rollen. Ook kunnen baby's het te warm krijgen door beddengoed van de ouders.'

Met borstvoeding is het natuurlijk prima om een baby 's nachts bij je in bed te nemen. Maar leg hem na de voeding altijd terug in zijn eigen bedje. Na 4 maanden - houd bij vroeggeboren of erg lichte baby's 6 maanden aan - is het minder gevaarlijk om je kindje bij je in bed te laten slapen. Blijf wel waakzaam op bovengenoemde risico's, ook al is je baby wat groter en sterker geworden.

Bekijk meer slaaptips voor baby's.

Meer weten?

Op de site van VeiligheidNL kun je een slaaptest doen om erachter te komen of jouw kennis over veilig een babybedje opmaken op orde is. Je kunt er ook hun online magazine raadplegen met tal van tips.

