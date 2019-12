De regels van online winkelen

Wat is een koop op afstand?

Van ‘koop op afstand’ is sprake als je een product koopt via:

internet

een postorderbedrijf

de telefoon

een bestelbon uit een krant of tijdschrift

Het gaat dus om situaties waarbij je geen persoonlijk contact hebt met de verkoper.

Bij koop op afstand heb je daarom een aantal extra rechten. Zo heb je het recht om van de koop af te zien binnen de bedenktijd (herroepen). Je hebt het product immers niet voor de aankoop kunnen zien. De regels voor koop op afstand gelden voor producten en diensten, zoals een online taalcursus. Daarnaast gelden de normale wettelijke regels van consumentenkoop. De verkoper hoort je een goed (deugdelijk) product te leveren.

De regels van koop op afstand gelden niet voor:

sociale dienstverlening en gezondheidszorg

gokactiviteiten

financiële diensten

pakketreizen

passagiersvervoersdiensten

onroerende zaken (huis, grond)

overeenkomsten waarbij een notaris nodig is

Welke informatie moet de verkoper geven?

De verkoper is verplicht je informatie geven over:

het bestelproces

de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst

de levertijd

de prijs

bijkomende kosten

de bedenktijd

duur van de overeenkomst

garantie

klachtenregeling en gegevens van het bedrijf (klantenservice, postadres en bezoekadres)

Deze informatie moet voor jou snel vindbaar, duidelijk en leesbaar zijn.

De verkoper dient je de informatie te geven op 'een duurzame gegevensdrager'. Dat is een document dat je kunt bewaren, bijvoorbeeld:

papier

cd-rom/dvd

geheugenkaart of usb-stick

pdf-bestand/e-mail

De informatie hoor je vooraf te krijgen, maar uiterlijk bij de bevestiging van jouw aankoop, de levering van het product of voor aanvang van de dienst.

Voor digitale producten geldt dat je duidelijke informatie moet krijgen voor je een product aanschaft. Bijvoorbeeld over de comptabiliteit, beveiligingsvoorzieningen en op welke media de diensten gebruikt kunnen worden.

Wat zijn de regels tijdens het bestellen?

De gegevens in het bestelproces moet je kunnen aanpassen, zodat je eventuele fouten makkelijk kunt corrigeren. Extra opties waarvoor je moet betalen mogen vooraf niet zijn aangevinkt, zoals een annuleringsverzekering of aanvullende diensten.

De verkoper mag kosten rekenen voor een betaling, maar die moeten duidelijk worden gemeld en mogen niet hoger zijn dan de werkelijke kosten. Een voorbeeld hiervan zijn extra kosten voor een betaling via acceptgiro.

De verkoper moet op de pagina van het online bestelproces melden dat je een betalingsverplichting aangaat als je akkoord gaat met de bestelling. Dit kan bijvoorbeeld door op de website bij de bestelknop de tekst 'bestelling met betalingsverplichting' op te nemen. Als dat niet uitdrukkelijk wordt gemeld, ben je niet aan de overeenkomst gebonden.

Moet de verkoper een bevestiging van de overeenkomst sturen?

De verkoper moet je zo snel mogelijk een bevestiging van de overeenkomst sturen op 'een duurzame gegevensdrager' (een document dat je kunt bewaren).

Overeenkomsten tot het geregeld verrichten van diensten via telemarketing zijn alleen geldig als je (als koper) de overeenkomst schriftelijk of via e-mail hebt bevestigd. Bijvoorbeeld:

elektriciteit

water en gas

abonnement voor mobiele telefonie

cv-onderhoudsabonnement

Hoeveel bedenktijd heb ik?

Koop je een product of dienst op afstand op dan heb je een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. De bedenktijd begint te lopen op de dag nadat je het product hebt ontvangen of je de dienst hebt afgesloten, ook al was het in de aanbieding.

Heb je een bestelling gedaan die in verschillende zendingen wordt geleverd, dan begint de bedenktijd als je de laatste deelzending hebt ontvangen. Koop je een product in combinatie met een dienst, dan begint de bedenktijd ook pas als je het product ontvangt. Bij regelmatige levering van producten begint de bedenktijd te lopen vanaf de eerste levering van het product, zoals een tijdschriftenabonnement.

De verkoper is verplicht:

Je te informeren over de bedenktijd.

Te vermelden op welke manier, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden je van de koop af kunt zien.

Een modelformulier herroeping op de website te plaatsen, dat je kunt gebruiken als je van de koop af wilt binnen de bedenktijd.

Ook als je geen bedenktijd hebt, of afstand hebt gedaan van je recht om de koop ongedaan te maken, moet de verkoper je informeren. Bijvoorbeeld bij dringende herstelwerkzaamheden, of als je afspreekt dat de dienst geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd.

Voldoet de webwinkel niet aan zijn informatieverplichtingen over de bedenktijd, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd met maximaal 12 maanden. Geeft de ondernemer deze informatie alsnog dan duurt de bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen.

Tip: je mag ook gebruik maken van de bedenktijd vóór het product is geleverd. Als de bestelling bijvoorbeeld niet (op tijd) geleverd wordt, kun je deze dus gewoon annuleren.

