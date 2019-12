Sony QX1: Review

Goede foto's maken lukt met de Sony QX1 ook zonder een zwaargewicht camera. De Sony QX1 is een 'smart-lenscamera' voor je smartphone waarbij je het scherm van de telefoon gebruikt voor de bediening en als zoeker. Met zijn grote APS-C sensor en verwisselbare lenzen heb je een betere beeldkwaliteit. Bovendien kun je je foto's en filmpjes delen zoals je dat gewend bent om te doen. De ideale oplossing voor de moderne fotograaf?

We gebruikten de QX1 in combinatie met een iPhone 5s en de meegeleverde 16-50mm lens.

Conclusie

De Sony QX1 is vooral interessant voor cameraliefhebbers en gadgetfreaks. De foto's die je ermee maakt, zijn beter dan die van een smartphone. Foto's delen gaat makkelijk en de camera past makkelijker in je tas dan een systeemcamera. Het duurt wel lang voordat het systeem startklaar is: een uniek fotomoment kan zomaar aan je voorbij gaan. Waarschijnlijk is de batterijduur een probleem als je van plan bent om een dag intensief te fotograferen.



Update 09-01-2015: Bekijk hier de volledige testresultaten van de QX1.

Hoe werkt het?

Om te kunnen fotograferen moet je de camera en smartphone via een speciaal aangemaakt wifi-netwerkje met elkaar verbinden. Bij het eerste gebruik van de QX1 moet je een wachtwoord invullen. Daarna herkent je telefoon het netwerkje als je verbinding maakt (net als bij andere wifi-netwerken).

Startklaar in 15 seconden

Het startklaar maken van de QX1 en de iPhone duurt best lang. Voordat je kunt beginnen met fotograferen ben je een goede 15 seconden verder. Dat komt door de handelingen die je moet uitvoeren:

Eerst het ontgrendelen van het homescreen van je telefoon.

Het speciale wifinetwerk selecteren in de lijst met netwerken op je telefoon.

Het openen van de PlayMemories app op je telefoon.

Staan je telefoon en camera aan en ben je verbonden, dan gaat het allemaal een stuk sneller. Onderweg is het waarschijnlijk dat de QX1 het laatste netwerk is waarmee de telefoon werd verbonden. Onderbreek je het fotograferen even dan hoef je alleen het homescreen te ontgrendelen en de app te openen om weer verder te kunnen.

PlayMemories app

Om de camera te bedienen heb je de Sony PlayMemories app nodig. Zoomen en afdrukken kan goed op de QX1 zelf, mits je hem op de juiste manier vasthoudt, waarbij je hand de camera ondersteunt. Of dit mogelijk is hangt overigens ook af van de lens. Op het scherm is er een zoom- en ontspanknop. Die werken ook prima. Ook kun je op het scherm het gewenste scherpstelpunt aangeven en wisselen tussen fotograferen en filmen. Het instellingenmenu is wat rommelig waardoor je niet altijd direct vindt wat je zoekt.

Foto's opslaan

Foto's en filmpjes kun je op de camera of de telefoon opslaan, of allebei. Het valt aan te raden je foto's op te slaan op het (niet meegeleverde) micro-sd kaartje van de camera. Als je fotografeert in de beste kwaliteit jpeg dan is een bestand al snel zo'n 5MB. Het geheugen van je telefoon raakt zo snel gevuld. Wil je een foto delen dan kun je hem later altijd nog overzetten naar je telefoon.

Even wennen

De QX1 biedt veel creatieve foto- en filmmogelijkheden. Omdat de module los te gebruiken is van je smartphone, kun je vanuit de gekste hoeken fotograferen. Alles kan, mits je zicht op het zoekerbeeld op het scherm van je telefoon maar goed is. Deze manier van fotograferen is wel even wennen. Het is namelijk erg vanzelfsprekend om te denken dat je smartphone zorgt voor het beeld in de zoeker en niet de opzetcamera. Na verloop van tijd 'bespeel' je de 2 apparaten makkelijker. Een meer traditionele aanpak is ook mogelijk, want je kunt de module ook vastklemmen aan je telefoon: dan lijkt hij meer op een gewone camera.

Connectiviteit

De connectiviteit van de QX1 is goed en stukken beter dan die van de QX10: de eerste opzetcamera van Sony. Daarvan was de wifi-verbinding tussen de camera en telefoon niet snel en betrouwbaar genoeg. De QX1 heeft dit probleem niet: fotograferen en filmen via wifi gaat vloeiend. Als je eenmaal verbonden bent dan werken camera en smartphone erg goed samen. Het zoekerbeeld ververst zich snel en er is maar heel af en toe een hapering te zien. Bij grote bestanden duurt het wel een paar seconden voordat je de voorvertoning ziet op het scherm van je telefoon.

Fotokwaliteit

De fotokwaliteit van de QX1 is indrukwekkend, zeker vergeleken met die van een smartphone. Foto's zijn scherp en helder en hebben veel contrast. Ook de kleine scherptediepte ziet er fraai uit (klik op de foto hiernaast voor een indruk). Een ander voordeel van de grote sensor zijn de prestaties bij weinig licht. Ook bij hogere iso-waarden zijn de foto's behoorlijk helder. Er is weinig sprake van lelijke ruis.



Batterijduur

De batterij van je smartphone en die van de QX1 gaan best lang mee bij matig intensief gebruik. We deden geen batterijtest, maar na een middagje fotograferen was de batterij van de iPhone nog voor de helft geladen, die van de QX1 was nog vol. Hierbij moet wel gezegd worden, dat we de combinatie niet volcontinu gebruikten. Bij een intensieve fotosessie kan je smartphone weleens het knelpunt zijn. Bij fotograferen en filmen ben je de hele tijd verbonden met de module en staat het scherm aan. Dat kost veel stroom. Ben je een fanatieke hobbyist dan hoef je je met een losse systeemcamera een stuk minder zorgen te maken over de batterij.

Wat is de Sony QX1?

De Sony QX1 is een 'smart lenscamera' voor je smartphone. Hij heeft een grote sensor en je kunt er verschillende lenzen op gebruiken. Voor de bediening gebruik je een app op je smartphone. De opzetcamera en smartphone wisselen hun informatie uit via een gesloten wifi-netwerkje.

Belangrijke specificaties van de Sony QX1: