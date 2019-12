Eerste indruk|De Asus Padfone is een smartphone die je kunt gebruiken als een tablet. Je moet dan wel een dockingstation meenemen. Is dat handig, of toch niet?

Asus Padfone: preview

Smartphone

De Asus Padfone als losse smartphone heeft goede specificaties.

Hij werkt op de laatste versie van Android, versie 4.0, (Ice Scream Sandwich);

Er is een 4,3 inch Amoled scherm met een resolutie van 960 x 540 pixels (qHD);

Het is een quadband toestel met HSPA+ (dat is een netwerk);

Hij werkt op een 1.5 Ghz processor met 2 rekenkernen;

De camera heeft een resolutie van 8 megapixels en heeft autofocus. De camera aan de voorkant heeft een resolutie 1,3 megapixels.

Het dockingstation waar je de Padfone in kunt schuiven noemt Asus het Padfone Station en heeft een 10.1 inch scherm met 1280 x 800 pixels en krasvast Gorilla glass. Verder is er een 1.3 Megapixel camera voor videobellen. De accu is een stuk groter dan de accu in de Padfone, en er zijn extra speakers ingebouwd.

Toetsenbord

Het los verkrijgbare toetsenbord kennen we al van de Asus Transformer serie. Samen met het toetsenbord claimt Asus dat er een 9 keer grotere accucapaciteit is. Maar het grotere 10.1 inch scherm, en het toetsenbord gebruiken zelf ook energie, het zal zich niet vertalen in een 9 keer langere accuduur.

De smartphone hebben we even kunnen proberen, en werkt soepel, en het scherm toont fraaie kleuren. Wel liep de bediening in Android 4.0 niet altijd heel erg soepel. De behuizing is mooi afgewerkt, met een aantal vrij grote gaten aan één kant. Dat zijn de aansluitingen die nodig zijn voor het dockingstation. Kenmerkend voor producten van Asus zijn een circelvormig rimpelpatroon rondom het beeldmerk op de achterkant. Gelukkig steekt de camera nauwelijks uit de behuizing.

Video

Tijdens het spelen van een video op de smartphone is het mogelijk om de Padfone in het dockingstation te schuiven. Na een paar seconden zwart beeld speelt de video daarna door op het grote scherm. Ook als je de Padfone er weer uitneemt speelt de video door. Het inzetten van de Padfone gaat vrij omslachtig, je moet er eerst een wat gammele kunststof klep voor openen. Het maakt het geheel ook vrij dik (bijna 1,5 cm).

Bluetooth

Met de los verkrijgbare bluetooth pen kun je aantekeningen maken in een kladblok applicatie. Overigens kun je die aantekeningen ook maken met je vingers. En de applicatie heeft nog leuke extra's zoals het integreren van foto's en andere media. De pen is met de zachte kunststof punt meer een dunne vinger dan een dunne pen, heel nauwkeurig werken is moeilijk.

Mocht tijdens het aantekeningen maken de telefoon overgaan, dan ben je met het openen van het klepje misschien te laat. Maar de bluetooth pen herbergt een interessante extra functie. Het is ook een bluetooth headset. Je kunt dus opnemen met de pen.

Conclusie:

De Asus Padfone is een unieke smartphone die je kunt gebruiken als tablet, zolang je het dockingstation meeneemt. Samen met het toetsenbord lijkt het een kleine laptop, en een apparaat dat je overal voor kunt gebruiken. Maar een laptopvervanger is het zeker niet. Alles hangt af van de mogelijkheden van de smartphone. De bluetooth pen die je als headset kunt gebruiken is leuke gadget die niet echt een geheel vormt met de tablet.

Zodra de Padfone beschikbaar is zullen we hem meenemen in de test van de smartphones en de tablets.