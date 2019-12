Welke apparatuur krijg je van de provider?

Voor internet krijg je altijd een modem(router) van je provider in bruikleen. Voor digitale tv kijken kun je vaak de tuner van je tv gebruiken. Een losse decoder is makkelijker als je een programma wilt opnemen. Wat zijn de verschillen en mogelijkheden bij de providers?

Modemrouter voor internet

Als je een internetabonnement neemt bij een provider krijg je altijd een internetmodem in bruikleen. Meestal is dit modem meteen een router, die er voor zorgt dat je wifi hebt.

Het is handig dat modem en router in één zitten. Maar dit is niet altijd goed voor het wifi-bereik omdat de modemrouter vaak in de meterkast staat. Ook schakelen providers vaak handige functies uit. Zoals de mogelijkheid om een gastnetwerk te maken.

Zelf een router aansluiten

Je kunt dit oplossen door zelf een router aan te sluiten aan de modemrouter van je provider. We hebben routers getest en de modemrouters van de providers komen niet in de buurt van de best scorende los verkrijgbare routers. Toch blijkt uit de test dat providers steeds betere modemrouters aan hun klanten leveren.

Bekijk de testresultaten van alle geteste modemrouters van providers.

Tv-ontvanger voor digitale televisie

Je hebt verschillende opties om digitale televisie te ontvangen. Wat er mogelijk is, verschilt per provider, bijvoorbeeld of je de apparatuur zelf moet kopen of het in bruikleen krijgt.

Digitale tv ontvangen via de kabel: oa Ziggo, Caiway en Delta

Bij kabelproviders zijn er 2 opties: je krijgt een losse tv-ontvanger in bruikleen, of je kijkt tv via de ingebouwde digitale kabeltuner van de tv met een CI+ module (zie afbeelding).

De digitale kabeltuner wordt in de specificaties van je televisie aangeduid als ‘DVB-C tuner’. De meeste tv’s gebouwd sinds 2009 hebben deze functie. Bij Caiway is alleen deze tuner al genoeg om het volledige basispakket te ontvangen, je hebt geen extra apparatuur nodig.

Bij Delta en Ziggo kun je ook een basispakket met minimaal 30 zenders ontvangen, maar ze zijn niet allemaal in hd. Als je alle zenders in hd wilt ontvangen, heb je nog een CI+-module (zie afbeelding) en een smartcard nodig. Deze krijg je bij Ziggo in bruikleen. Bij Caiway krijg je de CI+module in bruikleen als je extra zenderpakketten wil. Bij Delta moet je de module zelf kopen.

Je kunt ook kiezen voor een losse decoder, eventueel met opnamefunctie. Ook deze krijg je bij Ziggo en Caiway in bruikleen. Bij Delta moet je dit zelf kopen. Caiway is overigens bezig om het netwerk helemaal te voorzien van glasvezel. Om digitale tv via glasvezel te ontvangen, krijg je van Caiway een losse ontvanger in bruikleen. Heb jij een andere kabelaar? Vraag dan na wat de mogelijkheden zijn.

Digitale tv ontvangen via dsl en glasvezel: KPN, T-Mobile, Online.nl ea

De meeste dsl- en glasvezelproviders gebruiken het IP-tv protocol om digitale tv te versturen. Deze techniek verstuurt televisie via internet. Om dit te kunnen ontvangen, heb je altijd een losse decoder nodig. Deze krijg je altijd in bruikleen van je provider.

Je kunt ook meerdere tv-ontvangers krijgen, maar hier betaal je een extra bijdrage per maand voor. Digitale tv opnemen gebeurt bij de meeste dsl- en glasvezelproviders in de cloud. Opnames worden niet meer lokaal opgeslagen op een harde schijf, maar op servers van je providers. Hierdoor is opnemen bij deze providers een soort extra optie geworden, waarvoor je extra moet betalen.

Er zijn enkele kleine glasvezelaanbieders, zoals XSYOU en Plinq, die ook digitale televisie aanbieden via DVB-C, hetzelfde protocol als de kabelaars. Je moet in dit geval zelf een geschikte decoder kopen.

Digitale televisie ontvangen via satelliet: CanalDigitaal en Joyne

CanalDigitaal en Joyne zijn in Nederland de enige aanbieders van digitale tv via satelliet. Het protocol dat gebruikt wordt om het tv-signaal te versturen heet DVB-S2. Er zijn televisies te koop die een ingebouwde digitale tuner voor satelliet hebben, maar lang niet allemaal. Controleer dit in de winkel, kijk in de specificaties naar ‘DVB-S2 tuner’.

Gratis zenders

Heeft je tv een DVB-S2 tuner? Dan kun je al veel zenders gratis ontvangen. Je hebt natuurlijk wel altijd een schotel nodig, die je zelf moet aanschaffen. Wil je de Nederlandse zenders ontvangen, dan heb je een abonnement bij CanalDigitaal nodig.

Bij CanalDigitaal kun je ook een CI+-module met een smartcard kopen, die je samen in je tv met DVB-S2 tuner steekt (zie afbeelding). Als je een Joyne pakket wilt gebruiken heb je een Joyne CI+-module nodig. Deze kun je kopen via Joyne-verkooppunten en een aantal door hen geselecteerde webshops.

Heeft je tv geen ingebouwde satelliettuner of wil je kunnen opnemen? Dan kun je bij CanalDigitaal ook een losse decoder aanschaffen, eventueel met een ingebouwde harde schijf. Je hoeft de apparatuur niet per se bij CanalDigitaal te kopen, er zijn ook andere winkels die het verkopen. Let er wel op dat de apparatuur gecertificeerd is door CanalDigitaal.

Digitale televisie ontvangen via de ether: Digitenne

Er wordt ook nog steeds televisie verstuurd via de ether, dit wordt in Nederland aangeboden door KPN onder de naam Digitenne. Voor Digitenne heb je een kleine kamerantenne nodig. Heb je slechte ontvangst, dan kun je beter een buitenantenne gebruiken.

Gratis zenders

Met een televisie met een ingebouwde digitale tuner voor de ether – DVB-T2 genoemd – kun je met alleen de antenne de publieke omroepen en de regionale zender(s) gratis ontvangen. Wil je ook andere tv-zenders ontvangen, dan heb je een abonnement nodig bij Digitenne. Je krijgt daarbij een (eerste) losse decoder in bruikleen. Je kunt met deze decoder niet opnemen.

