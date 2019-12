1e indruk Google Nexus S

Eerste indruk|Google introduceert samen met Samsung de tweede ‘Google Phone’: de Nexus S. De smartphone is de opvolger van de Nexus One. Wat kunnen we verwachten en wat belooft het nieuwe Android 2.3 besturingssysteem?

Onze bevindingen met Android 2.3 (Gingerbread)

Android zoals het bedoeld is door Google

Fabrikanten passen Android vaak een beetje aan: de bediening kan daardoor verschillen en vaak voegt de fabrikant een aantal extra's toe. Zo heeft Samsung bijvoorbeeld 'Samsung TouchWiz' interface (gezien bij de Samsung Galaxy S) en HTC heeft het geslaagde 'HTC Sense'. De Google Nexus S heeft een onaangepaste 'kale' versie van Android. Simpel, stijlvol en volledig naar smaak aan te passen.

Is Android 2.3 veel beter?

De Google Nexus S draait op Android 2.3. Deze versie, genaamd 'Gingerbread', bevat relatief weinig grote verbeteringen. Maar ook de kleine verbeteringen geven het gebruik toch weer net even dat extra stukje soepelheid in de bediening. We noemen een aantal kleine nieuwtjes:

Verbeterd toetsenbord;

Verbeterde tekstselectie en knippen/plakken functie;

Nog soepelere bediening;

Gedetailleerde rapporten over batterij en geheugengebruik;

Een downloads-app (klein programmaatje) waarin je gemakkelijk al je downloads kunt beheren;

Ondersteunt Near Field Communication (NFC).

Verbeterd toetsenbord

Het verbeterde toetsenbord is erg accuraat en ondersteunt multitouch. Zo kun je hoofdletters typen door met één vinger de shift aan te raken en tegelijk met je andere vinger te typen. Cijfers gaan op dezelfde wijze in combinatie met het '?123'- knopje. Na het afmaken van elk woord komt automatisch een rij met leestekens in beeld, zodat je hiervoor niet naar het toetsenbord voor speciale tekens hoeft. De verbeteringen zijn subtiel, maar effectief.

Conclusie

Android 2.3 is een heerlijk mobiel besturingssysteem en het komt in de Google Nexus S goed tot zijn recht. De verbeteringen ten opzichte van eerdere versies zijn subtiel maar geslaagd. Android 'Gingerbread' is simpel en stijlvol. Je kunt het meer dan Apple's iOS 4 naar eigen smaak aanpassen. De 'kaalheid' van Android zonder extra toevoegingen van fabrikanten vinden wij een opluchting.

Wat is de Google Nexus S?

De Nexus S wordt ook wel het broertje van de Samsung Galaxy S genoemd, een toestel dat al enige tijd op de markt is.

Zowel het uiterlijk als de specificaties komen aardig overeen. Dat geldt niet voor het nieuwe besturingssysteem van de

Nexus S: Google Android 2.3.

Nieuw en verbeterd in Android 2.3 (claims):

Verbeterde multitasking (het draaien van meerdere programma's tegelijk);

Sneller en soepeler draaiende programma's;

Een vernieuwde gebruikersinterface (het bedieningsscherm);

Verbeterd schermtoetsenbord;

Ondersteuning van Near Field Communication (NFC).

Near Field Communication

NFC is veelbelovend en houdt in dat je op korte afstanden het toestel draadloos kunt laten 'praten' met een ander apparaat, bijvoorbeeld apparatuur voor mobiel betalen bij winkelkassa's. NFC-toepassingen zijn er nog niet veel. Maar er komt wel schot in. Nokia zal vanaf 2011 alle Nokia-smartphones met een NFC-chip uitrusten. Er komen in ieder geval genoeg toestellen met NFC op de markt.

Specificaties

De Nexus S smartphone, moet vlot kunnen rekenen dankzij een 1 GHz processor. De verdere specificaties:

Een 4 inch (Super-LCD) scherm;

16 GB intern geheugen (niet uitbreidbaar);

Wifi-hotspot functie (tethering);

5 megapixel camera (zichtbaar op de foto rechts);

Autofocus;

LED-flitser;

Videofilmen in 720x480-resolutie;

VGA-camera aan voorzijde voor beeldbellen;

Standaard 3,5 mm poort voor hoofdtelefoon;

Gyroscoopsensor (voor onder andere games).

Nog niet te koop

In Nederland komt de Google Nexus S nog dit kwartaal op de markt (in de VS en Groot-Brittannië is hij al in december verschenen). Wij hebben een Amerikaans model in handen gehad.

Lees hier over onze bevindingen met de Google Nexus S.

Onze bevindingen met de Google Nexus S

Bevindingen toestel

De Google Nexus S is alles wat een Android-toestel zou moeten zijn: snel en soepel. Is dit de ideale smartphone? We bekijken 'm kritisch en vergelijken 'm terloops met de Samsung Galaxy S , de Google Nexus One en natuurlijk de iPhone 4.

Beetje plastic

Het toestel is van normaal smartphoneformaat en ligt prettig in de hand. Hij lijkt wat betreft uiterlijk behoorlijk op de Samsung Galaxy S: beide zien er nogal 'plastic' uit. Vergeleken met de iPhone 4 is de Nexus S minder 'slank'.

Wat is boven en onder?

Er zitten slechts twee echte knoppen op de telefoon: een aan/uit/stand-by knop en een volumeknop. De voorkant van de Google Nexus S is helemaal zwart glanzend en in stand-by zijn de knoppen onder het scherm nog niet zichtbaar. Als je 'm tevoorschijn tovert, is het daardoor telkens even zoeken wat de onder- en bovenkant is en waar nu die stand-by knop zit. Bij de Samsung Galaxy S heb je nog wel de zichtbare home-knop en twee menu-knoppen.

Vederlichte bediening

Je bedient het opvallend soepele touchscreen met vederlichte aanrakingen. Het toestel reageert erg snel. Het aanraakscherm is zelfs zo gevoelig dat je soms per ongeluk al een keuze maakt als je vinger nog net boven het scherm zweeft. Onderaan het scherm zitten vier 'soft touch' knoppen. Een zachte aanraking is voldoende om ze te bedienen. Je hoeft ze dus niet echt in te drukken. Ook deze knoppen raak je gemakkelijk per ongeluk aan.

Scherm verliest van iPhone 4

Het scherm heeft felle en heldere kleuren en is van prima kwaliteit. We vinden het alleen niet zo goed als dat van de iPhone 4. Het scherm van de Google Nexus S is minder kleurecht dan dat van de iPhone 4. Het is ook iets te felgekleurd naar onze smaak. Bovendien heeft de Nexus S een blauwgroenige waas over witte kleurvlakken heen. Wit is niet echt wit. Je merkt dit vooral als de schermhelderheid niet maximaal staat. Niet iedereen vindt dit overigens storend. Daarnaast kun je bij de Nexus de pixels nog net zien, terwijl je dat bij de iPhone 4 met het blote oog niet voor elkaar krijgt. Kleine letters zijn hierdoor minder scherp.

Near Field Communication (NFC)

De Google Nexus S kan chips uitlezen op afstand. Als je het toestel op je paspoort of OV-chipkaart legt, wordt de chip die daarin zit herkend. Uit privacy oogpunt is het geruststellend om te weten dat het toestel de informatie op de chips van je paspoort en je OV-chipkaart niet weergeeft. Andere chips kan de Google Nexus S wel uitlezen. Chips kunnen bijvoorbeeld links naar informatie op het internet bevatten. Ook betalen met je mobiel is technisch mogelijk met NFC. De toepassingen zijn nu echter nog beperkt.

Soepel internet

De webbrowser van de Google Nexus S is gewoon goed. In en uitzoomen gaat soepel met twee vingers. Ook de Google Nexus One was heerlijk snel. Flash content wordt zonder problemen getoond. De iPhone wint het nog wel op de vloeiende weergave: zowel scrollen als in- en uitzoomen gaat vloeiender op de iPhone 4.

Al je e-mail op één plek

Je kunt verschillende e-mailaccounts toevoegen aan de Google Nexus S. De inboxen van de verschillende accounts kun je zowel los al gemixt bekijken. Voor elk mailtje staat een checkboxje, waarmee je e-mails aan kunt vinken. Zo kun je direct en gemakkelijk meerdere e-mails tegelijk verwijderen, verplaatsen of als gelezen markeren.

Conclusie

De Google Nexus S is een supersnel toestel met vederlichte bediening. Wij vinden de Nexus S aardig in de buurt komen van de ideale smartphone. Op sommige punten kan de Nexus S de iPhone nog net niet verslaan, maar over alles genomen is de Google Nexus S echt een topper in de markt.