LG Stylus 2 DAB+

Eerste indruk|De LG Stylus 2 is de eerste smartphone met een geïntegreerde DAB+ digitale radio-ontvanger. Het is een leuke telefoon voor radioliefhebbers en bovendien met een lekker groot scherm. Natuurlijk zijn er ook kritiekpunten.

Conclusie

Als je een telefoon zoekt voor het afspelen van radio zonder dat het mobiele data kost, is de LG Stylus 2 interessant door de toevoeging van DAB+ digitale radio. Over het algemeen gaat het radioluisteren via DAB+ wel goed, maar op sommige plekken is de ontvangst slecht. Daar kan LG niets aan doen; dat ligt aan de beperkingen van de nieuwe radiotechniek. Het is een leuke telefoon als je een grotere telefoon zoekt met een pennetje, maar voor de rest springt hij er niet uit.

LG Stylus 2

De LG Stylus 2 is een 5,7 inch smartphone met een stylus pen, net zoals de Samsung Note 4 heeft. Met dit toestel focust LG op de ontwerpmogelijkheden van het toestel, want je kunt van alles doen met het bijgeleverde pennetje. Wij vinden echter een andere mogelijkheid van de LG Stylus 2 interessanter. Het is de eerste smartphone waarmee je radio kunt luisteren via DAB+. Door vele voordelen moet DAB+ de opvolger van FM radio worden, maar werkt de techniek ook goed in een smartphone? Wij probeerden het.

Wat is DAB+?

Digital Audio Broadcasting (DAB) is een alternatief voor AM en FM analoge radio. Het biedt verschillende voordelen ten opzichte van analoge radio, waaronder betere geluidskwaliteit en meer zenders. Je smartphone gebruikt geen internet (‘MB’s’) als je radio luistert via DAB+. Je kunt via DAB+ in principe naar alle landelijke en regionale radiostations in Nederland luisteren.

Radio luisteren op Stylus 2

Je kunt alleen gebruik maken van DAB+ op de Stylus 2 als er een hoofdtelefoon wordt aangesloten. Dit kan elke hoofdtelefoon zijn want de DAB+ chip zit in de telefoon en de draad in een hoofdtelefoon wordt gebruikt als antenne. Gelukkig maar want de bijgeleverde oordopjes zijn erg groot en sluiten slecht aan. Als je wat kleinere oren hebt gaan de oordopjes op een gegeven moment pijn doen. We merkten geen merkbaar verschil tussen de ontvangst als je de bijgeleverde oordopjes gebruikt of andere oordopjes. Net als bij FM is de draad van de hoofdtelefoons wel afdoende, maar het is niet optimaal. Het kan zijn dat als je de draad anders vasthoudt, dat de ontvangskwaliteit verbetert of verslechtert.

Hoewel een hoofdtelefoon aansluiten noodzakelijk is, kun je ook radio luisteren via de speaker. Helaas klinkt het geluid via de speaker niet zo goed. Omdat de speaker aan de achterkant zit, wordt het geluid deels geblokkeerd als het toestel op tafel ligt. Via een hoofdtelefoon klinkt het geluid sowieso beter.

Het selecteren van een zender gaat via de simpele DAB+-app. Als je de eerste keer de app opent zoekt hij naar beschikbare radiostations. De radiostations staan op alfabetische volgorde zodat je gemakkelijk radiostations kunt selecteren. Handig is dat je je favoriete radiostations in kunt stellen. Die staan dan altijd bovenaan.

Als je een zender hebt geselecteerd probeert hij verbinding te maken. Als de verbinding optimaal is dan gaat dit snel, anders moet je even wachten. Bij geen of zwak signaal kan het zijn dat je helemaal geen verbinding krijgt.

Via DAB+ kan extra informatie worden verstuurd over bijvoorbeeld de muziek die je luistert, het verkeer of het weer. Het gros van de radiostations doet niets met deze optie. NPO stuurt bij sommige radiostations mee welk nummer wordt afgespeeld, maar niet continu.

DAB+ ontvangst wisselt

De ervaring met DAB+ radio’s leert dat met een optimaal DAB+ signaal de geluidskwaliteit van de radio heel goed is. Of je goed DAB+ signaal ontvangt ligt aan veel factoren; ben je binnen- of buitenshuis? Bevind je je in stedelijk gebied of op het platteland? Zit in je in de trein of de auto? Naar welke zender luister je? Is dit een publieke omroep of een commerciële zender?

Het grootste nadeel van DAB+ is dat het signaal niet goed door muren en ramen dringt, dit geldt ook voor de LG Stylus 2. DAB+ is hierdoor niet storingsvrij. Als we binnen radio-luisteren, onderbreekt soms het geluid volledig en schakelt het steeds aan en uit. Thuis is dit minder erg omdat je eventueel ook radio kunt luisteren via internet. Maar onderweg is een sterk signaal wenselijk zodat je geen radio hoeft te streamen en kostbare MB’s kunt besparen. In de trein luisteren naar de radio heeft bijna geen zin. Het signaal lijkt grotendeels te worden geblokkeerd als je in de trein zit. Vooral als de trein een overdekt station of tunnels in rijdt. Daarentegen was de verbinding tijdens het autorijden voor de meeste stukken prima.

Over het algemeen zijn de publieke omroepzenders beter te ontvangen dan de commerciële zenders. Maar ook de publieke zenders hebben in sommige gevallen last van slecht bereik. Overigens gelden bovenstaande bevindingen voor alle apparaten die DAB+ hebben en zal de LG Stylus 2 niet meer of minder last ondervinden. Een slimme zet van LG om ook een FM radio toe te voegen, handig als DAB+ niet of slecht werkt.

Licht maar groot toestel

Het valt direct op dat het toestel erg licht is, zeker voor een 5,7 inch scherm. Hoewel het prettig in je hand ligt, voel je wel een scherpe rand. Het scherm en de behuizing sluiten namelijk niet op elkaar aan.

Zoals bij vele LG toestellen, zoals de LG G4s, zitten de bedieningsknoppen achterop. Hiermee kun je onder andere het scherm aan- en uitzetten of het volume regelen. Deze knoppen zitten vooral op een vervelende plek als je het geluid harder wilt zetten en je telefoon op tafel ligt. Je moet dan je telefoon oppakken om bij de knoppen te kunnen of het volume via het scherm aanzetten. Voor het maken van foto’s en selfies zijn de knoppen wel handig omdat je dit met één hand kunt doen.

Het toestel draait op de laatste versie van Android. Helaas kunnen we op de website van LG geen informatie vinden over het update-beleid van het merk. De Consumentenbond voert actie tegen fabrikanten die hun toestellen op verouderde Androidsoftware laten draaien. Lees meer over de updateproblematiek rond Android: Campagne Updaten!

Het toestel is niet supersnel, maar als je het toestel alleen gebruikt om te bellen, browsen, appen, facebooken en af en toe een video te kijken zul je daar weinig van merken. Als je een grotere telefoon zoekt met betere specificaties en je hoeft niet per se een stylus, vergelijk smartphones met een scherm vanaf 5,5 inch in onze productvergelijker.