Motorola Moto E: review

De Moto E lijkt behoorlijk op de Moto G, maar is wel iets lomper. Het toestel is vooral iets dikker (12,3 tegen 11,6 mm) en korter (124,8 tegen 129,9 mm). Het toestel ligt goed in de hand, mede dankzij de gebogen achterkant en de stroeve, rubberachtige coating. De aan/uit-knop en volume-toetsen aan de zijkant liggen vrij diep verzonken, waardoor de bediening wat stroef is.

Scherm

Bij de Moto E is vooral bezuinigd op het scherm. Het is merkbaar kleiner dan het scherm in de Moto G (4,3 tegen 4,5 inch) en heeft ook een lagere resolutie (960x540 pixels tegen 1280x720 pixels). De pixeldichtheid ligt daarmee op 256 ppi, terwijl de Moto G op 329 ppi uitkomt. Voor een budget smartphone zijn het echter prima karakteristieken, en ook op punten als kleurweergave en kijkhoek scoort het scherm een ruime voldoende. De afleesbaarheid bij fel zonlicht is echter vrij matig.

Duurzaamheid

Het toestel heeft een waterbestendig spatscherm, al wordt niet duidelijk gemaakt wat dit precies inhoudt. Wel zagen we al enkele testen waarbij water over de voor- en achterkant van het toestel wordt gegoten, zonder verdere gevolgen. Het is niet echt waterdicht, maar in veel situaties (zoals het omstoten van je koffie) zal het toestel zich waarschijnlijk wel redden. Ook prettig is dat het scherm dankzij Gorilla Glass 3 minder krasgevoelig is.

Snelheid

In de Moto E is een dual-core Qualcomm Snapdragon 402 geplaatst, met kloksnelheid van 1,2 GHz. Geen quad-core dus, zoals in de Moto G, maar bij alledaags gebruik merken we weinig belemmeringen. Android is in de laatste versies geoptimaliseerd voor goedkopere toestellen. Ook KitKat, dat je vindt op de Moto E en Moto G is weer een stukje efficiënter. Het besturingssysteem zou bijvoorbeeld al genoegen nemen met 512 MB werkgeheugen, terwijl de Moto E net als de Moto G met het dubbele is uitgerust.

Geheugenkaart

De Moto G is beschikbaar met 8 of 16 GB intern geheugen, maar die opslagcapaciteit kun je niet verder uitbreiden. Dat probleem heb je niet met de Moto E. Het toestel heeft weliswaar slechts 4 GB intern geheugen, maar je kunt daar dankzij het microSD-slot tot 32 GB aan toevoegen. Een minpunt is dat niet alle apps zich naar de microSD-kaart laten verplaatsen, waardoor het interne geheugen van 4 GB toch snel vol kan raken. Natuurlijk kun je wel altijd je muziek, video's of bijvoorbeeld kaartmateriaal voor je navigatiesoftware op de microSD-kaart installeren. De aanwezigheid van een microSD-slot is zeker een pluspunt ten opzichte van de Moto G. Overigens levert Motorola sinds kort een vernieuwde 4G-versie van de Moto G die naast 4G-ondersteuning ook microSD-slot biedt. Zijn prijs is wel iets hoger, ongeveer €210.

Batterij

Gelet op de minder snelle processor en beperktere schermresolutie zal de Moto E wat minder van de batterij vragen dan de Moto G. De capaciteit is nagenoeg gelijk gebleven (1980 tegen 2070 mAh). Bij normaal gebruik kun je het toestel ongeveer twee dagen gebruiken.

Je kunt (zij het met enige kracht) de volledige achterklep verwijderen, maar helaas niet (zelf) de batterij vervangen. Het verwijderen van de cover geeft wel toegang tot het simkaart-slot en microSD-slot. Bovendien kun je een andere cover plaatsen. Houd er overigens rekening mee dat er geen lader bij het toestel wordt geleverd, alleen een usb-kabel.

Geen selfies

Net als de Moto G heeft de Moto E een 5 megapixel camera. De kwaliteit laat wel heel wat te wensen over. Foto's missen scherpte en bij weinig licht is veel ruis zichtbaar. Het ontbreken van een flitser helpt in die gevallen natuurlijk ook niet. Een camera aan de voorzijde ontbreekt bovendien, waardoor het toestel niet geschikt is voor videobellen of het maken van 'selfies'.

Software

Met Android 4.4.2 (KitKat) is de Moto E helemaal bij de tijd. De fabrikant belooft bovendien een update naar de volgende Android-versie, zodra die verschijnt. Het toestel werkt snel en soepel met de software, en vrijwel zonder haperingen. Je krijgt een vrij kale versie van Android (zonder al teveel software van de producent), en dat mag tegenwoordig een voordeel heten. Er zijn twee extra apps aan het toestel toegevoegd: Motorola Migreren, voor het overzetten van gegevens van een oude naar nieuwe Android-telefoon, en Assist voor het automatiseren van enkele taken.

Motorola Assist

Motorola Assist kan tijdens vergaderingen automatisch de beltoon uitschakelen en tevens automatisch antwoorden per sms versturen bij inkomende oproepen. Daarbij raadpleegt Assist je agenda-afspraken, om te zien of je bezet bent. Ook kun je 's nachts de beltoon uitschakelen, met eventueel een uitzondering voor favoriete contacten of personen die een tweede keer bellen. Overigens houden de mogelijkheden hier wel mee op. Wil je nog meer taken automatiseren dan ben je beter af met apps als Tasker, IFTTT, Llama en AutomateIt die je alle in Google Play kunt vinden.

Concurrenten

Voor de Moto E geldt hetzelfde als voor de Moto G: het biedt dusdanig veel waar voor je geld, dat er in dezelfde prijsklasse weinig concurrenten zijn. Zoek je een budget smartphone dan zijn de ongeveer €120 heel goed besteed. Kies je de wat goedkopere Acer Liquid Z4 (ongeveer €100) of Sony Xperia E1 (ongeveer €110) dan moet je vrij veel concessies doen: beide modellen hebben een oudere Android-versie en een kleiner scherm (4 inch) met lagere resolutie (800 x 480 pixels). Bij het model van Acer ontbreekt bovendien het microSD-slot. Wil je niet perse een Android-toestel, dan kan de Nokia Lumia 630 met Windows Phone overigens nog een goed alternatief zijn.

Moto G

De Moto G (ongeveer €180 voor het 8 GB model) blijft natuurlijk een goed alternatief als je wat meer te besteden hebt. We vinden het een mooier toestel om te zien, bovendien heeft het een beter en groter scherm, betere camera (met flitser) en frontcamera én levert het betere prestaties, mede dankzij de quad-core processor. Enkele winkels hebben dit toestel al afgeprijsd naar €149. Als je waarde hecht aan een microSD-slot en 4G-ondersteuning kun je nog wat bijleggen voor de Moto G 4G (ongeveer €210), al kom je dan wel in een ander prijssegment.

Conclusie

De Moto E voldoet prima voor alledaagse toepassingen als browsen, WhatsApp, Facebook en het luisteren naar muziek. In vergelijking met andere toestellen in deze prijsklasse heeft het een beter scherm én kun je dankzij een microSD-slot de opslagcapaciteit verder uitbreiden. Het levert, mede dankzij de laatste Android-software, bovendien goede prestaties. Jammer is dat de camera vrij matig is. En in sommige situaties kan het interne geheugen van 4 GB een beperking zijn. Niet alle apps laten zich namelijk op een microSD-kaart installeren.

De Motorola Moto E vergelijken met andere smartphones? Dat kan in onze telefoonvergelijker

Motorola Moto E: specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 ('KitKat')

Beeldscherm: 4,3 inch (ips)

Resolutie: 960 x 450 pixels

Pixeldichtheid: 256 ppi

Gewicht: 140 gram

Afmetingen: 124,8 x 64,8 x 12,3 mm

Processor: dual-core op 1,2 GHz (Qualcomm Snapdragon 200)

Werkgeheugen: 1 GB

Opslagcapaciteit: 4 GB + microSD-geheugenslot (tot 32 GB)

Netwerk: wifi, 3g

Camera voorzijde: 5 megapixel

Camera achterzijde: geen

Richtprijs: €120

Verkrijgbaar vanaf: juni 2014

Wat is onze eerste indruk van de Motorola Moto E? Lees onze review