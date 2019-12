1 Google Nexus One

Eerste indruk|Eindelijk op de markt: Google de Nexus One. Deze in januari aangekondigde telefoon moet concurreren met Apple’s iPhone en is voorzien van de nieuwste technologische snufjes en inte- gratie met veel Google-diensten. Wij hebben het toestel alvast onderzocht.

Wat is de Google Nexus One?

De Google Nexus One is officieel, op moment van schrijven, nog niet in Nederland te koop. Desondanks is het Amerikaanse model wel te bestellen via verschillende Nederlandse Internetwinkels zoals Neckermann. Een zoekopdracht op internet toont verder talloze kleinere en minder bekende winkels waar hij op voorraad is. Er wordt 1 jaar garantie bij geleverd.

De fabrikant van het model is HTC, een bekende producent van veel smartphones die reeds op de markt zijn. Wij hebben de Amerikaanse versie via zo’n webwinkel besteld. De prijs van het losse (simlock-vrije) model is niet mis, €800. Naar verwachting zal Vodafone de Nexus One in het voorjaar aanbieden in combinatie met een abonnement, prijzen hiervan zijn nog niet bekend.

Eventuele verschillen tussen deze Amerikaanse versie en de Europese Nexus One zijn nog onbekend. De kans is echter groot dat er geen tot zeer weinig verschillen tussen deze versies zullen bestaan.

Specificaties

De Nexus One weegt 130 gram, 5 gram minder dan de iPhone 3GS. Verder is het product 119 mm hoog, 59,8 mm breed en 11,5 mm dun. Ter vergelijking, de iPhone 3GS is 115,5 mm hoog, 62,1 mm breed en 12,3 mm dun. De Nexus One is dus iets kleiner, dunner en lichter. De Nexus One bezit een 3,7” aanraakgevoelig AMOLED scherm waar de iPhone 3GS een 3,5” LCD scherm aan boord heeft. Het scherm van de Nexus One heeft een resolutie van 800 x 480 waar de iPhone slechts 480 x 320 aan kan.

Camera

Daarnaast bezit de Nexus One een 5 megapixel-camera met autofocus en 2x digitale zoom en vinden we een LED-flitser naast de lens. Het is tevens mogelijk om films op te nemen in 720 x 480 tot 20 frames (beeldjes) per seconden. Ter vergelijking: de iPhone 3 GS heeft slechts een 3 megapixel-camera aan boord, ook autofocus, en kan video-opnames maken in een resolutie van 640 x 480 met tot maximaal 30 beeldjes per seconden. Beide apparaten kunnen GPS-coordinaten toevoegen aan opgenomen foto’s en video (geotagging).

Processor

Een snelle 1 GHz processor vormt het kloppend hart van de Nexus One, de iPhone moet het doen met een 600 MHz processor. De Nexus One heeft bovendien 512 MB Flash geheugen, 512 MB RAM en standaard wordt er een 4 GB Micro SD kaartje geleverd die reeds geïnstalleerd is achter de accu, dit kaartje kan vervangen worden door één met een hogere capaciteit (max 32 GB). De iPhone 3 GS wordt geleverd met in totaal 16 GB of 32 GB aan intern geheugen. De Nexus One draait op Google's eigen besturingssysteem voor telefoons: Google Android. Versie 2.1 was reeds voorgeïnstalleerd.

Accu

We vinden in de verpakking een accu (verwijderbaar in tegenstelling tot die van de iPhone) met een capaciteit van 1400 mAh. De telefoon kan opgeladen worden via de bijgeleverde USB kabel of middels de tevens bijgeleverde adapter. In dit laatste geval gaat het opladen twee maal zo snel. Google claimt dat de Nexus One 250 uur standby kan staan op een volle acculading, 7 uur spreektijd, 6,5 uur Internetten met Wifi, 7 uur video kijken en 20 uur muziek luisteren.

GPS

Daarnaast heeft de Nexus One een ingebouwde GPS-ontvanger, kan hij overweg met draadloze verbindingen (Wifi, geen 802.11N) en Bluetooth en zit er een digitale kompas en snelheidsmeter in. Dit is hetzelfde als de iPhone 3GS.



Voorkant

Aan\uit; 3.5 mm stereo hoofdtelefoon ingang (hoofdtelefoon is inbegrepen); Oplaad en berichten indicator; Verlichte toetsen: Terug, Menu, Home en Zoeken; Driekleurige, klikbare scrollball.

Achterkant

6. Camera;

7. Camera-flitser;

8. Speaker;

9. Aansluitingen voor dockingstation;

10. Micro USB-aansluiting;

11. Microfoon.

Zijkant

12. Volume hoger\lager.

Aan de achterkant bevindt zich een tweede microfoon die zorgt voor actieve onderdrukking van achtergrondgeluiden, dit ontbreekt bij de iPhone 3GS.

De Nexus One is mede dankzij een sensor zo slim om het scherm en de schermbediening uit te schakelen indien je belt en de telefoon aan je oor hebt; deze functionaliteit heeft de iPhone 3G(S) ook.

Bovendien bezit de Nexus One een sensor die kan meten hoeveel licht er aanwezig is en de helderheid van het scherm hierop kan aanpassen. Bij weinig licht is immers weinig helderheid nodig en bij een felle zon moet het scherm meer helderheid bieden om leesbaar te zijn. Deze techniek vinden we niet terug in de Apple iPhone 3GS.

Amerikaanse versie

Omdat we de Amerikaanse versie hebben gebruikt, is deze Nexus One nog niet te gebruiken met een het Nederlandse taalinstelling en menu’s.

Preview Google Nexus One

Ingebruikname

De simlock-vrije Nexus One is vrij gemakkelijk in gebruik te nemen. Bij het openen van de doos zien we een kleine en korte instructiehandleiding die uit vijf stappen bestaat. De eerste stap is het plaatsen van de accu. Door het achterklepje omhoog te schuiven, wordt de ruimte zichtbaar waar de accu in moet worden geklikt. Terwijl we dit doen, realiseren we ons dat deze instructiehandleiding bij de eerste stap al de mist in gaat. De simkaart moet namelijk worden geplaatst voordat de accu in de Nexus One wordt geklikt.

Installeren

Na het installeren van zowel de accu als de simkaart uit de vorige telefoon moet de telefoon worden opgeladen, dit is stap 2. Opladen kan via de bijgeleverde usb-kabel en adapter. Omdat de adapter zonder extra koppelstuk niet past op de Nederlandse stopcontacten, besluiten we om de Nexus One aan te sluiten op de USB-poort. Zoals al werd aangegeven op de productpagina van Google, duurt opladen inderdaad lang, na zo’n 4 uur is de telefoon opgeladen. Ter vergelijking, de iPhone 3GS heeft hooguit 2 uur nodig om volledig opgeladen te worden.

Aanzetten

De derde stap volgens de instructiehandleiding is het aanzetten van het apparaat. Dit gaat eenvoudig door op de aan\uit-knop te drukken bovenop het toestel. Na zo’n 20 seconden is het apparaat klaar voor gebruik. Vanaf dit punt kun je kiezen om een korte les te krijgen in het gebruik van de Nexus One, of om hem direct te gebruiken. Om het direct te kunnen gebruiken moet je een Gmail-mailaccount hebben of aan willen maken; dit is stap 4 van de instructiehandleiding. Het is ook mogelijk om deze stap over te slaan, maar dan mis je een hoop functionaliteit van de Nexus One. Wij loggen in met een Gmail-account waardoor we na een aantal seconden een bericht zien dat de Nexus One is gekoppeld aan deze mailaccount. De Nexus One is hiermee klaar voor gebruik, de instructiehandleiding kan weer terug het doosje in.

Mogelijkheden

De Nexus One kan alles wat je van een moderne smartphone mag verwachten. Je kunt ermee browsen, mailen, muziek luisteren, foto’s maken en versturen, films maken en versturen, er zit een navigatiesysteem in op basis van Google Maps, je kunt zoeken op het Internet door zoektermen in te spreken, je kunt ermee chatten, de wereldbol mee bekijken middels Google Earth, je sociale netwerk bijhouden in Facebook en nog veel meer wanneer je functionaliteit toevoegt via de Google Play Store (voorheen Android Market).

Deze laatste mogelijkheid is vergelijkbaar met de App store zoals bekend van de iPhone. Google Play Store biedt rond de 20.000 apps waarvan sommige gratis zijn en sommige betaald, ter vergelijking: de Apple Appstore biedt rond de 100.000 apps aan.

En je zou het bijna vergeten, je kunt ook nog bellen met de Google Nexus One.

Gebruiksgemak

Het is allemaal erg mooi wat je kunt met deze smartphone, maar hoe meer mogelijkheden, des te belangrijker wordt het om al deze functionaliteit duidelijk en overzichtelijk te houden. Besturing van de telefoon gaat soepel en makkelijk. Je kunt met de vingers applicaties aanklikken, door menu’s scrollen en tekst intikken. Net zoals bij de iPhone, maar de Nexus One laat zich ook bedienen met het scrollballetje onderaan. Deze mist bij de iPhone.

Waar de Google Nexus One het aflegt tegen de iPhone is de overzichtelijkheid en intuïtieve navigatie door alle icoontjes en applicaties, met name wanneer er veel worden geïnstalleerd op het apparaat. De iPhone van Apple begint met slechts één scherm met daarop de basisfunctionaliteiten. Deze zijn uit te breiden door apps te downloaden waardoor, bij een vol schermpje, de apps in een nieuw scherm aan de rechterkant worden toegevoegd.

Minder overzichtelijk

Bij de Nexus One werkt dit minder overzichtelijk. Er zijn namelijk twee plekken waar de apps kunnen staan. Er is een scherm wat vergelijkbaar is met een bureaublad van een computer, inclusief aanpasbare achtergrond, en er is een scherm waar alle programma’s zich bevinden. Dit kan erg verwarrend werken, zeker omdat het ook mogelijk is om op elk van deze schermen hetzelfde icoontje te hebben.

Daarnaast beweegt het bureaubladscherm van links naar rechts en het programmascherm van boven naar beneden. In het bureaubladscherm kan het voorkomen dat er geen icoontjes staan, waardoor je een aantal keer aan het bladeren bent door lege schermen. Bij de iPhone is dit overzichtelijker en intuïtiever aangepakt.

Knopjes

Ook de knopjes onder het scherm vergen wat gewenning. Het helpt om te weten waar ze voor staan, in dit geval is er een knop waarmee je altijd een stap terug kan, een knopje om de opties van het huidige programma mee te tonen, een knopje om naar het hoofdscherm te gaan en een zoekknop. In vergelijking met de iPhone dus drie knoppen meer.

Snelheid

De Google Nexus One is snel, zelfs heerlijk snel. Applicaties als Google Earth starten in luttele seconden op, het schieten van foto’s en films gaat erg soepel en de algehele navigatie werkt door de snelheid zeer prettig. De ervaring is vergelijkbaar met die van de iPhone maar voelt bij sommige, vooral zwaardere applicaties, nog net iets beter aan.

Een voordeel van de Nexus One ten opzichte van de iPhone is de mogelijkheid om meerdere programma’s naast elkaar te laten draaien, dit heet multitasking. Zo is het mogelijk om tegelijkertijd een Twitter-applicatie op de achtergrond te hebben, muziek af te spelen, een nieuwsservice aan te hebben staan die bericht wanneer er relevant nieuws is en ook nog eens foto’s te maken. Schakelen tussen taken die zijn opgestart verloopt eenvoudig door op het verkleinde icoontje bovenin het scherm te drukken.

Een resultaat van de kracht en snelheid van de Nexus One is de aandacht aan grafische pracht en praal. De achtergrond kan zo ingesteld worden, dat het in plaats van een stilstaand plaatje een fraai geanimeerd bureaublad wordt. Sommige schermen tonen visuele effecten die we van Windows kennen, zoals doorzichtige vensters.

Kwaliteit

Zowel de behuizing als het scherm zijn van een dusdanig hoge kwaliteit dat het deels de hoge prijs van het product rechtvaardigt. De Nexus One voelt stevig en duurzaam aan en kan zeker een stootje. Het scherm toont mooie kleuren, al zijn de kleuren soms wel overdreven verzadigd. Rood is soms wel erg rood. Hier heeft de iPhone 3GS geen last van.

Ook de relatief hoge resolutie zorgt ervoor dat meer informatie op het scherm kan worden geplaatst, dit houdt in sommige gevallen wel in dat bijvoorbeeld de letters kleiner worden.

Accuduur

De keerzijde van dit grafische geweld, de hoge snelheid en veelvoud aan mogelijkheden is de aanslag op de accuduur. Ondanks de eerder genoemde claims van Google gaat de Nexus One nog geen dag mee wanneer we wat internetten, muziek luisteren, een filmpje bekijken en wat foto’s en films opnemen en versturen. We hoeven niet erg ons best te doen om de Nexus One in drie uur volledig leeg te krijgen. De iPhone 3GS heeft overigens ook een teleurstellende accuduur, maar houdt het zo’n 20% langer vol dankzij minder snelle hardware en een lagere schermresolutie.

Google heeft een Desktop Dock aangekondigd om de Nexus One op het bureau te kunnen gebruiken zonder dat de accu wordt gebruikt. Dit neemt niet weg dat de tijd die dit product autonoom op een volle lading kan uithouden, teleurstellend is.

Conclusie

De verwachtingen waren hoog gespannen, maar worden helaas slechts deels waargemaakt. De Nexus One biedt op papier uitstekende specificaties die de iPhone 3GS overtreffen, zoals een 5 MP camera en scherm met hoge resolutie. Het grootste minpunt is, naast de hoge prijs, de teleurstellende accuduur. Ook het gebruiksgemak en de bediening van het Android besturingssysteem haalt het net niet bij die van Apple’s iPhone.

Meer informatie: www.google.com/phone

Zodra de Nexus One officieel in Nederland verkrijgbaar is, zal het apparaat grondig worden getest en worden vergeleken met andere verkrijgbare smartphones.