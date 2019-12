Met één druk op de knop stuur je een tweet de wereld in. Wil je niet dat ook de hele wereld die kan zien? Kies dan voor een niet-openbaar profiel. Maar ook wanneer je wel een openbaar profiel hebt, zijn er maatregelen die je kunt nemen om je privacy te beschermen. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Privacy-opties Twitter

Het aantal privacy-instellingen in Twitter is beperkt, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Toch is het de moeite waard om ze allemaal even na te lopen.

Startpunt om zaken in te stellen is je eigen Twitter accountpagina of de app op je telefoon.

Pas je profielomschrijving aan

Welke informatie staat in je profielbeschrijving? Je profielfoto en bio zijn op Twitter altijd zichtbaar. Hoe je de privacy ook instelt. Wees je er dus van bewust dat deze informatie voor iedereen zichtbaar is.

Klik op 'profiel' en kies 'profiel bewerken'.

Pas je privacy-instellingen aan

Tweet privé

Wil je niet dat iedereen kan zien wat je op Twitter plaatst? Scherm je tweets dan af voor het publiek.

Klik op 'Instellingen en privacy' > 'Privacy en veiligheid' en vink 'Je tweets afschermen' aan.

Deel je locatie niet

Volgens de politie is de optie voor het publiceren van je locatie op sociale media niet handig. Ook het inbrekersgilde zou geïnteresseerd zijn in je locatie.

Klik op 'Locatiegegevens' en haal het vinkje weg bij 'Locatie-informatie toevoegen aan mijn Tweets'.

Schakel fototaggen uit

Op Twitter kun je in een foto getagd worden, net als op Facebook. Wil je dat niet? Zet deze functie dan uit.

Klik op 'Fototaggen' en zet het vinkje uit.

Verberg je twitteraccount voor zoekmachines

Ook de vindbaarheid in zoekmachines kun je instellen. Wanneer je de vinkjes bij 'Anderen kunnen je vinden via je e-mailadres of telefoonnummer' uitschakelt, kan je twitteraccount niet op basis van deze informatie in zoekmachines gevonden worden.

Klik op 'Vindbaarheid en contacten' en haal de vinkjes weg bij 'Anderen kunnen je vinden via je e-mailadres of telefoonnummer'.

Zet personalisatie van gegevens uit

Nieuw is de optie ‘Personalisatie en gegevens’. Klik op Wijzigen om in te stellen dat advertenties niet gepersonaliseerd mogen worden en gedeeld met ‘partnerschappen’.

Pas je interesses aan

Twitter geeft inzicht in de (verwachte) interesses van elke gebruiker, die mede op basis van de persoonlijke tweets zijn ‘berekend’. Twitter toont dit interesseprofiel (mede bedoeld voor passende advertenties) uiteraard alleen aan gebruikers zelf. Hoe check je het profiel? Klik op 'Personalisatie en gegevens' > 'Je Twitter-gegevens bekijken' > 'Gegevens over interessecategorieën en advertenties'. Bij 'Interesses van Twitter' kun je de vinkjes weghalen bij de niet kloppende interesses (of ze allemaal weghalen).

Beveilig je account

Pas je wachtwoord aan

Met een sterk wachtwoord wordt je account minder snel gehackt.

Ga naar 'Account' > 'Inloggen en beveiliging' > 'Wachtwoord' en pas je wachtwoord aan.

Schakel tweestapsverificatie in

Hiermee vul je niet alleen een wachtwoord in, maar krijg je ook een toegangscode via bijvoorbeeld een sms’je toegestuurd. Zo maak je het moeilijker voor hackers om toegang te krijgen tot je account.

Ga naar 'Account' > 'Inloggen en beveiliging' > 'Beveiliging' > 'Inlogverificatie' en zet het vinkje aan.

