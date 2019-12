Facebook Marketplace: Hoe werkt het?

Eerste indruk|De laatste jaren groeit de handel binnen koop- en verkoopgroepen op Facebook. Het platform speelt op deze trend in met een centrale plek om tweedehands producten aan te bieden: Facebook Marketplace. Gaat verkopen hier beter en betrouwbaarder dan via Marktplaats.nl?

Facebook Marketplace heeft alles in huis om een product een tweede leven bij een nieuwe eigenaar te geven. Marketplace maakt gebruik van je facebookprofiel en daardoor weten de koper en verkoper direct met wie ze te maken hebben. Dat zou de kans op fraude en andere ellende moeten verkleinen.

Op websites zoals Marktplaats is de identiteit van een (ver)koper minder zeker; soms is dat alleen een voornaam en/of een mobiel nummer.

Privacy

Het voordeel van Facebook Marketplace is ook een nadeel: mensen kunnen vanuit je advertentie doorklikken naar je openbare facebookprofiel. Je moet dus moet bereid zijn om een deel van je privacy op te geven. Ook Facebook zelf heeft niet een beste privacyreputatie, ze delen zeer privacygevoelige informatie met adverteerders.

Het tweedehands aanbod is op dit moment nog wel een stuk kleiner dan bij Marktplaats. Het platform is eenvoudig en overzichtelijk maar daardoor heb je wel wat minder mogelijkheden, bijvoorbeeld om producten te zoeken.

Centrale plek om te kopen en verkopen

Veel leden van Facebook gebruiken koop- en verkoopgroepen op de site om allerlei producten te verhandelen. Gebruikers zijn lid van pagina’s zoals 'Mercedes koop en verkoop pagina' of 'Te koop/te ruil/gratis omgeving Den Haag' om zo alle advertenties van tweedehands producten te zien.

Nu heeft Facebook met Marketplace een centrale, openbare plek gemaakt waar producten aangeboden kunnen worden. Voor het bekijken van producten in de Marketplace hoef je geen lid te zijn van een groep. Je kunt hier producten van alle Facebook-gebruikers zien.

De koop- en verkoopgroepen blijven nog wel bestaan. Als je een advertentie plaatst in een groep krijg je de mogelijkheid om deze ook openbaar in Marketplace te zetten, en vice versa. Je kunt dus zelf kiezen met wie je een advertentie wilt delen.

Hoe werkt het?

Je maakt als verkoper een advertentie aan, geeft aan wat er verkocht wordt, voor welke prijs, waar vandaan het product verkoopt en je kiest de categorie van het product.

Vervolgens kun je een foto en een beschrijving toevoegen en klaar is je verkoopaanbod.

Dat chatbericht komt via Facebook Messenger. Op deze manier kun je vragen stellen, een bod doen of een afspraak maken.

Niet anoniem

Het grootste verschil met andere tweedehands verkoopsites is dat je op Facebook niet anoniem bent. Als verkoper geef je meteen (een deel van) je identiteit prijs. Naast je advertentie staat je profielfoto, hoe lang je lid bent van Facebook en je volledige naam. Iedereen kan ook direct doorklikken naar je persoonlijke Facebook-profiel.

Wanneer je - als koper - geïnteresseerd bent in een product, neem je contact op via de 'Messenger', de chatdienst van Facebook. De verkoper kan daarna ook het account van de mogelijke koper bekijken.

Het kan handig zijn om op deze manier meer over een koper of verkoper te weten te komen. Misschien hebben jullie een gemeenschappelijke vriend of geven de foto’s van de (ver)koper je meer vertrouwen in het maken van een deal. Dat maakt de kans op fraude kleiner, maar zeker niet onmogelijk.

Maar let op:: Je levert hiervoor zelf ook een deel van je privacy in. Dat kan vervelend zijn wanneer er een botsing tussen koper en verkoper ontstaat. Deel dus nooit meer dan je zelf wilt delen, bekijk daarvoor ook de tips onderaan deze pagina.

Van alles en nog wat

Op Marketplace zie je direct alle producten verschijnen die binnen je gekozen selectie vallen. Je ziet bij binnenkomst dus van alles en nog wat aan producten verschijnen. Leuk als je wilt rondkijken wat er in de buurt te verkrijgen is. Je zoekt namelijk afgestemd op je locatie.

Om producten te vinden kun je gebruik maken van de verschillende categorieën in Marketplace, maar dit zijn er nog niet erg veel. Je hebt bijvoorbeeld alleen een categorie ‘meubels’. Het is niet mogelijk om vervolgens de categorie specifieker te maken, zoals ‘stoelen’. Daar moet je de zoekfunctie voor gebruiken.

Verschil met Marktplaats

Op dit moment staan er veel minder producten op Facebook Marketplace dan op Marktplaats.nl. Dat kan natuurlijk gaan veranderen wanneer de dienst populairder wordt. Alle producten kunnen nu nog gratis worden aangeboden.

Er worden nog geen advertenties van Facebook getoond. Wel is er al een aantal handelaren en kleine bedrijven dat hun producten op Facebook Marketplace aanbiedt.

Je hebt wel minder mogelijkheden vergeleken met Marktplaats. Je kunt bijvoorbeeld niet andere advertenties van een verkoper bekijken en het is niet mogelijk om direct per mail of telefoon contact op te nemen.

Het is ook niet mogelijk om kopers te laten bieden. Daardoor staan veel producten ‘gratis’ of voor absurde bedragen aangeboden, waarbij de adverteerder in de beschrijving vraagt om biedingen te doen.

Tips voor kopers en verkopers op Marketplace

Weet welke persoonlijke informatie je deelt met potentiële (ver)kopers. Zij hebben toegang tot je openbare profiel. Volg deze stappen om te zien hoe je profiel eruit ziet voor anderen.

Wil je minder delen? Volg het stappenplan om beter te bepalen wat je deelt met Facebook.

Als een advertentie te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

Bekijk (zover mogelijk) het profiel van de verkoper. Lijkt het om een echt persoon te gaan?

Ophalen is veiliger. Het is verdacht als ophalen niet mogelijk is.

Stuur nooit een kopie van je identiteitsbewijs. Ook niet als de andere partij zelf eerst een kopie stuurt.

Bekijk deze 7 tips voor succesvolle verkoop op Marktplaats. Deze zijn ook op Facebook van toepassing.

Bekijk ook de richtlijnen van Facebook met tips voor kopen en verkopen op Marketplace (alleen ingelogd toegankelijk).

Wat moet je verder nog weten

Facebook Marketplace is te vinden het menu dat links naast je nieuwsoverzicht verschijnt en is te herkennen aan het logo van een marktkraampje.

Het platform wordt op het moment van schrijven nog uitgerold in Nederland. Het is daardoor mogelijk dat je de knop nog niet kunt zien.

Door ingelogd naar Facebook te gaan kun je zien of je al toegang tot Facebook Marketplace hebt.

