Eerste indruk|De HTC One V is de kleinste en laagst geprijsde smartphone uit de nieuwe One serie van HTC. Maar zit alles er dan wel op en aan? En krijg je wel waar voor je geld? Een preview.

HTC One V: preview

De HTC One V is het kleinste en laagst geprijsde smartphone uit de nieuwe One serie van HTC. Het is een model met bijna alles erop en eraan, maar duidelijk geen top model, het beeldscherm is bijvoorbeeld wat minder scherp dan dat van andere smartphones met hetzelfde formaat. De One serie werd op de Mobile World Congress in Barcelona al geïntroduceerd, maar de One V was er nog niet. Op de TeleVisie telecombeurs in Nieuwegein konden we het toestel kort proberen.

Unibody

De HTC One V heeft een zogenaamde unibody behuizing. Dat houdt in dat de behuizing één geheel is, zonder deksel om bij de accu of SIM kaart te kunnen. Er is wel een klepje aan de onderkant. De One V doet sterk denken aan twee eerdere modellen van HTC, de HTC Hero en de HTC Legend. Bij het vorige model was het nog mogelijk om de accu te vervangen, deze schoof via het klepje uit het toestel. Bij de One V kan dat niet meer.

Camera

HTC beweert bij de One serie extra aandacht te hebben besteed aan de camera. Zo start de camera snel op, kan snel scherpstellen, en kan ook snel foto's achter elkaar maken. We hebben dit geprobeerd en het werkt inderdaad snel. Maar er zijn inmiddels meer fabrikanten die hier op letten al gaat het vaak om duurdere toestellen. Er is, net als bij het vorige model, geen speciale afdrukknop voor fotograferen, je moet dus foto's maken via het aanraakscherm. Ook een camera voor videobellen ontbreekt.

HTC Sense 4.0

Zoals iedere fabrikant legt ook HTC een 'schil' om het Android mobiele besturingssysteem heen. Het gaat om HTC Sense 4.0. Met zo'n schil worden de mogelijkheden van Google's Android 4.0 verder uitgebreid, de lijst recent gestarte apps ziet er dan bijvoorbeeld anders, of meer overzichtelijk uit. Het is opvallend dat de HTC Sense op de One V maar weinig uitbreidingen kent, terwijl andere modellen in de One serie wel sterk zijn aangepast. Dit heeft te maken met het kleine geheugen, en de niet zo snelle hardware van de One V. Al die uitbreidingen kunnen een toestel langzamer maken.

Opslag geheugen

Het opslaggeheugen is wat beperkt met de standaard ingebouwde 4 GB. Maar het is uitbreidbaar met 32 GB geheugen op een micro-SD kaart. En HTC levert er 25 GB opslagruimte in de Cloud bij. Overigens is dit een dienst van Dropbox, een dienst waar iedereen zich bij kan aansluiten, de gratis Dropbox variant geeft 2 GB aan opslag.

Zoals met alle clouddiensten heb je een verbinding met internet nodig, het liefst via Wifi.

Beats Audio

HTC brengt al langere tijd smartphones uit die in combinatie kunnen worden verkocht met hoofdtelefoons van Beats audio, een bedrijf waarin HTC in 2011 een meerderheidsbelang heeft gekregen. De combinatie telefoon + Beats hoofdtelefoon is goedkoper dan los. De telefoon kan zo'n hoofdtelefoon herkennen, en geluidsinstellingen er op aanpassen. Er zijn natuurlijk nog veel andere en goede hoofdtelefoons te koop en ook die zijn gewoon te gebruiken bij deze HTC. Ook in dat geval kun je geluidsprofielen instellen.

Voorlopige Conclusie

De HTC One V is een gemiddeld toestel met een snelle camera en een mooie behuizing als sterke punten.